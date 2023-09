Little Nightmares 3 – allt vi vet hittills

Little Nightmares 3 tillkännagavs ursprungligen i oktober 2021, men det har varit ganska tyst sedan det först talades om det. Efter två års väntan fick spelet sin första avslöjande trailer på Gamescom Opening Night Live i augusti, och vi har en hel del information för att börja bygga en uppfattning om hur detta indiespel kommer att se ut när det kommer nästa gång år.

Med de ursprungliga Little Nightmares som landar på vår lista över de bästa skräckspelen har den tredje delen av serien många förväntningar att leva upp till. Som sagt, vi har fortfarande en hel del att lära oss om spelet innan det lanseras. Men om du var ett fan av de två första spelen är det definitivt ett kommande spel värt att hålla ett öga på. Här är allt vi vet hittills.

Little Nightmares 3 - snabba fakta

Vi ser fram det tredje spelet i Little Nightmares-serien. (Image credit: Supermassive Games)

Vad är det? Den tredje delen av Little Nightmares-serien

När kan jag spela det? Ännu oklart

Vad kan jag spela det på? PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Vilka gör det? Supermassive Games

Little Nightmares 3 - plattformar

Little Nightmares 3 kommer att vara tillgängligt på massor av plattformar. (Image credit: Supermassive Games)

Även om vi bara har en mycket lös tidsram under 2024 för spelet, vet vi vilka plattformar spelet kommer att vara tillgängligt på, och överraskande nog kommer det inte att vara begränsat till nuvarande generationskonsoler. Du kommer att kunna spela Little Nightmares 3 på PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 och Xbox One, så det finns ett stort utbud av plattformar att välja mellan när du är redo att ta dig an spelets fasor.

Little Nightmares 3 - trailers

Vi har äntligen fått en tillkännagivande-trailer för Little Nightmares 3. (Image credit: Supermassive Games)

Avslöjandetrailern för Little Nightmares 3 visades som en del av Gamescom Opening Night Live i augusti 2023, och erbjuder en ganska generös titt på den nya titeln, tillsammans med de två nya huvudpersonerna. Överraskande nog får vi inte se Mono and Six igen från det ursprungliga Little Nightmares och dess uppföljare, men det betyder att det finns ett helt nytt tomt blad att bygga vidare på för detta spel.

I trailern möter vi de två nya huvudpersonerna tillsammans med ett antal nya fiender, samt en glimt av flera nya miljöer att navigera i. Vi fick också en första titt på den nya samlingen av fiender, inklusive en monstruös baby och flera stora, människoliknande varelser.

Slutet av trailern presenterar ett releasefönster för 2024, tillsammans med en lista över plattformarna som spelet kommer att vara tillgängligt på. Hela trailern kan ses nedan:

Little Nightmares 3 - handling och miljö

Det ska bli spännande att se om handlingarna från de olika spelen kopplas samman på något sätt. (Image credit: Supermassive Games)

Med bara en trailer att gå på och inte mycket annan information ute på nätet, är det fortfarande mycket vi inte vet om Little Nightmares 3. Den ena trailern antyder dock en överraskande mängd information som vi kan plocka isär från den korta avslöjningstrailern. Little Nightmares är ett ganska lore-tungt spel, så vi förväntar oss att mer information kommer visas upp i takt med att vi närmar oss släppdatumet för spelet, men för tillfället har vi ändå en hyfsad mängd information att sätta tänderna i när det kommer till spelets handling och miljö.

Berättelsen följer två nya huvudpersoner som heter Low and Alone, som båda har olika förmågor som kommer att hjälpa dig genom spelet. Även om vi inte känner till bakgrunden till dessa karaktärer, förväntar vi oss att mer kommer att nystas upp när vi kryper närmare spelets releasefönster. Båda karaktärerna är beväpnade med ett vapen som är unikt för dem, och du kommer att kunna välja vilken karaktär du vill spela, vilket är första gången för franchisen.

