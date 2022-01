Gran Turismo 7, det nye tilskuddet i Sonys fremste serie av simulatorbilspill, kommer for PS5 og PS4 4. mars 2022.

Det kommende spillet i den utholdende Gran Turismo-serien vil bli det beste så langt, takket være kraften i PS5. Spillet burde oppleves som mer realistisk enn noensinne. Spillerne vil kunne finslipe ferdighetene sine når de kjører som enkeltspillere, og deretter gå på nettet og utfordre de beste av de beste i flerspillerkonkurranser.

Gran Turismo ble opprinnelig antatt å skulle bli et eksklusivt spill for PS5, med utgivelsesdato i 2021, men det kommer også for PS4. Forsinkelser skapt av pandemien betød at spillet bommet på lanseringsvinduet i 2021.

Flerfoldige rykter antydet at spillet også ville bli lansert for PS4, og deretter kom Sony tilfeldigvis til å røpe akkurat dette i en respons på raseriet forårsaket av oppgraderingspolitikken fra PS4 til PS5 knyttet til Horizon Forbidden West.I denne forbindelse uttalte Sony at PS4-spillere av Gran Turismo 7 vil kunne oppgradere til PS5 gjennom et digitalt kjøp på 10 USD.

Les videre for å få vite det vi for øyeblikket vet om GT7 og hvilke forbedringer vi håper at spillet vil kunne skilte med.

Gran Turismo 7: rett på sak

Hva er dette? Et bilspill med vekt på simulasjon

Et bilspill med vekt på simulasjon Når kan jeg spille det? 4. mars 2022

4. mars 2022 Hva kan jeg spille det på? PS4 og PS5

Gran Turismo 7: lanseringsdato

(Image credit: Sony)

Gran Turismo 7 skal lanseres 4. mars 2022. Kunngjøringen kom under Sonys PlayStation Showcase 2021. Spillet bommet på det opprinnelige lanseringsvinduet i 2021 på grunn av at pandemien påvirket utviklingsarbeidet. Spillet kommer både for PS5 og PS4.

I et intervju med GQ Magazine, ble CEO Jim Ryan hos Sony Interactive Entertainment spurt om GT7 ville bli lansert i 2021, og ta tok en PR-medarbeider hos Sony ordet og avslørte at Gran Turismo 7 er blitt rammet av produksjonsmessige utfordringer på grunn av pandemien. Derfor blir spillet lansert i 2022.

«Med den vedvarende pandemien er situasjonen dynamisk og foranderlig. Noen av de kritiske sidene av spillproduksjonen er blitt forsinket over flere måneder», sa representanten. «Vi vil dele flere opplysninger om lanseringsdatoen for GT7 når de er tilgjengelige.»

Gran Turismo 7: trailere

Gran Turismo 7 – Powered by PS5 (Behind the Scenes)

I en video fra bak kulissene i desember 2021 diskuterer Kazunori Yamauchi det «håndgripelige» nivået av realisme man kan virkeliggjøre gjennom kraften fra PS5.

Spesifikt nevner han haptiske tilbakemeldinger og de adaptive avtrekkerne til DualSense-kontrolleren, som blant annet er benyttet for å gjenskape følelse av bremsene. Strålesporing nevnes sammen med 4K, 60 fps og HDR som elementer som skal øke den visuelle realismen og den «naturlige følelsen» i spillet. Det korte intervjuet er iblandet bildemateriale av spillet som kjøres på PS5.

Nytt gameplay på Deep Forest Raceway

Sony har kommet med et friskt blikk på Gran Turismo 7 med en gameplay-trailer for PS5 sett fra førerkabinen. Den er lagt til Deep Forest Raceway, en favorittbane blant brukerne.

Porsche Vision GT

Polyphony Digital har avduket Porsche Vision GT, en virtuell bil som er blitt designet eksklusivt for Gran Turismo 7. Ingen av de konkrete spesifikasjonene er blitt avslørt ennå, men du kan se en presentasjon fra Porsche, der du kan få vite litt om de designmessige beslutningene som ble fattet i prosessen. Du kan også se avdukingstraileren nedenfor.

