Vi provkör Flowlife Tens - Mångsidig och halvsmart

Transkutan Elektrisk Nervstimulering, Tens, används för smärtlindring genom små elektriska impulser. Du har säkert stött på den här typen av maskiner i ett eller annat sammanhang tidigare. Du placerar en liten plåsterliknande kudde på ett ställe som gör ont och med hjälp av elektriska impulser ska nervändarna på det området aktiveras, vilket ska leda till åtminstone temporär smärtlindring.

Mångsidig lösning

Vad är Flowlife Tens?

Tensmaskiner är inget nytt, utan såna har du säkert sett förut. På samma sätt har du säkert hört talas om Flowlife tidigare, som gjort sig kända för massagepistolerna Flowgun. Istället för att hamra på utvalda ställen, som med en massageistol, används elektriska impulser här istället.

I paketet hittar vi en huvudenhet, sex kuddar i olika storlekar, en bunt anslutningssladdar för att samköra flera av dem, en laddsladd och bärväska.

Huvudenheten kan köras antingen fristående, men gör sig bäst när den parats med tillhörande app. Batteritiden ligger på ungefär tio timmar beroende på vilken styrka du kör på (vi lyckas aldrig maxa den under vår användning). Däremot känns det lite föråldrat att den laddas med micro USB.

Det finns totalt 46 olika program
Mensvärk, smärtlindring och återhämtning är huvudområdena
Appen är informativ

Hur funkar den?

Vi gillar att det finns en hel bunt olika kuddar med i paketet. Det, i kombination med anslutningsladdarna och instruktionerna i appen gör att det blir en väldigt mångsidig lösning. Andra Tens-maskiner vi testat, som förvisso varit billigare, kommer ofta med en eller två kuddar av samma storlek.

Lösningen med en app är en av fördelarna även det. Det suger att vi måste synka enheten med telefonen varje gång vi ska använda den, men väl igång är det en väldigt smidig lösning. Appen ger bra information och är tydligt uppdelad i områdena återhämtning, smärtlindring och mensvärkar. Att styra Tens enbart via huvudenheten går, men är av förklarliga skäl inte lika informativ.

På det stora hela är det ett rätt lyxigt paket, men med en ganska primitiv lösning för mobilkopplingen.

Det går att styra direkt från enheten också

Men funkar det?

Plus & minus +

Informativ mobilapp

Mångsidigt paket



-

Måste synkas mot mobilen varje gång

Micro USB är föråldrat som anslutning

När det kommer till terapi med elektriska impulser finns det två varianter inom det här området: Tens och EMS. Medan Tens riktar in sig på små ytor och just smärtlindring är EMS större kuddar för att täcka in muskler. Det är såna maskiner du sett på TV-shop back in the day om du tittade på sånt.

Poängen här är att båda varianterna används i medicinska sammanhang (även om EMS mer används för att hålla muskler vid liv snarare än kroppsbyggare, som TV-reklamen vill hävda), men båda teknikerna omskrivs hela tiden med ordval som att de “kan hjälpa mot X” snarare än att de gör det.

När det kommer till medicinska studier finns det nämligen inte tillräckligt mycket data för att påvisa varken det ena eller andra. Vad sådana studier har kunnat påvisa är att elektrisk stimulering kan ge temporär smärtlindring. Helt enkelt att smärtan ska lägga sig tillräckligt länge för att du ska kunna röra dig och på så sätt få kroppen att läka. Att se det som ett faktiskt läkemedel ska du inte göra.

Under våra veckor med Flowlife Tens lät vi en testperson som brukar använda tens-maskiner utvärdera produkten i första hand. Vår testperson uppskattade mobilkopplingen och enkelheten det erbjöd, men störde sig på att enheten behövde synkas varje användningstillfälle. Att det medföljer flera olika kuddar var också något som uppskattades, för att kunna anpassa behandlingen. Just att det fanns en hel del färdiga program, oftast med en behandlingstid på omkring 30 minuter, nämndes som en fördel. Andra, liknande produkter brukar ha all sån info i instruktionsboken och sen får användaren hålla koll på alla detaljer själv.

Mångsidig lösning

Är Flowlife Tens värd pengarna?

Flowlife Tens kostar ungefär 1 800 kronor att köpa. Det är en hel del för dig som kanske bara är nyfiken och vill testa på tekniken. De enklaste varianterna från andra märken kan du annars få för ett par hundralappar. Då får du förvisso ingen mobilkoppling och oftast bara en eller två kuddar.

Är du däremot bekant med Tens-maskiner sedan tidigare och känner ett behov av att uppgradera är Flowlife Tens absolut ett intressant alternativ som känns som en av de mest lyxiga lösningarna på marknaden.