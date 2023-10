Vi testkör HP Omen 27K - en gamingmonitor i premiumklass

Vi fick nyligen in HP Omen 27K för test, som är en gamingskärm i premiumklass med ett pris att matcha. Den håller absolut toppklass på nästan alla fronter, förutom egentligen en enda svaghet som kommer att avskräcka en väldigt liten och nischad grupp gamers. För övrigt får du en fantastisk skärm som ger dig det du betalar för och lite till, men priset kommer göra den otillgänglig för många. Läs vidare för hela vårt test av HP Omen 27K.

Pris och tillgänglighet

HP Omen 27K är tillgänglig nu och finns att beställa hos ett par olika svenska återförsäljare som bland annat Proshop och Amazon. Priset kan skifta med några hundralappar beroende på när och var du köper den, så kolla runt lite bland olika återförsäljare innan du gör din beställning. Du får räkna med att betala mellan 7 000-7 700 kronor för den här skärmen.

Setup, portar och funktioner

HP Omen 27K - specifikationer Storlek: 27 tum (68,6 cm)

Panelteknik: IPS

Välning: Platt

Uppdateringsfrekvens: 144 Hz

Upplösning: 4K UHD (3 840 x 2 160)

Bildförhållande: 16:9

Ljusstyrka: 400 nits

Kontrast: 1000:1

sRGB: 99%

DCI-P3: 95%

HP Omen 27K har en enkel och smidig setup som inte kräver några verktyg. Direkt ur förpackning tar det några minuter att få upp datorskärmen på skrivbordet, efter att ha skruvat ihop skärmstödet med foten och enkelt klickat på skärmen i fästet högst upp på stödet. Det kanske mest fippliga med hela installationen var att koppla in kablarna i portarna, som sitter placerade på undersidan av skärmen. Ett plus är att HP Omen 27K levereras med en DisplayPort-kabel, USB-B till USB-A-kabel, HDMI-kabel och en USB-C-kabel, så du har gott om alternativ att välja mellan. Du får också med en smidig kabelhållare, som trycker fast kablarna på baksidan av stödet. Det är extra smidigt om du väljer att koppla in mus och tangentbord i skärmen, då det blir lite extra kablar som hänger ned från skärmen.

Du får ett stort utbud av portar och kan koppla in senaste generationens spelkonsoler - se bara till att du kopplar in i rätt HDMI-port, då den ena är en HDMI 2.0 och den andra är HDMI 2.1. Vi hade gärna sett att båda var 2.1-portar, men vi kan inte direkt klaga då vi ändå får en. För övrigt får du en DisplayPort 1.4, Super Speed USB-C, USB-B och två SuperSpeed USB-A.

Här är alla portar du får på HP Omen 27K. (Image credit: Amanda Westberg)

På baksidan av skärmen hittar du några knappar som använder för att ändra skärmens inställningar när den väl är inkopplad. De är intiutiva och enkla att använda och det är lätt att skrolla runt bland den lilla menyn som dyker upp på skärmen. Förutom bildinställningar är det även via denna meny du kan ändra RGB-belysningen som sitter på baksidan av skärmen. Bredvid detta knapphjul hittar du också en KVM-knapp och det är kanske denna funktion som sticker ut allra mest för oss. Detta gör datorskärmen riktigt flexibel och ger den ett otroligt värde. KVM-funktionen låter dig nämligen byta mellan olika anslutna system, samtidigt som du kan fortsätta att använda samma mus och tangentbord som är inkopplade i skärmen. Ett litet klagomål är att KVM-knappen också är placerad på baksidan av skärmen, vilket gör den lite fipplig att komma åt varje gång man vill byta mellan olika system.

Högtalarna är den enda svagheten

Den egentligen enda svagheten på den här gamingskärmen är högtalarna, som ärligt talat är ganska kassa. De fungerar absolut i nödfall och det är trevligt att se att möjligheten finns, men räkna inte med någon kristallklar, uppslukande ljudkvalitet här. De låter ganska dovt och har svårt att hantera upptagna ljudbilder, men vi ser ändå inte detta som något större problem för ärligt talat .. De allra flesta använder väl ett headset eller riktiga datorhögtalare ändå?

Bildkvalitet

För det första har HP Omen 27K en effektiv antireflex som ser till att innehåll alltid visas tydligt på skärmen även om du sitter i ett ljust rum, men det är på kvällarna som den verkligen kommer till sin rätt. Den producerar fantastiska färger och vi kan rekommendera att du testar skärmens Gaming- eller Warm-inställning, som vi personligen föredrog att använda mest. Eftersom det är en IPS-panel snarare än en OLED, upplevs färgerna inte riktigt lika mättade, men genom att byta till rätt läge för rätt typ av innehåll, tycker vi att skillnaderna mellan de två paneltyperna blir mindre tydliga.

Bildkvalitet och färger är riktigt bra, även i dagsljus med ett fönster precis framför skärmen. (Image credit: Amanda Westberg)

Skärmen har en 4K UHD-upplösning med 3840x2160 pixlar tillsammans med en uppdateringsfrekvens på 144 Hz, som får allt innehåll på skärmen att se kristallklart ut samtidigt som det körs mjukt och smidigt. Du får en ljusstyrka på 400 nits, vilket var lite för ljust för vår personliga smak. Om du sitter mycket framför datorn rekommenderar vi att du drar ned ljusstyrkan något och byter till något av de lite mer dämpade färglägena. Det blir lite mer skonsamt för ögonen. Som tidigare nämnt får du lägga ut en hel del för den här datorskärmen, men sett till bildkvalitet får du verkligen vad du betalar för.

Omdöme

Om du har budget för den, är HP Omen 27K en gamingmonitor i absolut högsta klass. Med saker som en HDMI 2.1-port, uppdateringsfrekvens på 144 Hz, 1ms svarstid, VSync-teknik och fantastiska färgomfång är den drömmen för gamers. Om du dessutom använder flera olika system får du extra värde från denna gamingmonitor tack vare dess KVM-switch och RGB-belysningen är en trevlig bonus. De enda som förmodligen inte kommer att bli nöjda med den här skärmen är de som letar efter riktigt bra högtalare, men de allra flesta använder väl ett headset eller riktiga högtalare ändå?