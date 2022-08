JVM i ishockey 2022 – spelschema, Sveriges trupp, tv-tider och så ser du turneringen var du än befinner dig

Vi är fortfarande inne i sommarmånaderna men ändå så står ett stort ishockeymästerskap för dörren, JVM i ishockey 2022. Turneringen skulle, precis som vanligt, avgöras runt årsskiftet 21/22 (26 december till 5 januari) men på grund av flertalet lag smittats av Covid-19 så avbröts turneringen. JVM 2022 fick senare ett nytt datum och kommer nu att avgöras under augusti månad. Samtliga matcher i turneringen spelas i Edmonton Oilers hemmaarena Rodgers Place.

Senast Sverige stod som segrare i juniorvärldsmästerskapen i ishockey var 2012. Mika Zibanejad gjorde då det avgörande 1-0-målet i förlängningen av finalen mot Ryssland. Sedan dess har JVM avgjorts nio gånger där Finland, Kanada och USA tagit hem turneringen vid tre tillfällen var, är det äntligen dags för en ny svensk seger i den prestigefyllda juniorturneringen?

Juniorkronorna inleder turneringen den 10 augusti klockan 20:00 med en match mot Schweiz. Sverige stöter vidare i gruppen på Österrike (12 augusti 20:00), USA (15 augusti 04:00) och Tyskland (16 augusti 04:00).

JVM i ishockey 2022 Datum: 9 augusti - 21 augusti Se på TV: SVT1, SVT 2 & TV6 Livestream: SVT Play (opens in new tab) & Viaplay (opens in new tab) Se var du än är: testa vår topprankade VPN 100% riskfritt (opens in new tab)

Rättigheterna till mästerskapet delas mellan SVT och Viaplay Group, vilket innebär att du som vill se matcherna på TV så kan se dem på SVT 1 & 2 samt TV6. Vill du se matcherna online så är det antingen SVT Play eller Viaplay som gäller. För att se vilka matcher som sänds av respektive bolag så scrolla ned till avsnittet om spelschema längre ned i artikeln.

Ser man till förhandsoddsen så får de svenska juniorkronorna det tufft att ta hem guldet, men bör kunna vara vara med i kampen om medaljerna. Favoriter hos oddssättarna är hemmanationen Kanada, därefter är Finland, USA och Sverige alla tippade att vara med och utmana om medaljerna.

Läs vidare för att ta del av mer information om spelschema, TV-tider, den svenska truppen och hur du följer JVM i ishockey var du än befinner dig i världen, utan att missa ett enda skär!

Så streamar du JVM utomlands

Om du skulle befinna dig utomlands under mästerskapet är chansen stor att du inte kan komma åt samma innehåll som du gör hemma, SVT Play och Viaplay stänger tillgången till alla som försöker se sändningarna utanför EU. Det kallas för geoblockering, enkelt förklarat så befinner du dig utanför de digitala gränserna för tjänsten.

Som tur är så finns det en bra lösning på det hela, nämligen VPN-tjänster. Det är en smidig programvara som låter dig kringgå dessa digitala gränser och därför kunna ta del av JVM-sändningarna samtidigt som du befinner dig utomlands. Det är helt lagligt, väldigt prisvärt och otroligt enkelt att använda.

Så streamar du JVM i Sverige

SVT (opens in new tab) och Viaplay Group (opens in new tab) har rättigheterna för JVM, där matcherna på SVT går att se helt kostnadsfritt via SVT Play. För att ta del av innehållet på Viaplay så behöver du ett abonnemang på något av tjänstens sportpaket (opens in new tab).

Om du befinner dig utanför EU och vill se JVM som hemma så kan du kringgå geoblockeringarna genom att teckna dig för en VPN-tjänst (opens in new tab).

Grupperna i JVM

Grupp A

Kanada

Finland

Tjeckien

Slovakien

Lettland

Grupp B

USA

Sverige

Schweiz

Tyskland

Österrike

Spelschema och TV-tider för JVM

Samtliga matcher i turneringen spelas i Rodgers Place, Edmonton. Turneringen har första nedsläpp med matchen Tjeckien – Slovakien klockan 20:00 den 9 augusti, Sverige spelar sin första match 24 timmar senare när Schweiz står för motståndet 20:00 den 10 augusti. Slutspelet börjar den 17 augusti med kvartsfinaler och finalen spelas natten mot söndagen den 21 augusti klockan 02:00.

Nedan ser du hela spelschemat för JVM, samt vilket bolag som sänder vilka matcher i gruppspelet. För Sveriges del så sänds två matcher i gruppspelet på SVT och två hos Voaåöay. Vilka matcher i slutspelet som sänds av vilket bolag bestäms efter att gruppspelet har avgjorts.

Vi kommer uppdatera schemat inför slutspelet så titta gärna in här för att se vilka matcher som sänds hos vilket bolag.

Tisdagen den 9 augusti

20:00 Tjeckien – Slovakien (TV6 & Viaplay)

Onsdagen den 10 augusti

00:00 Lettland – Finland (TV6 & Viaplay)

04:00 USA – Tyskland (SVT1 & SVT Play)

20:00 Sverige – Schweiz (TV6 & Viaplay)

Torsdagen den 11 augusti

00:00 Lettland – Kanada (SVT1 & SVT Play)

04:00 Tyskland – Österriker (TV6 & Viaplay)

20:00 Finland – Tjeckien (SVT2 & SVT Play)

Fredagen den 12 augusti

00:00 Slovakien – Kanada (SVT1 & SVT Play)

04:00 Schweiz – USA (TV6 & Viaplay)

20:00 Österrike – Sverige (SVT1 & SVT Play)

Lördagen den 13 augusti

00:00 Slovakien – Lettland (SVT1 & SVT Play)

20:00 Österrike – USA (SVT24 & SVT Play)

Söndagen den 14 augusti

00:00 Kanada – Tjeckien (TV6 & Viaplay)

04:00 Tyskland – Schweiz (SVT1 & SVT Play)

20:00 Finland – Slovakien (SVT2 & SVT Play)

Måndagen den 15 augusti

00:00 Tjeckien – Lettland (TV6 & Viaplay)

04:00 USA – Sverige (SVT2 & SVT Play)

20:00 Schweiz – Österrike (TV6 & Viaplay)

Tisdagen den 16 augusti

00:00 Kanada – Finland (TV6 & Viaplay)

04:00 Sverige – Tyskland (TV6 & Viaplay)

Onsdagen den 17 augusti

18:00 Kvartsfinal 1

22:00 Kvartsfinal 2

Torsdagen den 18 augusti

01:00 Kvartsfinal 3

04:00 Kvartsfinal 4

Fredagen den 19 augusti

22:00 Semifinal 1

Lördagen den 20 augusti

02:00 Semifinal 2

22:00 Bronsmatch

Söndagen den 21 augusti

02:00 Final

Den svenska truppen

Målvakter:

1. Jesper Wallstedt

30. Calle Clang

35. Carl Lindbom

Backar:

3. Helge Grans

4. Emil Andrae

5. Anton Olsson

6. Måns Forsfjäll

7. Simon Edvinsson

8. Leo Lööf

12. Ludvig Jansson

26. William Wallinder

Forwards:

9. Daniel Ljungman

11. Fabian Lysell

15. Åke Stakkestad

18. Linus Sjödin

19. Victor Stjernborg

20. Albert Sjöberg

21. Oskar Olausson

23. Isak Rosén

24. Jonathan Lekkerimäki

25. Liam Öhren

27. Theodor Niederbach

28. Oskar Magnusson

29. Daniel Torgersson

Förbundskapten

Tomas Montén