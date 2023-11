Nintendo Switch 2 ska inte ha visats upp för utvecklare, enligt företagschefen

Nintendo har hällt kallt vatten över rapporter om att de demonstrerar en Nintendo Switch 2 för utvecklare.

Enligt en rapport från Eurogamer diskuterade företagets president Shuntaro Furukawa Nintendo Switch-efterträdaren vid en genomgång med investerare nyligen. Där förnekade han specifikt att det har hållits några genomgångar med utvecklare kring Nintendo Switch 2-hårdvara, såväl som demonstrationer vid stora spelevenemang som Gamescom 2023.

Dessutom hade det framkommit att Activision Blizzards VD Bobby Kotick hade varit insatt i detaljer om Nintendo Switch 2 så tidigt som i slutet av förra året; en detalj som avslöjades under rättegången mellan Microsoft och FTC angående förvärvet av Activision Blizzard.

Som svar pratade Furukawa med den japanska tidningen Mainichi och sade: "Rykten cirkulerar huvudsakligen på internet som om de vore offentlig information, men de är felaktiga."

Furukawa tillade att rapporter om Switch 2-hårdvara som körde en förbättrad version av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bakom stängda dörrar på Gamescom 2023, är falska. Liksom rapporter om att konsolen visats upp för utgivare i förväg.

Nintendo Switch 2 förväntas av många att lanseras före slutet av 2024. Vid den tidpunkten kommer den ursprungliga hårdvaran att vara över sju år gammal, vilket har varit den ungefärliga längden på en konsolgeneration så långt tillbaka som dagarna för PS3 och Xbox 360.

Det är dock värt att betona att Nintendo ännu inte har gått ut med ett officiellt avslöjande för Nintendo Switch 2; Det har inte kommit några konkreta detaljer angående dess specifikationer, eller om det kommer att vara en förbättrad version av den befintliga hårdvaran eller en helt ny konsol. Men i och med att PS5 Slim lanseras den här månaden är det tydligt att uppdateringar av mitten av generationen och ny hårdvara sannolikt på gång för de tre stora konsoltillverkarna.