Så ser du Japan Grand Prix 2022 i F1, oavsett var du befinner dig

Max Verstappens andra titel i förarmästerskapet är bara en billängd bort. Om han vinner helgens lopp i Japans GP den här helgen så krävs det att Leclerc tar andraplatsen för att mästerskapet inte ska vara avgjort.

Under fredagen träningar så såg vi en väldigt blöt bana där Mercedes dominerade under det andra passet. Under kvalet var det dock Verstappen som kunde ta Pole Position, knappt före Leclerc och Sainz. Perez avslutar toppkvartetten med fjärde bästa kvaltid.

För att ta reda på det så läs vidare för en fullständig översikt över hur du ser Japan Grand Prix online, var du än befinner dig.

Japan Grand Prix Datum: söndagen den 9 oktober Starttid: 07:00 Bana: Suzuka International Racing Course Svenska TV-kanaler: V Sport Motor, V Sport Ultra HD Svensk streamingtjänst: Viaplay (Öppnas i ny flik) Officiell streamingtjänst: Formula1.com (Öppnas i ny flik) Se överallt i världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt (Öppnas i ny flik)

Trots att Ferrari har försökt utmana så har Red Bull dominerat under F1 2022, även om Max Verstappen inte skulle säkra segern under helgens GP så är det bara ett mirakel (eller en katastrof) som kan göra att säsongen 2022 avgörs på målsnöret.

Verstappen har aldrig vunnit på Suzuka tidigare och frågan är om det här blir första gången. Lagkamraten Sergio Perez kommer också i bra form efter ett av sina bästa lopp i karriären den föregående helgen, men oavsett i vilken form Perez är så är det inte troligt att han försöker utmana Verstappen om en seger.

För oss i Europa så krävs det att klockan ställs för att följa loppet online. Loppet startar klockan 07:00 svensk tid. Läs vidare för att ta reda på hur du ser Japan Grand Prix online, oavsett var du befinner dig.

Singapore Grand Prix – schema

Fredag 7 oktober

Träning 1: Avslutad

Avslutad Träning 2: Avslutad

Lördag 8 oktober

Träning 3: Avslutad

Avslutad Kval: Avslutad

Söndag 9 oktober

Japan GP: 07:00

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Så streamar du F1: TV-kanaler

I Sverige är det för närvarande NENT-gruppen som äger alla rättigheter till Formel 1, där ingår V Motors (som tidigare var Viasat Motor) och Viaplay. Det är alltså på dessa två kanaler som du kommer att kunna se alla träningar, kval och lopp.

Du som vill ta del av F1-innehållet från Viaplay har bara ett alternativ och det är att teckna dig för Viaplay Total, ett abonnemang som kostar 449 kronor i månaden. Med Viaplay total så får du tillgång till allt som Viaplay har att bjuda på, såväl serier, filmer som sport.

När du väl skaffat Viaplay kan du streama Formel 1 direkt på din dator, mobil, surfplatta, Smart TV eller spelkonsol.

Så streamar du F1: Livestreama online

Du kan även välja att registrera dig på den officiella hemsidan för Formel 1 (Öppnas i ny flik), där du kan livestreama all action. Du får tillgång till varje körsession, varje lopp, repriser, höjdpunkter, ett historiskt tävlingsarkiv samt extra förarkameror och radiokommunikationer.

Det finns två olika prenumerationsplaner tillgängliga att välja mellan: TV Access eller TV Pro. TV Access är den billigare av de två och ger dig enbart tillgång till reprismaterial från varje tävling. Du får en repris på hela tävlingen, samt höjdpunkter och tillgång till förarkameror. Med TV Pro får du allt det, men har även möjlighet att följa all action live.

Du kan välja mellan en månadsplan eller en årsplan för de två alternativen. Priserna för månadsplanen ligger på 2,99 euro och 13,99 euro för TV Access respektive TV Pro. Priserna för årsplanerna ligger på 26,99 euro och 109,99 euro för TV Access respektive TV Pro. Tecknar du dig för TV Pro så får du en prova på-period i sju dagar så du kan testa tjänsten innan du binder upp dig.

Så streamar du F1: Om du befinner dig utomlands

Om du befinner dig utomlands under några av F1 2022-säsongens tävlingar, kan det hända att du får problem med att komma åt din vanliga Formel 1-täckning som du har tillgång till hemma. Detta behöver inte vara något allvarligt, utan är helt enkelt resultaten av geoblockering. Detta kan förklaras bäst som digitala gränser som begränsar vissa tjänster och innehåll till vissa delar av världen.

Om detta skulle hända dig, finns det som tur är en enkel lösning för det och det är i form av en VPN, eller ett Virtuellt Privat Nätverk. Det är en smart programvara som låter dig kringgå dessa digitala gränser, vilket gör att du återigen får tillgång till din kära F1-livestream. Det är en helt laglig lösning, som dessutom är både prisvärd och enkel att använda.

Om du behöver en VPN-tjänst för att livestreama F1, kan vi varmt rekommendera ExpressVPN, som är vårt toppval bland VPN-tjänster just nu.