Så följer du kvalet till SHL

De två bottenplacerade lagen i SHL ställs mot varandra i ett kval i bäst av sju matcher där förloraren till nästa säsong degraderas till Hockeyallsvenskan. Det stod med någon omgång kvar av grundserien klart att dessa två lag blir Djurgårdens IF och nykomlingen Timrå IK.

Det återstår ännu en match av grundserien och det finns en möjlighet att tabelljumbon Timrå avancerar förbi Djurgården på plats 13, vilket skulle innebära hemmaplansfördel i det kommande kvalet.

För att detta ska ske så krävs dock att att Timrå IK besegrar serieledande Rögle BK, samtidigt som att Djurgårdens IF inte tar poäng från IK Oskarshamn i den avslutande omgången.

Fortsätt läsa den här guiden för att få information om datum och nedsläppstider för såväl SHL:s Play out och Hockeyallsvenskans slutspel, samt allt annat du kan behöva veta för kvalspelet till SHL säsongen 21/22, inklusive hur du kan se matcherna var du än befinner dig.

Det är C MORE som äger rättigheterna till såväl SHL som Hockeyallsvenskan.

Spelschema SHL Play out

SHL:s Play out spelas i bäst av sju matcher, i spelordningen H-B-H-B-H-B-H där lagen turas om att ha hemmaplansfördel. Det laget som placerar sig bäst i SHL har alltså hemmaplansfördel i första matchen och en eventuellt avgörande sjunde match.

Match 1 Lördagen den 26 mars 18:30 Lag 13-Lag 14

Match 2 Måndagen den 28 mars 19:30 Lag 14-Lag 13

Match 3 Torsdagen den 31 mars 19:30 Lag 13-Lag 14

Match 4 Lördagen den 2 april 18:30 Lag 14-Lag 13

Match 5 Tisdagen den 5 april 19:30 Lag 13-Lag 14

Match 6 Torsdagen den 7 april 19:30 Lag 14-Lag 13

Match 7 Söndagen den 10 april 18:30 Lag 13-Lag 14

Hockeyallsvenskans slutspel

Segraren av det hockeyallsvenska slutspelet kvalificerar sig för spel i SHL nästa säsong. Slutspelet inleddes med två åttondelsfinaler för att ta fram två motståndare för de sex lag som genom seriespelet redan kvalificerat sig för en plats i kvartsfinal. I den första åttondelen så vann seriesjuan Mora IK med 2-1 i matcher mot serietian Tingsryds AIF, den andra åttondelen slutade med seger 2-0 i matcher för serieåttan Västerviks IK mot serienian AIK.

I kvart- och semifinalspelet för hockeyallsvenskan så får de högst placerade lagen från grundserien välja motstånd. HV 71 som vann grundserien valde att välja det lägst rankade laget Västerviks IK. MoDo Hockey, som slutade tvåa i grundserien, valde Kristianstads IK som placerade sig sexa i grundserien. Trean BIK Karlskoga i sin tur valde Mora IK och slutligen återstod bara seriefemman Västerås IK att välja för IF Björklöven som slutade fyra i grundserien.

Spelschema för kvartsfinalerna i Hockeyallsvenskan

Hockeyallsvenskans kvartsfinaler spelas även de i bäst av sju matcher, men med spelordningen H-H-B-B-H-B-H, vilket innebär att det högst rankade laget inleder med två matcher på hemmaplan, för att sedan spela två raka bortamatcher. Därefter turas de två lagen om att ha hemmaplansfördel i de eventuella matcherna 5-7.