Trots att vi inte vet så mycket om bakgrunden till dessa karaktärer vet vi att de arbetar tillsammans för att ta sig ur miljön och på samma sätt som Mono och Six fungerar i Little Nightmares 2, förväntar vi oss att duon ska stötta varandra när det kommer till pussellösningen och den potentiella stridsdelen av spelet.

Huruvida karaktären du väljer att spela har en inverkan på hur berättelsen utspelar sig är för närvarande oklart, men det skulle vara ett coolt tillägg för att expandera Little Nightmares lore, särskilt eftersom det är just Supermassive Games som är teamet bakom detta spel. Med tanke på hur berättelserna vävs samman i både Until Dawn och The Quarry som Supermassive gjorde skulle det vara ett spännande tillägg till Little Nightmares-serien om dina handlingar också hade en fjärilseffekt.

När det gäller miljö utspelar sig Little Nightmares 3 i en ny miljö som kallas "The Spiral" som beskrivs som ett kluster av dystopiska länder byggda på störda vanföreställningar. Vi räknar med att få veta mer kring detta i takt med att vi närmar oss slutet av året.

Little Nightmares 3 - gameplay

Det kan bli ett lite annorlunda fokus på strider i Little Nightmares 3. (Image credit: Supermassive Games)

Eftersom Little Nightmares 3 är ett skräckäventyrsspel på en pusselplattform, finns det mycket att förvänta sig av detta kusliga spel. Vi har bara tagit en kort titt på innehållet i spelet från avslöjandetrailern, men det verkar följa samma stil som de två föregående spelen. På grund av detta förväntar vi oss att spelet kommer att presentera många traditionella Little Nightmares-mekaniker, som att smyga förbi fiender för att lösa pussel, tillsammans med element som spända jaktscener och plattformsspel i olika områden.

Vi förväntar oss dock att striderna kommer att bli mer framträdande i Little Nightmares 3 eftersom både Low och Alone är utrustade med varsitt vapen. För spelare som väljer att spela som Low kommer du att vara beväpnad med pil och båge, medan spelare som väljer Alone kommer att vara beväpnade med en skiftnyckel. Detta kan indikera fler stunder av strider med olika fiender, förutom att använda dessa vapen för alla pussellösningar eller snabba flykter du kan behöva navigera.

Spännande nog kommer Little Nightmares 3 också att vara det första spelet i serien som inkluderar co-op-spel, så du behöver inte gå igenom hela äventyret ensam. Vi förväntar oss att det här spelet kommer att bli ett av de bästa samarbetsspelen, särskilt eftersom Little Nightmares 2 kändes som om det borde vara multiplayer, men funktionen inte implementerades.

Som ett spel som förlitar sig på två karaktärer genom hela innehållet, vare sig det är under pussellösning eller plattformsspel, eller till och med som ett par extra händer under bossliknande strider, kommer multiplayer att vara en stor fördel för spelet. I likhet med information om handlingen och miljön, förväntar vi oss att mer kommer upp till ytan om vad spelet kommer att erbjuda vad gäller strider för att skilja sig från de två senaste spelen.

Little Nightmares 3 - nyheter

Det ser ut som att Little Nightmares 3 kommer få co-op av något slag. (Image credit: Supermassive Games)

Little Nightmares 3 kommer inte att stödja soff-co-op

Det har tillkännagivits att Little Nightmares 3 inte kommer att ha soff-co-op för att bevara "atmosfär och fördjupning." Medan titeln är den första i serien som har någon form av multiplayer, kommer spelare att behöva oberoende enheter för att spela med varandra. Som sagt, båda spelarna behöver inte en kopia av spelet och i likhet med It Takes Two kommer ett vänpass att tillåta en andra spelare att hoppa in.

Little Nightmares 3 avslöjandetrailer visas upp på Gamescom Opening Night Live

Little Nightmares 3 tillkännagavs med en ny avslöjandetrailer som en del av Gamescom Opening Night Live 2023. Detta var den första titten på spelet och vad vi kan förvänta oss. I trailern möter vi snabbt två nya huvudpersoner tillsammans med en kort titt på den nya miljön i spelet, innan trailern avslutades med ett releasefönster och dess tillgängliga plattformar.