Gran Turismo 7 – Tracks (Behind the Scenes)

I en ny video fra bakenfor kulissene til Gran Turismo 7, diskuterer Kazunori Yamauchi spillets baner og hva studioet har gjort for å gjøre dem så realistiske som mulig. Det er ennå ikke sluppet en komplett oversikt eller noe slikt, men man får likevel et innblikk i belysningen og de dynamiske værforholdene.

Gran Turismo 7 – Tunes (Behind The Scenes)

Polyphony Digitals CEO Kazunori Yamauchi tar for seg gleden ved å utruste og spesialtilpasse biler. Det å utruste en bil kan få en dramatisk effekt på hvordan bilen presterer, ser ut og oppleves ute på veien. GT7 vil ha historiens utvalg av deler tilgjengelige til oppgradering av bilene, så du skulle kunne få nøyaktig det oppsettet du har lengtet etter.

Gran Turismo 7 – Livery (Behind The Scenes)

I en trailer for GT7 tar Polyphony Digitals CEO Kazunori Yamauchi for seg viktigheten av overflatedekor i bilsportens verden – og hvordan man kan benytte bilen som et tomt lerret man kan uttrykke seg fritt på. Bruken er styrket i GT7, slik at det skal være enklere enn noen gang å skape særegne utsmykninger av bilene.

Gran Turismo 7 – Collectors (Behind The Scenes)

Hør på Polyphony Digitals CEO Kazunori Yamauchi i denne traileren for GT7, der han forklarer hva det innebærer å være en bilsamler. Du kan se denne traileren nedenfor:

Gran Turismo 7 x Porsche – sniktitt

Hvis du digger Porsche, vil det glede deg at du får et bredt utvalg av den tyske bilprodusentens modeller i Gran Turismo 7, inkludert konseptbilen 917 Living Legend, som er en hyllest til racerbilen som vant 24-timersløpet Le Mans.

Trailer for lanseringsdatoen

Sony kom med en ny trailer for Gran Turismo 7 under arrangementet PlayStation Showcase 2021. Her fikk vi se flere av spillets biler, baner, modifikasjonssystemer og mye mer. Men først og fremst fikk vi endelig en lanseringsdato for spillet: 4. mars 2022.

Du kan se den nedenfor:

Kunngjøringstrailer

En treminutters kunngjøringstrailer for Gran Turismo ble vist ved Sonys avdukingsarrangement. Her fikk vi et godt blikk på Gran Turismo 7, inkludert en titt på spillets gameplay gjennom et løp på den ikoniske banen Trial Mountain.

Vi har lyst til å se enda mer av de nye funksjonene og egenskapene i Gran Turismo 7, som for eksempel modusen GT Cafe, som vises i spillets meny, og gjerne før spillet lanseres.

Gran Turismo 7: nyheter og rykter

Biler, baner og modi i overflod

Gran Turismo 7 ligger an til å by på 420 biler som vil kunne kjøre på flere enn 90 baner, ifølge en utelukkende japansk reklame som ble fanget opp av den populære fan-siden GT Planet.

Dessuten skal GT7 gripe fatt i essensen av det som har gjort serien så populær i utgangspunktet, gjennom en rekke elementer som skal gjøre sin tilbakekomst her De tidligere utgivelsene Sport og GT6 er blitt kritiser for å lanseres med mangelfullt innhold. Dette ser ikke ut til å bli tilfellet med GT7.

Sammen med den alltid så glimrende GT Mode, ser GT7 også ut til å ta opp igjen License Center – en rekke utfordringer der du lærer deg alle sidene ved spillet samtidig som utfordringene blir stadig mer krevende underveis.

Scapes er også noe vi får et gjensyn med fra Gran Turismo Sport. Med denne skreddersydde bildemodusen kan spillerne plassere favorittkjøretøyene sine foran en høyoppløst bildebakgrunn og ta HDR-bilder av høy kvalitet.

