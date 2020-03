Mange av oss forbinder Polar med de aller mest ihuga treningsentusiastene blant oss. Det finske merket pryder mang et brystmontert pulsbelte hos nordmenn som strever seg gjennom motbakkeløp på motbakkeløp i forberedelse til Birken.

Med Ignite tar Polar den nordiske pulsklokken i en mer folkelig retning. Modellen innfører pragmatiske treningsoppmuntringer samt et meget elegant design – samtidig som den har beholdt den stødige kvaliteten og funksjonaliteten som appellerer til både treningseliten og hverdagsmosjonisten.

Et elegant armbåndsur som tar seg av alt det kjedelige som følger med en ny og bedre livsstil. En treningskompis som frigjør deg til å fokusere på det som virkelig er viktig – selve treningen.

Det er dette amalgamet som gjør Ignite så besnærende som treningskompanjong. Den ser ut som en stilsikker smartklokke, men under panseret finner man alt man trenger for å kunne opprettholde selv de mest avanserte treningsrutiner.

Skjermen til Polar Ignite er omkranset av en stilren og tilbakeholden urkasse som kun har én knapp. Dette gjør at den passer på de fleste håndledd, og har en langt mindre maskulin og aggressiv fremtoning enn mange andre puls- og sportsklokker.

Kontroll på alt

Det rene designet tar selve estetikken fra mer tradisjonelle klokker, men måten man styrer på begrenser seg ikke til den ene knappen. Ignite har en røslig berøringsskjerm man bruker til å navigere seg gjennom et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt.

Fra skjermen på håndleddet har man full kontroll. Man kan eksempelvis velge å få varsler fra smarttelefonen sin rett på armen, alt fra telefonsamtaler til kalendervarsler kan plukkes opp av klokken, og med 5 dagers batteritid (17 timer i treningsmodus) er det vanskelig å være nervøs for at man går glipp av noe.

SPESIFIKASJONER Mål: 43 mm x 43 mm x 8,5 mm

Vekt: 21 gram uten reim (35 g med)

Skjerm: LCD (IPS-panel)

Oppløsning: 240 x 204

Batteritid: 17 timer / 5 dager (trening/klokkemodus)

Bestandighet: Vanntett til 30 meter, ISO 22810

Bak fasaden finner man blant annet funksjonalitet som FitSpark og Nightly Recharge. Disse danner en pakkeløsning som gjør at man får full kontroll på hvordan nettopp ens egen kropp best bør håndteres for å få best resultater.

FitSpark foreslår daglig et ferdiglaget treningsprogram basert på din egen dagsform, mens Nightly Recharge kartlegger i hvilken grad kroppen din har restituert i løpet av natten. Kombinert utgjør dette en automatisert optimalisering av treningshverdagen – du trenger ikke lenger legge sirlige planer for flere uker av gangen. Polar Ignite gjør jobben for deg, og har alltid oversikt over hva kroppen din bør foreta seg for å få mest ut av øktene dine.

Overvåk søvnen din

Hvis man er ute etter en enda mer inngående innsikt i hvordan en sover, kan Ignite også tilby Sleep Plus Stages, der treningsklokken holder kontinuerlig oversikt over hvordan søvnkvaliteten fortoner seg. Såfremt man har klokken på seg døgnet rundt kan man finne ut av når og hvor lenge man er i såkalt REM-søvn eller hvilke perioder av natten man sover urolig – men også hvordan man skal rette på eventuelle problemer ved nattens aktiviteter, slik at man kan jobbe mot en virkelig god natts søvn.

Klokken har selvsagt integrert GPS-funksjonalitet, slik at man kan spore hastighet, hvor langt man har beveget seg, samt høyde og posisjon – og hvis du vil måle hvor raskt du svømmer er det bare å ta fart og hoppe uti. Polar Ignite har ISO 22810-sertifisering, hvilket vil si at det er helt trygt å ta en tur i bassenget, faktisk helt ned til 30 meter, om du så måtte ønske.

Det er heller ikke tilfeldig at Polar ofte figurerer blant de som er pirkete med pulsmålingen. Precision Prime-sensoren som ligger under urkassen (mot pulsåren din) er i stand til å gi særdeles nøyaktige avlesninger under de aller fleste forhold – og om man driver med øvelser som krever mer standhaftig utstyr, så tilbyr Polar eksterne pulsbelter man kan bruke i kombinasjon med pulsklokken.

Allsidig kompanjong

Ignite har i tillegg funksjonalitet som ikke er rettet spesifikt mot trening, men som heller er laget for å hjelpe deg mot mer generell velvære. Serene er et program som tilbyr pusteøvelser der man blir guidet gjennom en rutine som hjelper en å kople av og roe ned både kropp og sinn.

Dette er klokken som tar utfordringene på stående fot, og tar seg godt ut i samme slengen. Det minimalistiske designet passer sammen med nesten hva det skulle være av klær og andre aksessoarer – uavhengig om du har kledd deg til trening eller fest.

Man skal selvfølgelig ikke kimse av hvordan en klokke tar seg ut på armen, og Polar tilbyr selvfølgelig en rekke valgmuligheter når det gjelder farge på både urkasse og reim. Førstnevnte kan fås i kobber, rosegull, sort og sølv; mens sistnevnte har nesten for mange kombinasjoner til å nevne. Av materialer man kan velge mellom finnes lær, silikon og tøy, og blant disse har man elleve forskjellige farger å velge imellom.

