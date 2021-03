De bästa sätten att dela stora filer

Här är de bästa molnlagringstjänsterna

Om du precis har spelat in några nya, coola videor är det självklart att du vill dela dem med vänner och familj.

Detta kan snabbt bli en svår uppgift, eftersom både antalet filer och inte minst filstorleken kan innebäraproblem när du skickar dem. Med Gmail kan du bara bifoga filer med en total storlek på upp till 25 MB. Och skickar du flera stora filer så kommer det snabbt att äta upp ditt lagringsutrymme när de samlas i skickatmappen.

Lyckligtvis, om du behöver skicka stora filer online finns det många sätt att göra det utan problem. Här har vi samlat ihop de allra bästa sätten. De flesta av dessa är gratis att använda - men många har ofta en kommersiell variant där du betalar för att få tillgång till ett bredare utbud av funktioner.

Säkerhetskopiera dina stora filer med denna molnlagringstjänst

IDrive, en veteran när det kommer till molnlagring, de ger dig enorma mängder lagringsplats för en relativt låg summa. Det första året får du otroliga 5 TB för 30 kronor ($3,48), med stöd för ett obegränsat antal enheter.

Bilde: ExpressVPN

1. Använd VPN

Du kanske undrar vad en VPN har att göra med att dela stora filer? Det som många inte vet om är att vissa internetleverantörer begränsar bandbredden för att ladda upp vissa typer av filer, snarare än att begränsa nedladdningen. Att använda en VPN är därför vårt främsta tips på den här listan. ExpressVPN är vårt toppval, det innebär att din internetleverantör inte kan se vilken typ av filer du laddar upp och därför inte kan - i teorin – begränsa uppladdningen av dem.

P2P (peer-to-peer), en av de mest populära och pålitliga metoderna för att flytta stora mängder data. Samtidigt är det den typ av innehåll som mest sannolikt kommer att flaggas och få lägre prioritet. Vi har sammanställt en lista över de bästa tillgängliga VPN-tjänsterna. Tänk bara på att en VPN också kan sakta ner din anslutning, vilket man inte alltid uppskattar när man ska överföra stora filer.

Bilde: TechRadar

2. Använd en specialiserad tjänst

Det finns ett stort urval av nya webbläsarbaserade filöverföringstjänster med inbyggd teknologi för att accelerera uppladdningen av stora filer. En av dessa är Masv (Aspera och Signiant är andra stora namn på området.) som har specialiserat sig på överföring av väldigt stora filer (20 GB+).

Tjänsten erbjuder dig en tjänst där du betalar för hur mycket data du använder, med en kostnad av drygt två kronor ($0,25) för varje nedladdad GB. Du betalar ingen fast avgift och har inte heller något avtal du skriver och det finns ingen begränsning i bandbredd eller filstorlekar

Även om Masv är dyrare i längden än traditionella filöverföringstjänster, men den (och andra liknande tjänster) är mycket snabbare än Dropbox och Google Drive. Masv är dessutom mer flexibel än den sistnämnde.





3. Använd filkomprimering

En av de enklaste lösningarna på problemet att skicka stora filer är att använda sig av filkomprimeringsprogramvara. Ett exempel är tvärplattformsläsningen 7-Zip. Det är en tjänst som är speciellt nyttig när du ska hantera många filer, eftersom du kan lägga dom i en samlingsmapp och komprimera alla samtidigt. En tumregel är att en stor fil överförs snabbare än en mapp som innehåller flera mindre filer, även om den totala storleken är densamma.

7-Zip är tillgängligt för Windows, Mac och Linux. Tjänsten kan komprimera filer i det traditionella ZIP-formatet, men även deras egna marginellt mer effektiva 7ZIP-format. De flesta stora operativsystem kan öppna ZIP-filer utan att behöva extra programvara. Med 7-Zip kan du också lösenordsskydda filerna så det blir tryggare att dela dem. Var uppmärksam att överföring av väldigt stora filer kan få en ’time out’

Foto: WD

4. Sänd en 20 TB ekstern harddisk med bud

Det snabbaste sättet att överföra en stor mängd filer är inte över internet utan med hjälp av en fysisk disk och ett bud. Alla de stora molntjänsterna (Microsoft, Google och Amazon) kan överföra stora datamängder vid bruk av fysiska lagringsmedier.

Microsoft Azure tar en fast avgift på runt 640 kronor ($75) i tillägg till de vanligaste överföringskostnaderna för Azure. Då måste du stå för själva lagringsenheten själv. Google samarbetar med en tredjepart för att kunna erbjuda liknande lösningar medan Amazon Web Services har in Import/Export-tjänst.

Den externa hårddisken WD My Book Duo är den största och mest kostnadseffektiva enheten i sin kategori. 20 TB-varianten kan köpas för strax under 7 000 kronor, mendet finns både större och mindre varianter.

Om du ska överföra innehållet från en extern hårddisk på 20 TB över en dedikerad lina på 100MB så kommer det ta över 500 timmar (runt 20 dygn). Med privat bredband tar det minst en månad, och det är bara uppladdningstiden. Kom bara ihåg att säkerhetskopiera dina filer och kryptera hårddisken.

Foto: Google

E-postmeddelanden från Gmail kan inte ha bifogade filer större än 25 MB. Är filerna större än så ger Google dig möjligheten att lägga dom på din Google Drive och dela dem med en länk. Gmail-användare kan dela filer och mappar på totalt 10GB. Eftersom gratisalternativet från Google ger dig en samlad lagringsplats på totalt 15 GB så kan du helt gratis sända stora filer. Bara du kommer ihåg att ta bort det du redan delat innan du skickar nya filer.

