Sony arbetar med ny teknik som ska skydda mot falska foton

Sony har meddelat att de utvecklar "autenticitetsteknik för kameror" som en del av ett försök att bekämpa desinformation.

Teknikmärket förklarar i ett inlägg att "falska och manipulerade bilder" har blivit ett växande hot med tillkomsten av generativ AI och det är ett som kan urholka allmänhetens förtroende för officiella nyhetskällor. För att lösa detta problem kommer kommande Sony-kameror att ha en digital signaturfunktion som ger dessa enheter möjlighet att skapa ett "födelsebevis för bilder". Det är okänt vad dessa förmodade "födelsebevis" kommer att vara exakt - företaget går inte in särskilt mycket på detaljer.

Förmodligen kommer de fotografiska filerna att ha en mängd metadata som beskriver saker som när bilden togs, om några ändringar har gjorts sedan den första gången togs och vilken kameramodell som användes. Sony säger att huvudmålet här är att hjälpa proffs att "säkra äktheten i deras arbete" plus att ge nyhetsbyråer ett verktyg mot förfalskade bilder.

Tillgänglighet

Under den senaste utvecklingsomgången samarbetade Sony med The Associated Press (AP), en amerikansk ideell nyhetsorganisation, och Camera Bits, företaget bakom bildsorteringsmjukvaran Photo Mechanic. Tillsammans testade alla tre äkthetstekniken i ett försök att se hur väl det fungerar ute på "fältet". Exakt vad det innebar är tyvärr okänt. Återigen, Sony gav inga detaljer om saken förutom att testerna slutfördes förra månaden.

Vad som är känt är att den digitala signatur-uppgraderingen kommer att anlända under våren 2024 genom en global firmwareuppdatering för kamerorna Alpha 9 III, Alpha 1 och Alpha 7S III. Vi kontaktade Sony med flera frågor som hur testerna såg ut, samt hur själva signaturen kommer att se ut. Vi kommer att uppdatera den här artikeln om vi får några svar.

Möjlig ny trend

Det är viktigt att notera att Sony inte är en banbrytare i det här fallet. I slutet av oktober presenterade Leica sin egen "anti-AI"-kamera: M11-P rangefinder. Varje fotografi som tas får en innehållsreferens-etikett som bifogar information som datumet det togs och vilka redigeringar (om några) som har gjorts. Den är dock otroligt dyr eftersom prislappen för närvarande ligger på över $9 000 (närmare 100 000 kronor direkt omvandlat). Den höga kostnaden begränsar uppenbarligen den utbredda tillgängligheten av anti-AI-teknik.

Lyckligtvis kostar var och en av Sonys Alpha-trio betydligt mindre än Leicas modell, vilket innebär att fler människor kommer att kunna autentisera sitt arbete. Kom ihåg att den digitala signaturpatchen är gratis. När Sony sänker barriären hoppas vi att andra företag rullar ut sina egna versioner av anti-AI-mjukvara till fler mellanklasskameror och kanske till och med mobiler.