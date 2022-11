Black Friday: Superdeal på Nespresso Vertuo Next - billigaste priset någonsin

Detta Black Friday-erbjudande på Nespresso Vertuo Next ger dig hela 61% rabatt jämfört med priset för en vecka sedan.

Om du hoppats på att fynda en billig kaffemaskin (Öppnas i ny flik) nu under Black Friday (Öppnas i ny flik), har du ett utmärkt tillfälle att göra det nu. Vi har nämligen hittat ett suveränt Black Friday-erbjudande på Nespresso Vertuo Next hos Elgiganten, som ger dig det billigaste priset någonsin på kaffemaskinen. Värt att notera är också att Nespresso Vertuo Next är testvinnare i vår topplista över bästa kaffemaskiner (Öppnas i ny flik), så här får du verkligen ett fyndpris på en kaffemaskin i toppklass.

Vid sin lansering kostade Nespresso Vertuo Next 1 490 kronor, men har sedan dess sjunkit något i pris och har skiftat i pris mellan 890-1 190 kronor under de senaste månaderna. För bara en vecka sedan kostade kaffemaskinen 1 279 kronor, vilket innebär en rabatt på hela 61% om du slår till på detta Black Friday-erbjudande. Men som sagt skiftar den ganska kraftigt i pris och går att hitta för cirka 890 kronor även när det inte är Black Friday. Det tidigare lägsta priset är dock 613 kronor, vilket innebär att detta erbjudande ger dig det absolut billigaste priset vi sett på kaffemaskinen hittills. Om du vill fynda en billig kaffemaskin under rean, bör du passa på nu!