Offisielt ratt avduket

Fanatec har avduket det offisielle racing-rattet til Gran Turismo 7, og med en pris fra 700 USD koster det deg mer enn PS-konsollen du spiller på.

Gran Turismo DD Pro fra Fanatec er et direktedrevet ratt som utnytter motstandsfeedback-teknologi for å gi en moderne og mer realistisk kjøreopplevelse i spillet. Ifølge Fanatec er rattet designet av Polyphony Digital, utviklerstudioet til Gran Turismo, spesielt for spillet. Pakken levered med ratt, rattbase og pedaler. Rattet er kompatibelt med PS4, PS5 og PC. Rattet kan forhåndsbestilles for levering i mars 2022.

Det meste av Gran Turismo 7 foregår på nettet

Det meste av Gran Turismo 7, inkludert spillets kampanjemodus, vil kreve internettforbindelse for at du skal kunne spille det.

I en samtale med Eurogamer uttalte serieskaper Kazunori Yamauchi at det kreves en nettforbindelse for å hindre spillerne i å jukse.

«Kravene til en nettforbindelse er ikke spesifikt knyttet til Cafe», sa Yamauchi. «Det er generelt for å hindre juks, slik at brukerne ikke kan tukle med lagringsdataene. Derfor krever spillet nettilkobling.»

Den eneste modusen som ikke krever nettforbindelse er arkademodusen, ettersom den ikke gjør nytte av lagringsdata.

Forhåndsbestilling av Gran Turismo 7 og 25-årsutgave avduket

Sony har kommet med bonusene for forhåndsbestilling av Gran Turismo 7, i tillegg til opplysninger om en 25-års jubileumsversjon av spillet. Alle som forhåndsbestiller GT7 vill motta de følgende godsakene: Toyota Castrol TOM’S Supra, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth), Porsche 917K Living Legend samt 100 000 i spillkreditt. (CR)

De som velger 25th Anniversary Edition av Gran Turismo 7 får et SteelBook-etui som er produsert i et begrenset opplag, 1 100 000 i spillkreditt, landspesifikk Toyota GR Yaris, 30 produsent- og partner-avatarer, musikken Gran Turismo Official samt de samme bilene som med den ordinære forhåndsbestillingen.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Dynamiske værforhold er tilbake

Det dynamiske været og tidssystemet i Gran Turismo 7 vil begge bevege seg i «sanntid». Været får innvirkning på kjøreforholdene, mens tidssimulasjonen gjør det mulig å kjøre fra soloppgang til solnedgang.

Egenskapen manglet i forløperen til Gran Turismo Sport, forløperen til GT7, men nå vender den tilbake, i selskap med en forbedret skademodell.

Kryss-spilling bekreftet

Gran Turismo 7 gir rom for spilling på tvers av konsollgenerasjonene PS5 og PS4. Dette er blitt bekreftet av serieskaperen.

I et intervjumed Eurogamer bekreftet GT-skaperen Kazunori Yamauchi at det nye spille i den seiglivede serien gjør det mulig for brukere av PS4 og PS5 å spille mot hverandre.

Lanseringsdato for GT7

Gran Turismo 7 skal lanseres 4. mars 2022. Denne kunngjøringen kom under Sonys arrangement PlayStation Showcase i form av en helt ny trailer.

Det kan komme en betaversjon snart

Det virker trolig at Gran Turismo 7 vil få en åpen beta i forkant av den offisielle lanseringen. GTPlanet snappet opp at en slik ble nevnt på nettstedet Experience PlayStation. Ifølge GT Sport kan man navigere seg gjennom seksjonen Experience PlayStation på den offisielle PlayStation-nettsiden, slik at man kan komme til et punkt der man kan åpne adgang til betaversjonen.

De angitte kodene kan ikke benyttes, men dette antyder planer om en offentlig begivenhet som ennå ikke er kunngjort. PlayStation har naturligvis ikke røpet noen planer omkring en betaversjon, men det ville ikke være noen overraskelse om de foretok seg et eller annet, ettersom det fantes en offentlig betaversjon av GT Sport.

