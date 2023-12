Uppsala-studion Dinomite Games släpper nytt hack n’ slash-spel 2024

Snabba fakta (Image credit: Dinomite Games) - Hack n' slash i anime-inspirerad stil

- Snabbt och utmanande gameplay

- 4 unika spelbara karaktärer

- Stöd för 1-3 spelare

- Story Mode och Horde Mode

- Samla uppgraderingar och anpassa dina karaktärer

Det efterlängtade Go Fight Fantastic! har äntligen fått ett bekräftat släppfönster och kommer att bli tillgängligt på Steam någon gång under det första kvartalet 2024. Det var ursprungligen planerat att släppas under 2023, men har som många andra spel under senare tid drabbats av förseningar. Men som tur är verkar det alltså som att vi inte behöver vänta alltför länge på att få spela det färgglada hack n’ slash-spelet.

Om du är nyfiken på det kommande spelet kan du läsa lite mer om det här nedanför samt kolla in lite bilder från spelet och dess första trailer.

Handmålat mästerverk

En av sakerna som verkligen sticker ut med denna hack n' slash-titel är dess unika karaktärer och färgglada värld som får en att fastna omedelbart man startar upp spelet. Det faktum att detta är ett handmålat spel, trots att det kommer från en så pass liten spelstudio, är ett tydligt bevis på ett talangfullt och dedikerat team som lägger stort fokus på sitt arbete ända ned till minsta detalj.

Så vad handlar spelet om? I Go Fight Fantastic! får vi lära känna ett gäng ungdomar (och deras spacedog-kapten) som hamnar mitt i en alieninvasion och det blir deras (ditt) jobb att sätta stopp för den. Det blir din uppgift att sätta ihop ett team med rätt förmågor för att eliminera hotet. För detta har du ett gäng karaktärer tillgängliga som inkluderar en Tank, Striker, Archer och Healer, som alla kommer med ett unikt och roligt set förmågor. Längs vägen kommer du sedan att kunna samla uppgraderingar för att bli starkare och anpassa karaktärernas förmågor. Du kan välja mellan att spela ensam eller tillsammans med upp till två vänner och med tre spelare i teamet kan man skapa riktigt roliga team-kombinationer.

Image 1 of 4 Välj mellan 4 olika karaktärer med unika förmågor. (Image credit: Dinomite Games) Japp, rymdskeppets kapten är en hund - inga konstigheter! (Image credit: Dinomite Games) Lär känna världens invånare. (Image credit: Dinomite Games) Uppgradera och anpassa dina karaktärer och deras förmågor. (Image credit: Dinomite Games)

Spela på ditt sätt

Go Fight Fantastic! låter dig välja mellan två olika spellägen; Story Mode eller Horde Mode. I Story Mode spelar du genom berättelsen medan du utforskar efter meteoritskärvor, uppgraderar dina karaktärer, lär känna planetens invånare och upptäcker hemligheter, samtidigt som du bekämpar horder av fiender, utmanande bossar och löser kluriga pussel.

Horde Mode passar bäst för dig som helst bara vill slåss och skippar allt det där andra. Här ställs du mot våg efter våg av fiender, med målet att försöka överleva så länge som möjligt. Precis som med andra Horde-lägen i spel blir det svårare och svårare ju längre du klarar dig, så här får du verkligen sätta dina färdigheter på prov. I Horde Mode får du kämpa för topplaceringar i Highscore-listan, utföra dagliga utmaningar och events som låser upp nytt innehåll, tidsbegränsade uppgraderingar och mer.

Kolla in spelets första trailer här nedanför:

Go Fight Fantastic! kommer att släppas på Steam i början av 2024 och finns tillgängligt i en demoversion redan nu, för dig som är nyfiken på spelet och vill prova på det. Stöd för övriga plattformar som konsoler är fortfarande oklart. Du kan följa Dinomite Games på sociala medier eller deras officiella hemsida för uppdateringar kring spelet fram tills dess release.