Google ger dig valet mellan att få en läng du kan dela med vem du vill eller så kan du dela dem med du skickar en e-post med länken till. Betalningslösningen hos Google har ett lägstapris på 17 kronor ($1,99) för 100 GB lagringsplats.

Bilde: FireFTP

Även om FTP (File Transfer Protocol) kan kännas gammaldags när vi har tjänster som Dropbox och Google Drive är det ett av de mest pålitliga sätten att överföra filer på.

Alla operativsystem har stöd för FTP och det är många webbplatser som har stöd för upp- och nedladdning direkt i webbläsaren. Ett exempel är FireFTP. Windows- och Macanvändare kan också använda den gratis FTP-klienten Cyberduck.

Det enda hindret med detta är att du måste ha tillgång till en extern server, till exempel via ett webbhotell. Flera leverantörer ger dig en stor portion lagringsplats inkluderat i priset, till exempel Hostinger.

Bilde: MediaFire

MediaFire är en pionjär inom branschen. Om du registrerar dig för ett gratiskonto får du 10GB lagringsplats. Du kan koppla dina Facebook- och Twitterkonton, installera mobilappen och rekrytera vänner för att få 40 GB extra utrymme i bonus. Du kan ladda upp filer direkt från din dator eller från nätet och generera en länk som gör det möjligt för andra att ladda ned filerna från MediaFires hemsida.

De betalda abonnemangen har ett startpris på 32 kronor ($3,75) och inkluderar 1 TB lagringsutrymme och en begränsning på goda 20 GB för enskilda filer. Här slipper man också irriterande annonser. En annan användbar funktion är engångslänkarna som gör att när mottagarna laddat ned filen är den inte längre tillgänglig.

Bilde: Hightail

8. Hightail

Hightail (tidigare känt som YouSendIt) är utvecklat med fokus på affärsanvändare. Vid registreringen så kan du upprätta egna ”rum” för olika filer och projekt. Dessa kan du dela med andra. Med den nyttiga ”PipPoints”-funktionen kan du också lägga till noteringar på dokument medan du arbetar med dem.

Lite, gratisversionen av Hightail, låter dig bara dela filer på upp till 100 MB. Pro-abonnemanget kostar från 100 kronor ($12) i månaden. Det ger dig tillgång till obegränsade arbetsrum och stöd för filer upp till 25GB. Det finns inte heller någon begräsning på hur många som kan få tillgång till en fil samtidigt.

Bilde: WeTransfer

9. WeTransfer

WeTransfer är en av de enklaste fildelningstjänsterna att använda. Med ett par musklick får du nättjänsten att skicka filerna åt dig. Dessa filer kommer vara tillgängliga för nedladdning i sju dagar. Allt är väldigt användarvänligt, här får du en steg för steg-guide som hjälper dig genom uppladdningsprocessen.

Du kan överföra upp till 2 GB med gratisabonnemanget. Betalar du 100 kronor ($12) i månaden eller 1000 kronor ($120) om året så kan du uppgradera till WeTransfer Plus, då kan du överföra filer på upp till 20 GB samtidgit och får tillgång till ett lagringsutrymme på 1 TB. Du kan också lösenordskydda filerna och lägga en personlig touch på bakgrunder och e-postmeddelanden.

Bilde: Resilio

10. Resilio Sync

Resilio Synk, tidigare under namnet BitTorrent Sync, är en händig tjänst som utnyttjar BitTorrent-protokollen. Det är en tjänst speciellt utvecklat för hantering och delning av stora filer och den synkroniserar dem över dina enheter. Denna P2P-förbindelse kan användas av två eller flera enheter, till exempel en mobiltelefon och en stationär dator.

Resilio Sync har också stöd för generering av säkra länkar, så dina kontanter kan ladda ned filer från dina mappar. Det innebär naturligtvis att din enhet måste vara online när mottagaren ska få tillgång till dina filer. Själva programvaran är gratis och det finns ingen begränsning på hur mycket data du kan överföra eller lagra.

Tjänsten är emellertid bara gratis för individer. Med Sync Home, som kostar 510 kronor ($60) så får du fler funktioner, samtidigt som Sync for Family kan användas av fem familjemedlemmar till ett pris av 850 kronor ($100).

Bilde: Send Anywhere

11. Send Anywhere

Send Anywhere är tillgänglig på de flesta plattformar som du kan tänka dig. Här kan du helt gratis överföra filer på upp till 10GB. Du kan få fildelningstjänsten som en app här: https://send-anywhere.com, som ett webbläsartillägg till Chrome och som ett nedladningsbart program för Windows och macOS. Det finns också versioner för Linux och Amazon Kindle, samt plugins för WordPress och Outlook.

Med webbläsartillägget kan du dela filer på upp till 10 GB, men med betalningslösningen finns det ingen övre gräns.

Foto: Dropbox

När du skaffat dig ett abonnemang hos Dropbox kommer alla filer som flyttas in i Dropbox-mappen kunna delas via en webblänk. I vissa operativsystem gör du det med ett högerklock, medan du på vissa måste logga in dig på webbsidan och trycka på Sharelänken. Mottagaren av filerna behöver inte ha ett Dropbox-abonnemnag, de kan ladda ned filerna från webbsidan.

Dropbox har en gratislösning där du får 2 GB lagringsplats, men du kan få ännu mer utrymme genom att värva vänner till tjänsten. Om du abonnerar på Dropbox plus för 85 kronor ($9,99) i månaden så får du 2 TB i lagringsutrymme. Det ger dig också långt mycket större kontroll över filerna med bland annat versionshantering och möjligt att radera filer på andra enheter. Du kan dessutom lösenordskydda filer för nedladdning.