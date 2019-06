Få ett par Happy Plugs Air med vid köp av Samsung Galaxy S10 Plus hos Telenor

OBS. Den här artikeln innehåller annonslänkar, alltså länkar som leder till oberoende valda produkter men som ger oss på TechRadar en liten provision för varje köp som görs.

Om du varit sugen på att köpa den senaste Samsung Galaxy S10 Plus, kan det vara en bra idé att slå till nu. Telenor har nämligen ett riktigt fint erbjudande, där du får ett par Happy Plugs Air (värde 899 kronor) med för bara 1 krona vid köp av Samsung Galaxy S10 Plus. Erbjudandet gäller även för grundmodellen Samsung Galaxy S10, om den skulle passa dig bättre. De har även ett likadant erbjudande för iPhone 8 Plus, om du föredrar Apples produkter över Samsungs.

Kort om mobilen: S10 Plus är den senaste toppmodellen i Galaxy-serien från Samsung och skryter med en fantastisk Infinity-O-skärm på 6,4 tum, som är helt fri från störande flärpar eller tjocka ramar. Den har både snabbladdning och trådlös laddning och även stöd för omvänd laddning, något som innebär att du kan ladda andra enheter via mobilens baksida. Den är vattentålig, har ett batteri med 4 100 mAh, en fantastisk kamera och låter dig välja mellan ett interntimme på 128 GB, 512 GB eller hela 1 TB lagring som kombineras med ett RAM på 8 GB (12 GB för 1 TB-modellen).

Kort om erbjudandet: Om du väljer att köpa Samsung Galaxy S10 Plus med 128 GB internminne och 3 GB surf, kommer månadskostnaden att ligga på 659 kronor i månaden och du får ett par Happy Plugs Air med på köpet (värde 899 kronor). Efter köpet skickas en rabattkupong hem till dig tillsammans med mobilen, som sedan kan lösas in i Telenors tillbehörsshop. Telenor låter dig byta mobil när du vill, utan någon extra kostnad efter 12 månader. Abonnemangen har ingen bindningstid och du kan välja att byta surfmängd när du vill. Du får även fria samtal, sms och mms.