Ny Beats Pill-läcka lovar bättre ljud och 24 timmars batteritid

Det har gått nästan ett decennium sedan Apple lanserade Beats Pill Plus och även om den fanns på marknaden i cirka fem år togs den bort under 2022. Under de senaste månaderna har vi dock sett läckor kring en ny Beats Bluetooth-högtalare, inklusive kändisar som visat upp den vid ett antal tillfällen.

Så även om vi har haft en idé om hur den skulle se ut, visste vi inte vilken typ av hårdvara den skulle få – förrän nyligen. 9To5Mac pratade med insiderkällor och publicerade en mängd information om årets Beats Pill. Allt från specifikationerna inuti till vår första riktiga titt på enheten på egen hand – och inte i händerna på en racerförare.

Enligt läckan kommer den nya modellen att vara ganska lik Pill Plus-högtalaren från 2015, fast med några ändringar. Den är större än tidigare och mäter nu 218 x 71 x 71 mm, men trots den extra volymen kommer det nya Beats Pill faktiskt att vara lättare med en vikt på 680 gram.

En sak du kommer att märka är att knapparna på toppen inte sticker ut, utan är nu i linje med högtalaren. Ingångarna är desamma och på samma ställen: volymen till höger med strömmen till vänster.

Förbättrad ljud

För laddning försvinner USB-A och en modernare USB-C-port läggs till. Högtalaren kommer även att stödja Bluetooth 5.3 och kommer med en snodd för att enkelt kunna bära enheten.

När det gäller ljud, "lovar" 9To5Macs källor att Beats Pill för 2024 är en ljuduppgradering jämfört med föregående generation. Apple och teamet på Beats utrustar tydligen högtalaren med "en nykonstruerad bashögtalare" som kan driva ut "28 procent mer motorkraft [och] tränga undan 90 procent mer luftvolym". Det betyder att basen som kommer ur Beats Pill kommer att låta mycket bättre.

De medföljande tweetrarna har också "omformats", men detaljerna här är fortfarande okända. Allt som sägs om diskanthögtalaren är att den sitter inuti ett "säkert hölje för ökad stabilitet." En förändring är dock att ljudutgångarna sägs sitta i 20 grader uppåt för att säkerställa att ljudet inte blockeras av föremål.

Nya funktioner

Den nya Pill-högtalaren ger förmodligen upp till 24 timmar på en enda laddning, vilket 9to5Mac noterar är fördubblat jämfört med den senaste modellen. Enheten ryktas vara tåligare överlag, med en IP67-klassificering för att tåla damm och korta nedsänkningar under vattnet. Framför allt är högtalaren kompatibel med iOS- och Android-telefoner, ungefär som Beats senaste earbuds och hörlurar. Den stöder till och med Apples Find My och Googles Find My Device-nätverk, så att du kan hitta din Beats Pill om den försvinner.

Prissättning och lanseringsdatum för Beats Pill är båda fortfarande okända, men den tidigare Pill Plus kostade 2 295 kronor vid sin lansering under 2015, så vi förväntar oss en liknande prisklass. Bilder som ingår i rapporten visar att den nya Beats Pill kommer att finnas i tre olika färger: svart, rött och guld.