HV 71 – Västerviks IK

Match 1 Torsdagen den 24 mars 19:00 HV 71 - Västerviks IK

Match 2 Lördagen den 26 mars 18:30 HV 71 - Västerviks IK

Match 3 Måndagen den 28 mars 19:00 Västerviks IK - HV 71

Match 4 Onsdagen den 30 mars 19:00 Västerviks IK - HV 71

Match 5 Fredagen den 1 april 19:00 HV 71 - Västerviks IK

Match 6 Söndagen den 3 april 18:30 Västerviks IK - HV 71

Match 7 Tisdagen den 5 april 19:00 HV 71 - Västerviks IK



MoDo Hockey – Kristianstads IK

Match 1 Torsdagen den 24 mars 19:00 MoDo Hockey - Kristianstads IK

Match 2 Lördagen den 26 mars 18:30 MoDo Hockey - Kristianstads IK

Match 3 Måndagen den 28 mars 19:00 Kristianstads IK - MoDo Hockey

Match 4 Onsdagen den 30 mars 19:00 Kristianstads IK - MoDo Hockey

Match 5 Fredagen den 1 april 19:00 MoDo Hockey - Kristianstads IK

Match 6 Söndagen den 3 april 18:30 Kristianstads IK - MoDo Hockey

Match 7 Tisdagen den 5 april 19:00 MoDo Hockey - Kristianstads IK

BIK Karlskoga – Mora IK

Match 1 Fredagen den 25 mars 19:00 BIK Karskoga - Mora IK

Match 2 Söndagen den 27 mars 15:00 BIK Karlskoga – Mora IK

Match 3 Tisdagen den 29 mars 19:00 Mora IK – BIK Karlskoga

Match 4 Torsdagen den 31 mars 19:00 Mora IK – BIK Karlskoga

Match 5 Lördagen den 2 april 18:30 BIK Karlskoga – Mora IK

Match 6 Måndagen den 4 april 19:00 Mora IK – BIK Karlskoga

Match 7 Onsdagen den 6 april 19:00 BIK Karlskoga – Mora IK

IF Björklöven – Västerås IK

Match 1 Fredagen den 25 mars 19:00 IF Björklöven – Västerås IK

Match 2 Söndagen den 27 mars 15:00 IF Björklöven – Västerås IK

Match 3 Tisdagen den 29 mars 19:00 Västerås IK – IF Björklöven

Match 4 Torsdagen den 31 mars 19:00 Västerås IK – IF Björklöven

Match 5 Lördagen den 2 april 18:30 IF Björklöven – Västerås IK

Match 6 Måndagen den 4 april 19:00 Västerås IK – IF Björklöven

Match 7 Onsdagen den 6 april 19:00 IF Björklöven – Västerås IK

Vidare slutspel för Hockeyallsvenskan

Även i semifinalspelet så får det högst rankade återstående laget i slutspelet välja motståndare, de får då välja mellan de två lägst rankade lagen. I finalen så finns inget lag att välja. Såväl semifinal som final spelas i bäst av sju matcher med samma matchschema som kvartsfinal.

Semifinal 1

Match 1 Fredagen den 8 april 19:00 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 2 Söndagen den 10 april 18:30 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 3 Tisdagen den 12 april 19:00 Väljs av motståndare – Högst rankade lag

Match 4 Torsdagen den 14 april 19:00 Väljs av motståndare – Högst rankade lag

Match 5 Lördagen den 16 april 18:30 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 6 Måndagen den 18 april 19:00 Väljs av motståndare – Högst rankade lag

Match 7 Onsdagen den 20 april 19:00 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Semifinal 2

Match 1 Lördagen den 9 april 18:30 Näst högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 2 Måndagen den 11 april 19:00 Näst högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 3 Onsdagen den 13 april 19:00 Väljs av motståndare - Näst högst rankade lag

Match 4 Fredagen den 15 april 18:30 Väljs av motståndare - Näst högst rankade lag

Match 5 Söndagen den 17 april 18:30 Näst högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 6 Tisdagen den 19 april 19:00 Väljs av motståndare - Näst högst rankade lag

Match 7 Torsdagen den 21 april 19:00 Näst högst rankade lag – Väljs av motståndare

Final

Match 1 Lördagen den 23 april 18:30 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 2 Måndagen den 25 april 19:00 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 3 Onsdagen den 27 april 19:00 Väljs av motståndare - Högst rankade lag

Match 4 Fredagen den 29 april 18:30 Väljs av motståndare - Högst rankade lag

Match 5 Söndagen den 1 maj 18:30 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Match 6 Onsdagen den 4 maj 19:00 Väljs av motståndare - Högst rankade lag

Match 7 Fredagen den 5 maj 18:30 Högst rankade lag – Väljs av motståndare

Vilka har rättigheterna för SHL och Hockeyallsvenskan i Sverige?

TV4/C MORE har rättigheterna för både SHL och Hockeyallsvenskan. För att strömma matcherna så i Sverige så behöver du ha ett abonnemang hos C MORE för att kunna ta del av innehållet. Du kan strömma innehållet från C MORE i hela EU, men skulle du befinna dig någon annanstans i världen så krävs en bra VPN-lösning för att kunna ta del av sändningarna.

Så ser du de avgörande hockeymatcherna även om du befinner dig utomlands

C MORE har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din Champions League League-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.