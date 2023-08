Garmin Fenix 7 och Garmin Epix får några Pro-exklusiva funktioner

Garmin har släppt en ny offentlig programvaruuppdatering (fortfarande i beta) för användare av sina premiumklockor Fenix 7, Epix och dem i Marq-serien, som lägger till 30 nya träningsprofiler och funktioner som Hill- och Endurance-poäng.

Dessa Hill- och Endurance-poäng var tidigare exklusiva för två av de just nu bästa Garmin-klockorna, nämligen Garmin Fenix 7 Pro och Garmin Epix Pro som släpptes i juni 2023, men nu har de alltså blivit tillgängliga för fler premiumklockor från Garmin – så länge du väljer att köra med Garmins offentliga betaprogram. Om du inte har det, och du inte vill, oroa dig inte – det faktum att de testas på dessa klockor betyder att de kommer att släppas officiellt i en uppdatering snart nog.

Uppdateringen upptäcktes av hemsidan Advnture och fixar även en lista med buggar och lägger till inställningar som Backup & Restore, en ny Gaming-app, förbättrad golffunktionalitet och en ny fältkarta med delad skärm. Betaversion 14.23 är tillgänglig på följande klockor:

Garmin Fenix 7 (alla modeller)

Garmin Epix (Gen 2)

Garmin Fenix 7 Pro

Garmin Epix Pro

Garmin Enduro 2

Garmin Quatix 7

Garmin MARQ series (Gen 2)

Träningsprofilerna som släpps inkluderar amerikansk fotboll, kajakpaddling, landhockey, ishockey, fotboll, lacrosse, rugby, ultimate disc, cricket, BMX, racketsporter "och mer". Det är fortfarande oklart om några unika mätvärden ingår i träningsprofilerna eller om de bara är grundläggande mätningar som övervakar hjärtfrekvens och kaloriförbränning.

Mer intressant är tillägget av stöd för Hill- och Endurance-poäng, två nya funktioner som vi visste skulle komma till andra klockor så småningom. Hill-poäng mäter hur effektiv du är på att springa uppför, medan Endurance-poäng använder din VO2 max för att ge dig en indikation på hur bra du är på långdistansträning med låg intensitet.

Om du vill testa funktionerna kan du registrera dig i Garmins offentliga beta.

Mindre anledning att köpa en Pro-modell

Hill-funktionen mäter hur bra du är på att springa uppför. (Image credit: Izf / Shutterstock)

Alla klockor som listas ovan är Garmins dyra, avancerade sportenheter. Men genom att ta funktioner som tidigare var exklusiva för Garmin Fenix 7 Pro och Epix Pro och inkludera dem på andra klockor, särskilt de som är något billigare, som basmodellerna, innebär att det blir mindre anledning att köpa någon av de dyrare Pro-modellerna.

I TechRadars Garmin Epix Pro-recension skrev vår engelska kollega: "Jag kan inte låta bli att känna att, förutom Epix Pros nya LED-ficklampa, det hela lätt kunde ha varit en mjukvaruuppdatering", och det verkar som om det verkligen är fallet . Vi klagar dock absolut inte, eftersom det tillåter människor som köper en äldre Fenix 7 eller Epix klocka, även en begagnad, att få nya funktioner att använda på sina enheter och fortsätta att förbättra sin träning.

En av de bästa sakerna med Garmin är att de hela tiden lägger till nya funktioner till sina klockor, så att du alltid får nya coola saker att leka med. Det är helt tvärtom jämfört med Fitbit-situationen, där funktioner tas bort.

