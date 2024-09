Sony bekräftar en PlayStation 5-presentation den 10 september – kommer PS5 Pro att avslöjas?

Sony har lite överraskande bekräftat att en PlayStation 5-presentation kommer att hållas på tisdag, den 10 september. Många spekulerar att detta kan vara avslöjandet av den länge efterlängtade PS5 Pro-konsolen.

När det gäller bekräftad information kommer presentationen att vara totalt 9 minuter lång och värd för evenemanget blir Mark Cerny, huvudarkitekten bakom PS5-konsolen. Presentationen kommer att fokusera på "PS5 och innovationer inom spelteknologi." Med de ihärdiga ryktena kring PS5 Pro, är alla ögon riktade mot vad som kan bli ett officiellt tillkännagivande av denna konsol under presentationen.

Många hade förväntat sig ett större event som en PlayStation Showcase eller State of Play, där det kanske skulle visas mer om de länge ryktade expansionspaketen för Marvel's Spider-Man 2 och mer information om Hideo Kojimas nästa spel, Death Stranding 2: On the Beach. Men för tillfället verkar det som om vi bara kommer att få potentiell information om en ny PS5 Pro-modell.

Tillkännagivandet gjordes via X och åtföljdes av ett blogginlägg på PlayStations hemsida och vi fick nästan ingen ytterligare information förutom att sändningen kommer att börja klockan 17:00 svensk tid. Presentationen kommer att sändas via PlayStations YouTube-kanal.

När det gäller vad vi kan förvänta oss av konsolen, om den avslöjas, har Sony nyligen publicerat officiell PlayStation-poster som verkar bekräfta PS5 Pro-designen. Bilden visade en konsol som liknar en PS5 Slim men med flera svarta räfflor på dess chassi. PlayStation lade upp bilden på Instagram med texten "Your first look 👀", vilket gör det troligt att detta var vår första officiella glimt av konsolen.

För officiella specifikationer och prisinformation återstår det att se om morgondagens presentation ger oss något nytt att avslöja.

