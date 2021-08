MediaMarkt har det billigaste priset på Samsung Galaxy S20 FE just nu

MediaMarkt har ett fint Back to school-erbjudande på Samsung Galaxy S20 FE just nu.

Om du är på jakt efter en ny mobil bör du kolla in det här suveräna Back to school-erbjudandet hos MediaMarkt just nu. De har nämligen en riktigt fin rabatt på Samsung Galaxy S20 FE, som låter dig spara en hel tusenlapp. Ordinarie pris för mobilen ligger på 5990 kronor, men just nu kan du klicka hem den för enbart 4990 kronor - det är det billigaste priset du kan hitta på mobilen just nu!

Samsung Galaxy S20 FE är en lite enklare version av sitt Galaxy S20-syskon, för dem som vill ha en bra mobil till ett lite billigare pris. Här får du 4 GB RAM, 128 GB lagring, en FHD+, AMOLED-skärm på 6,5 tum med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Mobilen drivs av Samsungs Exynos 990-processor, har stöd för Wifi 6, är vattentålig och har ett batteri på 4500 mAh.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om mobilen, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till MediaMarkts hemsida. Detta är bara ett av många Back to school-erbjudanden du hittar hos dem just nu, så vi rekommenderar att du kollar in deras hemsida så du inte missar några fina rabatter!

Samsung Galaxy S20 FE | 5990:- 4990:- | MediaMarkt