PSVR 2?

Sony har kunngjort at de vil lansere sin andre generasjon av PSVR-headsettet. Vi har kalt dette «PSVR 2». Denne kunngjøringen reiser spørsmålet om hvorvidt Gran Turismo 7 vil støtte denne nye teknologien. I kjølvannet av suksessen til Gran Turismo Sport på PSVR virker dette ganske sannsynlig. Men Sony har ennå ikke bekreftet noe av dette. Det finnes likevel positive tegn. I juni 2021 sa Sony at vi kan vente oss «opplevelser som er synonyme med PlayStation» på PSVR2, noe som inkluderer spill som er eksklusive for Sonys konsoller … for eksempel Gran Turismo.

Når vi går litt lengre tilbake i tid, til 2019 og et rundeborsintervju med GT Planet, avslørte GTs serieskaper Kazunori Yamauchi at når det gjelder å utnytte kraften i den nye konsollen, er Polyphony Digital interessert i VR.»

∆Det første som vil påvirkes av større kraft, er VR», sa Yamauchi til GT Planet. «Jeg tror ikke det er noe annet som krever så mye prosessorkraft. Jeg er utrolig begeistret for VR. Jeg har tro på mulighetene som ligger i det, og det passer utrolig godt til kjørespill.»

«VR er utrolig avhengig av utviklingen av prosessorkraft og den relevante maskinvaren, inkludert skjermteknologien. Her kan du egentlig aldri få nok datakraft. Det vil alltid være maskinvarebegrensninger, så vi vil alltid oppleve å stange i taket. Dette utvikler seg over tid, og vi følger med hele veien.»

Ettersom PSVR 2 vil bringe teknologien fremover, kan det virke lovende med tanke på en eller annen form for VR-støtte til Gran Turismo 7.

Fravær ved E3 2021

Som ventet glimret Gran Turismo 7 med sitt fravær ved E3 2021, etter at Sony bekreftet at de ville bli å se ved det utelukkende nettbaserte arrangementet.

Dette er naturligvis ikke første gang Sony har uteblitt fra E3. Selskapet var fullstendig fraværende ved E3 2019, og i 2020 valgte de heller å kjøre sin egen State of Play-strøm.

«Ingen kompromisser» på detaljnivået

CEO i Polyphony CEO, Kazunori Yamauchi, understreket studioets oppmerksomhet på detaljer da han i desember 2020 snakket ved FIA Gran Turismo Championships (via VGC).

«Vi er alltid på jakt etter det beste hos Polyphony Digital», sa Yamauchi. «Vi ønsker ikke å gjøre kompromisser noen steder. Vi vil at alle skal få tilgang til det beste. Og dette er ikke bare min tankegang, men det er slik alle våre rundt 200 ansatte tenker.»

«Man sier i Japan at det guddommelige manifesterer seg i detaljene, og det er så sant. Hvor stor oppmerksomhet man vier detaljene, hvordan man perfeksjonerer dem – dette er noe som gjenspeiles i vår måte å arbeide på.»

Dette lover godt for Gran Turismo 7, men det kan forkares som en av årsakene til at spillets lanseringsdato ble forskjøvet fra 2021 til 2022.

Få mest mulig ut av PS5

Gran Turismo 7 vil også komme for PS4, men dette hindrer ikke spillet i å dra full nytte av de eksklusive egenskapene til PS5, som haptiske tilbakemeldinger og adaptive avtrekkere på DualSense-kontrolleren, en superrask SSD og 3D-lyd.

I en samtale med The Guardian uttalte Sonys konserndirektør Simon Rutter at han tror Gran Turismo 7 virkelig vil demonstrere hva PS5-konsollen er god for. Han forklarte hvordan det realistiske bilspillet vil overvelde spillerne med den nye PS5-teknologien.

