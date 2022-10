Chelsea – AC Milan: Så ser du Champions League-mötet online oavsett var du befinner dig

TV4/C MORE tog över rättigheterna för Champions League till säsongen 21/22 och gjorde det med bravur. Champions League-sändningarna från C More vann TV-priset Kristallen för bästa sportsändning under 2022.

För att strömma matcherna så i Sverige så behöver du ha ett abonnemang hos C MORE för att kunna ta del av innehållet. Du kan strömma innehållet från C MORE i hela EU, men skulle du befinna dig någon annanstans i världen så krävs en bra VPN-lösning (Öppnas i ny flik) för att kunna ta del av sändningarna.

