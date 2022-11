Robotdammsugare - Black Friday 2022: bästa priser, erbjudanden och rabatter

Vill du fynda en billig robotdammsugare? Här är de bästa rabatterna och erbjudandena på robotdammsugare under Black Friday.

Black Friday 2022 Om du vill shoppa teknikprylar från en specifik kategori under årets stora reafest, kan du antingen kolla in vår huvudartikel för Black Friday eller någon av våra övriga Black Friday-artiklar:

Vill du fynda en robotdammsugare billigt under årets Black Friday (Öppnas i ny flik)? Då har du klickat in till precis rätt ställe. Här samlar vi nämligen alla de bästa priserna, erbjudandena och rabatterna på robotdammsugare under hela reafesten som drar igång med Black Week redan en vecka innan själva Black Friday.

Här hittar du en översikt på alla de bästa robotdammsugarna (Öppnas i ny flik) tillsammans med dagens bästa priser på varje modell hos alla de stora svenska återförsäljarna. Du kan även läsa lite om våra förväntningar inför årets Black Friday, samt kolla in några vanliga frågor kring robotdammsugare och Black Friday längst ned i artikeln. Om du vill fynda fler teknikprylar under reafesten, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday 2022 (Öppnas i ny flik), där vi samlar alla de bästa priserna och rabatterna på teknikprylar.

Här är alla de bästa robotdammsugarna (Öppnas i ny flik) just nu

Robotdammsugare - Black Friday 2022: bästa erbjudanden

Det finns många riktigt bra och prisvärda robotdammsugare att välja mellan just nu. (Image credit: Amanda Westberg)

Här nedanför samlar vi alla de bästa priserna, erbjudandena och rabatterna som dyker upp på robotdammsugare under årets Black Friday. Du hittar bland annat robotdammsugare från märken som iRobot, Roborock, Xiaomi och fler.

Robotdammsugare - Black Friday 2022: iRobot

(Öppnas i ny flik) iRobot Roomba i3: 3 890 :- 3 400 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 490 kr – Den prisvärda robotdammsugaren iRobot Roomba i3 blev precis ännu mer prisvärd, när priset sänks med nästan femhundra kronor under Black Week.

(Öppnas i ny flik) iRobot Braava Jet: 6 742 : - 5 460 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 1 282 kr – Braava Jet m6 sopar, dammsuger och våttorkar golvet, medan du är på stan och sätter sprätt på pengarna du sparade på att köpa robotdammsugaren under Black Friday.

(Öppnas i ny flik) iRobot Roomba i7+: 9 248 :- 7 150 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 2 098 kr – Nu är det rea på den robotdammsugaren iRobot Roomba i7+ med röststyrning, automattömning och rejält med sugkraft.

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Xiaomi

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Neato

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Dreame

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Ecovacs

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Eufy

Robotdammsugare - Black Friday 2022: Roborock

Robotdammsugare - Black Friday: Vanliga frågor

Vilken robotdammsugare är bäst i test? Vår testvinnare just nu är iRobot Roomba i7+ (Öppnas i ny flik) och är bäst i test då den klarar att städa rent även i lite klurigare miljöer och hanterar utmaningar såsom mattor, höga trösklar och låga möbler med bravur. Den har dessutom en smidig självtömning, smart navigation och ett överkomligt pris.

Hur bra är robotdammsugare? Moderna robotdammsugare har kommit att bli så pass kompetenta att de kan ersätta den traditionella golvdammsugaren i vardagsstädningen. Du får fortfarande storstäda någon gång i månaden - eller varannan vecka om du valt en modell med lite mer begränsat städresultat - för att få bort all smuts i mattor och vid nivåskillnader. Men du behöver inte dammsuga var och varannan dag. Dessutom kommer nu skaftdammsugare som ett utmärkt alternativ till golvdammsugaren för de som även har robotdammsugare. Kombinationen skaftdammsugare och robotdammsugare innebär att du har en robot som gör den dagliga städningen och en smidig sladdlös skaftdammsugare utan påse för att storstäda mattor. På så vis får du mer tid över och mer plats i städskåpet.

Hur lång batteritid har robotdammsugare? De flesta robotdammsugarna har en batteritid på mellan 2-3 timmar. Det finns en del mer okända budgetmodeller som har drygt en timme städtid, men de flesta klockar numera in på 120 minuter eller mer. När de nått denna nivån har de ofta drygt 20-30 procent batteri kvar så att de ska hinna leta sig hem. En viktig notering att göra här är att de moderna robotdammsugarna kan pausa städningen på en plats i hemmet, och sedan återuppta den på samma plats efter det att de har laddat upp batteriet igen. Detta gör att de kan städa större hem än de är avsedda för. Städningen blir förstås inte lika tidseffektiv när de måste ladda 1-2 timmar innan de kan städa vidare, men det är onekligen en bra funktion för de som har mer komplicerade hem.

När finns årets bästa Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare? Black Friday infaller den 25 november. Det är även då årets bästa Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare lär dyka upp, men de kan även dyka upp lite tidigare under Black Week. Vi räknar med att få liknande priser under Cyber Monday tre dagar senare, men notera att populära produkter kan sälja slut före dess. Fortsätt att hålla ett öga på den här sidan för att inte missa det bästa från årets rea!

Var finns årets bästa Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare? Du kommer att hitta allt du behöver på den här sidan, men om du vill göra mer research föreslår vi att du börjar med återförsäljarna nedan – de har ett bra utbud av robotdammsugare från olika märken och bjuder ofta på fina rabatter.

Ska jag vänta på årets Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare? Det finns både för- och nackdelar med att vänta tills årets Black Friday-erbjudanden på robotdammsugare lanseras. Tumregeln är att du endast bör slå till före rean om du ser ett riktigt bra erbjudande. Samma sak gäller i viss utsträckning dig som redan vet exakt vad du är ute efter. Om du väljer att vänta kan du få fler modeller att välja mellan och (förhoppningsvis) ännu större prissänkningar på utvalda produkter, men kanske inte på precis den modellen du redan kikat på. I alla andra fall är det värt att vänta till Black Friday den 25 november.