For det første vil lastetiden kortes ned dramatisk, takket være PS5-konsollens SSD. «Lastetiden blir nærmest null, sammenlignet med hvordan den har vært før», sa Rutter. Dette vil komme som en stor lettelse for tilhengere av Gran Turismo, ettersom lastetidene alltid har vært smertelig lange.

Rutter sa også at spillerne kan vente seg en oppslukende opplevelse med 3D-lyd. «Når du sitter i førersetet gjør 3D-lyden at du hører bulderet fra en Ferrari bak eller foran deg, og du vil kunne gjenkjenne ulikheten mellom en slik bil og for eksempel en Maserati».

Og endelig, når det gjelder DualSense-kontrolleren, sa Rutter at «når du kjører bilen ved hjelp av DualSense-kontrolleren vil du oppleve ulike følelser i hånden av den jevne, buktende asfalten og den ruglete grusveien.» Han tilføyet at når du «trår varsomt på gassen eller på en tung bremsepedal, eller tar i rattgiret, vil dette oppleves veldig forskjellig».

Hva vi ønsker oss i Gran Turismo 7

Naturlig gjengivelse av skader

Dette er noe vi håper på hver gang det kommer noe nytt i Gran Turismo-serien, og Gran Turismo 7 er intet unntak. Serien later nærmest til å være allergisk mot skademodellering, og foretrekker at de nydelig gjenskapte bilene opprettholder fabrikkrenheten. Men v vil se det. Hvis vi kjører av veien og inn i en mur i massevis av kilometer i timen, venter vi oss at bilen får seg en solid trøkk, og ikke at den bare blir påført noen små riper.

Nivået til naturtroheten i mange andre moderne kjørespill er blitt høyt, og når PS5 kan skilte med ganske overveldende maskinvare, er det på tide at Gran Turismo virkelig utnytter den.

(Image credit: Sony)

Bedre AI

Et annet vedvarende problem som har heftet ved Gran Turismo-serien er AI. Utfordringen i et løp har enten vært for enkel eller for tungt koreografert, avhengig av vanskelighetsgraden, så det er på tide at Gran Turismo 7 endelig blåser litt levende liv i våre datastyrte konkurrenter.

Vi ser helst at AI-førerne reagerer på våre handlinger og lærer seg å måle seg med våre ferdigheter bak rattet. Får man en bedre bil, skulle det gi en fornuftig belønning i form av forbedret yteevne på banen, men ikke på den måten at man smadrer konkurrentene fullstendig. Vi håper altså at AI-førerne i Gran Turismo 7 vil gi oss litt ordentlig kamp om førsteplassen.

Bedre lokalt innhold

Gran Turismo Sport, den foreløpig siste utgivelsen i serien, ble kritisert for mangelen på lokalt innhold. Enten dette skyldtes vedlikehold av servere eller problemer med din egen tilkobling, lot spille deg bare spille i Arcade Mode. Det blokkerte all meningsfull fremgang, noe du ellers kunne ha utrettet uten å kjøre via nettet. Vi håper Gran Turismo 7 blir bedre offline, men det er dessverre lite som tyder på det.

Tilbakevendende egenskaper i Gran Turismo 7

(Image credit: Sony)

Trimming

Trimming er en funksjon som mangler i Gran Turismo Sport. Den skal dukke opp igjen i Gran Turismo 7. Her kan spillerne bruke opptjente kreditter i spillet for å låse opp oppgraderinger og gjøre endringer på bilene sine, slik at de bedre tilpasses bestemt baner og konkurranseformer.

Denne funksjonen kan også benyttes for å gjøre en bil du har forelsket deg i konkurransedyktig så lenge som overhodet mulig.

Career Mode

Dette kan komme under den nye merkelappen «Campaign Mode», som CEO i Polyphony Digital, Kazunori Yamuchi, kalte det. Dette enkeltspillerinnholdet kan være en utmerket måte å gjøre seg kjent med kjerneopplevelsen i Gran Turismo, der du kan prøve ut flere kjøretøyer i flere forskjellige utfordringer. Vi får vente og se hvordan Campaign Mode i Gran Turismo 7 faktisk arter seg.