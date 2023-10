Apple presenterar tre nya M3-chip, nya MacBook Pros och en ny iMac 24 – och det är inte ens den största nyheten

Apple avslutar produktåret 2023 med flera stora nyheter under sitt Scary Fast-event under måndagen. Cupertino-teknikjätten har nämligen tillkännagivit tre nya Apple-chip, alla under namnet M3.

Tillsammans med tre nya chip fick vi se en samling nya MacBook Pro-laptops som kör dem och en återupplivning av den något vilande iMac-serien med en ny iMac 24-tumsmodell med standard M3-chippet.

När det gäller själva chippen är M3, M3 Pro och M3 Max alla SoCs tillverkade på en 3-nanometer process som för med sig bättre effektivitet och en viktig och möjligen till och med banbrytande GPU-förbättring som kallas Dynamic Caching.

Vi fick en tidig titt på de nya systemen som kör de nya Apple Silicon, som inkluderar en ny serie av MacBook Pros som nu sträcker sig mellan 14 och 16 tum (farväl till M2 MacBook Pro på 13 tum) och den senaste iMac på 24 tum. Apple har dock inte gjort om någon av hårdvaran. MacBook Pro, till exempel, är praktiskt taget oförändrad förutom en ny färg (mer om det senare).

Det viktiga här är chippet. Det har nu gått tre år sedan vi såg den första samlingen av Mac-datorer köras med Apples Silicon. MacBook Air, MacBook Pro 13 tum och Mac Mini lanserade Apples snabba avgång från x86 Intel-världen till en egen SoC-plattform.

Trots att det var Apples första försök med chip för stationära och bärbara datorer, hyllades dessa system mycket och Apple har haft liknande framgångar med praktiskt taget alla chipvarianter som släppts sedan dess, inklusive M1 Max och M1 Ultra. Vissa kanske hävdar att M2 inte var en tillräckligt stor uppgradering från generation till generation, men Apple verkar vara fast beslutna om att ändra på det intrycket med sin M3-serie av chip.

Till skillnad från M1 och till och med M2 där vi väntade månader på kärnalternativ, kommer M3 med ett komplett utbud av kärn- och prestandavariationer redo. Liksom M1 och M2 före den har standardmodellen M3 en 8-kärnig CPU och 10-kärnig GPU. M3 Pro har 12 CPU-kärnor och en 18-kärnig GPU, och M3 Max har en 16-kärnig CPU och upp till en 40-kärnig GPU (M2 Max toppade vid 38 kärnor).

Även om kärnförhållandena inte skiljer sig mycket från den senaste Apple Silicon-serien, utlovar Apple ändå ett generationssprång när det kommer till prestanda. Det finns större effektivitet tack vare 3-nanometerprocessen och övergripande förbättringar jämfört med det ursprungliga M1-chippet. Hastighetsförbättringarna kan vara mer inkrementella när det kommer till jämförelser med M2-klassen.

På toppnivån stöder M3 Max upp till 128 GB enhetligt minne, vilket innebär att nya MacBook Pro nästan säkert kommer att bli den bästa mobila arbetsstationen på marknaden. Inte bara är minnet enhetligt på dessa M3-system, utan grafikalternativen imponerar också. Apples SoC klarar allt och kan till och med slå prestandan för MacBook Pros senaste diskreta alternativ från AMD.

Det finns också en viktig detalj att gå igenom. Alla chip i Apples nya M3-serie kommer med en ny form av GPU-minnesarkitektur som Apple kallar för "Dynamic Caching" som, om det fungerar som hävdat, kan förändra hur M3 MacBook Pros hanterar gaming och renderingsuppgifter.

Dynamisk cachning gör helt om traditionell grafikminneshantering. Istället för att systemarkitekturen exempelvis fokuserar på den mest minneskrävande uppgiften och sedan tilldelar samma mängd minne till varje liknande uppgift, tittar hårdvaran på varje uppgift individuellt och tillämpar sedan exakt rätt mängd minne.

Detta kan göra M3-system mycket effektivare och snabba på prestandan genom att öppna upp minne för andra uppgifter.

Det kanske bästa med Dynamic Caching är att utvecklare inte behöver skriva ny kod för att dra nytta av den. Det kommer bara att fungera.

M3-chippen kommer att kombinera lägre strömförbrukning och denna minneseffektivitet med hårdvaruaccelererad strålspårning och mesh-shading (båda har en inverkan på realism i spelgrafik). Neural Engine är enligt uppgift 60 % snabbare än vad som var fallet i M1-serien av chip. Det är ännu inte klart vad hastighetsskillnaden är mellan M2 och M3.

