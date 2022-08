OnePlus 10T livestream: Så ser du lanseringen av den nya mobilen idag

Vi går in i en hektisk säsong när det kommer till mobillanseringar. Apples nya iPhone 14-serie (opens in new tab) närmar sig med stormsteg, sedan har vi Google Pixel 7-serien, Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och fler att se fram emot.

Men en av de allra första lanseringarna bland dem är OnePlus 10T, som kommer att presenteras den 3 augusti. Evenemanget drar igång klockan 16:00 svensk tid och det kommer självklart att streamas live, så att du kan hänga med när alla spännande nyheter presenteras.

Det kommer utan att bli en intressant lansering, eftersom OnePlus 10T ser ut att vara en spännande mobil, med ett potentiellt bättre chipset och snabbare laddning än OnePlus 10 Pro, men med matchande eller sämre specifikationer på andra områden.

Vi på TechRadar kommer att ge dig våra första intryck av mobilen så snart som möjligt. Vår danska kollega befinner sig bland annat på plats vid lanseringen i Danmark och räknar med att få lite tid med mobilen efter att den presenterats.

Så här ser du lanseringen av OnePlus 10T live

OnePlus sänder nästan alltid livestreams av sina lanseringar på YouTube och lanseringen av den nya OnePlus 10T kommer förmodligen inte att vara något undantag, även om länken till lanseringsvideon ännu inte är tillgänglig. Vi uppdaterar den här artikeln så fort länken dyker upp, men du kan även själv hålla ett öga på OnePlus' egna YouTube-kanal (opens in new tab).

OnePlus har även skapat en sida speciellt för lanseringen av OnePlus 10T (opens in new tab) på sin egen hemsida, där du kan prenumerera på nyheter eller lägga till lanseringen i din kalender. Det finns en god chans att evenemanget kommer att livestreamas även där.

Om du vill ha tidiga intryck och bilder av mobilen direkt efter lanseringen, rekommenderar vi dig att hålla koll på TechRadar, då vi räknar med att få möjlighet att testa mobilen kort efter att den presenterats. Den kan mycket väl få en placering i vår topplista över bästa OnePlus-mobiler (opens in new tab) just nu.