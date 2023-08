MacBooks och iMacs kan få en av iPhones bästa funktioner - Face ID

Ett nyligen släppt patent avslöjar att Apple planerar att införliva sitt biometriska autentiseringssystem för Face ID i sin MacBook Pros och iMacs-serie. Patentet med titeln "Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device" beskriver hur denna teknik ska fungera och vad dess syfte är.

Resonemanget bakom att ha denna teknik inbäddad i dessa Apple-enheter är tvåfaldigt: det första och mest uppenbara resonemanget är att ge användarna fler valmöjligheter i hur de låser upp sina enheter. Särskilt med tanke på att användning av lösenord och pinkoder, även om det också är användbart på sitt sätt, lätt kan utnyttjas om en obehörig användare får tillgång till någondera. Face ID löser dock det problemet genom att använda ditt eget ansikte för att låsa upp en enhet, vilket innebär en mycket lägre chans att någon bryter sig in i din MacBook eller iMac.

Den andra anledningen, och en som Apple nämner i patentet, är att användare ofta utför komplexa uppgifter som involverar känslig och sårbar information. Eftersom Face ID-tekniken är mycket mer personlig och teoretiskt effektivare än andra former av enhetslåsning, skyddar denna metod bättre dina personuppgifter från obehörig åtkomst. För att inte tala om att tekniken som används för Face ID, som är tillräckligt liten för att få plats i din iPhone, inte bör äventyra storleken eller funktionaliteten hos din bästa MacBook eller Mac.

I patentet använder datorversionen av Face ID "en modul för ljusmönsterigenkänning som kan vara inbyggd i en datorenhet (t.ex. en bärbar dator, en bärbar dator, en stationär dator, etc.)." Modulen skulle inrymmas i en sektor som kan vara en "flärp, en cirkel, en ellips, en polygonal form, en serie polygonala former, en krökt form eller liknande." Med tanke på att Apple ofta använder sig av just flärpar, skulle det sannolikt kunna inkorporeras i deras MacBooks, vilket skulle hjälpa till att bibehålla den tunna och kompakta profilen.

Du kan se en sådan design visas upp i båda patentbilderna nedan.

Naturligtvis finns det en chans att denna speciella teknik aldrig faktiskt kommer att se dagens ljus, eftersom Apple forskar och patenterar en hel del teknik. Men med tanke på att Apple uppenbarligen har planerat i evigheter att ta med Face ID till MacBook-enheter, har detta patent en riktig chans att bli verklighet.

Det finns också det faktum att vägen som Face ID följer nu var densamma som för Touch ID, en annan Apple-innovation. Touch ID kom först ut för iPhone, sedan migrerades det till iPad och sedan till MacBooks. Face ID fick också sin start från iPhone och nu dyker detta patent upp. Det verkar som en solid chans att se Face ID komma till Mac-datorer och bärbara datorer.

Apple hamnar på efterkälken igen

Den här tekniken är ärligt talat inte bara oerhört användbar för att skydda känsliga data som lagras i din Mac-enhet, utan är en funktion som vi har väntat på länge.

Bärbara datorer som kör Windows 11 från ett brett spektrum av märken har redan tillgång till både fingeravtryck och Windows Hello ansiktsigenkänningsteknik för att låsa och låsa upp dem. Det faktum att Apple först nu överväger att införliva den typen av teknik för de bästa MacBook Pro och iMac är inget annat än pinsamt.

Speciellt med tanke på priset på MacBook Pros och iMac, som redan är ganska höga och ändå saknar funktioner som konkurrenterna haft i flera år. Förhoppningsvis släpps den här tekniken relativt snart och att den även inkluderas i MacBook Airs, som är några av Apples mest populära bärbara datorer.