Här hittar du vår topplista över bästa tunna gaminglaptops, för dig som är trött på att släpa omkring på tunga och otympliga laptops som knappt får plats i ryggsäcken. Om du skaffar en av de bästa tunna gaminglaptops som finns att köpa, får du en kraftfull prestanda som klarar av alla de senaste spelen, multitasking och krävande uppgifter som videoredigering, i ett kompakt och lätt paket som är enkelt att bära med sig.

Som tur är finns det ett gäng bra alternativ att välja mellan. I den här topplistan hittar du en bra blandning av alternativ från några av de största märkena inom gaminglaptops, som bland annat Razer, Dell, Asus och mer. Vi har också försökt hålla en bra blandning på tunna gaminglaptops i olika prisklasser, så det ska finnas något som passar alla budgetar. Längst ned i artikeln hittar du också lite köpråd och vanliga frågor kring gaminglaptops och vi kan rekommendera att du kikar igenom dem innan du gör en beställning.

Asus ROG Zephyrus-datorerna har alltid varit några av de bästa speldatorerna på marknaden, och den nya ROG Zephyrus G15 (Öppnas i ny flik) är inget undantag. Utrustad med de senaste och mest kraftfulla AMD Ryzen och Nvidia RTX 3000-korten är de otroligt kraftfulla och tar dig lugnt igenom de mest krävande spelen. Naturligtvis är den legendariska batteritiden kvar liksom det snygga chassit. Om du vill ha en suverän gaminglaptop som är prisvärd så finns det ingen bättre.

Läs hela vårt test av Asus ROG Zephyrus G15 (Öppnas i ny flik)

Razer Blade 15 (2022) (Öppnas i ny flik) är den senaste uppdateringen av Razers ikoniska gaminglaptop och är utan tvekan en av de bästa gaminglaptops som släppts i år, även om prislappen är brantare än någonsin. Den bjuder på ett stort kliv upp i prestanda jämfört med fjolårets modell, men de kraftfulla komponenterna gör tyvärr batteritiden näst intill obefintlig. Men om du har gott om pengar och har möjlighet att sitta nära eluttag, är det här ett suveränt alternativ.

Läs hela vårt test av Razer Blade 15 (2022) (Öppnas i ny flik)

MSI GF63 Thin (2022) är ett utmärkt val för dem som vill komma undan billigt utan att behöva offra för mycket i prestanda. Den har ett riktigt överkomligt startpris, speciellt vara att vara en så tunn och lätt gaminglaptop. Vi hade gärna velat se en lite bättre batteritid, men den är ändå hyfsad för att vara en gaminglaptop. Dess specifikationer inkluderar upp till en Intel Core i7-11800H CPU och upp till en Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU. Du kan också välja en GeForce GTX 1650 GPU-version för ett billigare pris, som fortfarande klarar de flesta spel bra, men efter våra tester tycker vi ändå att det är bäst att lägga ut lite mer för 3050 Ti.

Skärmen är 1080p HD och vi fann att det i kombination med dess uppdateringsfrekvens på 144 Hz skapade en jämn spelupplevelse och en skarp bildkvalitet. Den är dock inte lika väl lämpad för krävande uppgifter som 4K-videoredigering och liknande. Urvalet av portar är också utmärkt, med alla typer du behöver. Ett sista minus är att den har problem med bloatware och att laddningskabeln ibland kan blockera några av de övriga portarna.

Läs hela vårt test av MSI GF63 Thin (2022) (Öppnas i ny flik)

As premium as you can get for 1440p and 1080p gaming

Specifikationer CPU: AMD Ryzen 9 6900HX Grafik: Nvidia GeForce RTX 3060 – 3080 Ti RAM: 16 GB Skärm: 12,5-tum UHD (3,840 x 2,160) – 13,3-tum QHD+ (3,200 x 1,800) Storage: 1TB SSD

Anledningar att köpa + Riktigt fylliga färger + Väldigt robust chassi