All denna prestanda och effektivitet resulterar inte med längre batteritid än vad Apple Silicon uppnådde med M2-klassen. Den ligger fortfarande på 22 timmar med video och ungefär 15 timmars surfande (systemet stöder snabbladdning för att nå 50 % laddning på 30 minuter). Den goda nyheten här är att du sannolikt kommer att få prestandaförbättringar utan att behöva offra batteritid.

Den nya M3-serien av chip kommer att köras i en ny MacBook Pro-serie som, med ett par undantag, ser ut att vara väldigt lik MacBook Pro med M2-chip. Först det första tar Apple äntligen bort MacBook Pro på 13 tum och MacBook Pro-serien kommer nu att börja med en 14-tumsmodell.

Standardmodellen MacBook Pro M3 kommer att kosta från 23 995 kronor och är alltså dyrare än den mindre MacBook Pro på 13 tum med M2 som kostar från 18 690 kronor. Alla modeller börjar nu med en baslagring på 512 GB och M3 Pro och M3 Max kan stödja upp till 128 GB enhetligt minne. I grund och botten får du mer för pengarna, men ribban för inträde till MacBook Pro-lyxen ligger nu lite högre.

Inte alla nya MacBook Pro kommer att få alla M3-alternativ:

MacBook Pro 14" är tillgänglig med M3, M3 Pro eller M3 Max.

MacBook Pro 16" är tillgänglig med M3 Max eller M3 Pro.

Apple bjuder inte på en helt ny design på MacBook Pro. På grund av vissa komponentändringar är vikten något annorlunda, men det är i princip allt.

Allt från Liquid Retina XDR-skärmen (den ligger numera på 600 nits, men det beror på systemeffektivitet och inte en ny panel), till högtalare, tangentbord, styrplatta och 1080p Facetime-kamera är oförändrade. Det finns fortfarande tre Thunderbolt USB-C-portar (bara två på 14-tumsmodellerna med M3).

Det som är annorlunda är den nya rymdsvarta färgen, som är en diskret färg vi tror de flesta kommer att uppskatta. Apple har också använt en ny anodiseringsprocess som gör laptopens kropp mycket mer fingeravtrycksresistent. Vår amerikanska kollega har redan fått möjlighet att titta på de nya enheterna och rapporterar att datorerna inte plockade upp några av hans fingeravtryck, hur mycket han än försökte.

Vi kan inte säga något med säkerhet förrän vi har fått tid att testa de nya enheterna grundligt, men M3-prestandan ser imponerande ut över en rad uppgifter som visades upp som exempel under lanseringen, inklusive redigering av flera 4K-strömmar, analys en MR-hjärnskanning, skära igenom en 3D-arkitekturmodell vertikalt som en gigantisk tårtbit så att du kan gå genom lager av väggar och golv samtidigt, och ett gäng konsolklassade speldemos, inklusive de nya Lies of P. Generellt sett visade alla demos upp det vi har vetat ganska länge: Apple Silicon menar allvar när det gäller prestanda.

Apple blåser också nytt liv i den halvt vilande iMac-serien med en ny M3 iMac på 24 tum. Precis som för MacBook Pro-serien är hårdvaran här, om man bortser från uppenbara komponentskillnader, oförändrad från M1 iMac 24-tumsmodellen som Apple som lanserades för några år sedan (detta inkluderar tangentbordet och kringutrustningen för styrplattan). För närvarande finns det inga M3 Pro- och Max-alternativ för iMac, och Apple nämnde inte heller någon 27-tumsmodell.

Det finns dock två kärnalternativ. Den 8-kärniga M3 iMac 24-tumsmodellen har ett startpris på 18 995 kronor och den 10-kärniga modellen har ett startpris på 24 995 kronor.

Vi fick se ett gäng demos med iMac 24", där M3 presterade bra, precis som på MacBook Pro. Det är en härlig, stor skärm för videoredigering och multitasking och gaming. Det finns förresten inga nya färgalternativ för iMac.

I slutändan fungerar de nya MacBook Pros och All-in-One iMac 24 tum" utmärkt för att visa upp Apples framsteg med sina nya chip. De kanske inte är monumentalt snabbare än vad vi fick se tidigare i år med M2 MacBook Pro, men för de som fortfarande äger ett M1-system, eller till och med en Intel MacBook Pro, kan det kännas som att upptäcka en ny värld av prestanda. Naturligtvis kommer vi att veta mer efter att vi har tittat närmare på dessa komponenter och system under våra egna tester.