Beste laptop-spill i 2020: 20 spill som ikke smelter maskinen din

CPU: Intel i5 Quad-Core

RAM: 4 GB

GPU: Intel HD 4000

På mange måter er vi tilbøyelige til å beskrive Night in the Woods som en krysning av Life is Strange og Bojack Horseman. Den interaktive dialogdelen minner om den førstnevnte, mens den overbyggende tematikken omkring det å håndtere psykisk helse knytter an til sistnevnte.

Selve Night In The Woods ble utviklet i Unity av Infinite Fall, det virtuelle studioet hvor du finner koder og komponist Alec Holowka og Twitter-spøkefugl, illustratør og animatør Scott Benson. Sammen har disse to ikke bare skapt et spill, men en vidunderlig verden full av karakterer det er lett å utvikle bånd til.

Du befinner deg i skoene til Mae, en katt som droppet ut av utdannelsen og nylig vendte tilbake til hjembyen Possum Springs. Og siden det er et moderne pek-og-klikk-eventyrspill, lener det seg tungt på fortellingen, med svært få elementer ved selve spillopplevelsen som hekter deg til spillet. Så om du liker Telltale-spillene eller Life is Strange, regner vi med at du vil elske Night in the Woods.

Og det beste av alt er at det vil kjøre ganske greit på det integrerte grafikkortet, ettersom det har en tiltalende, men ikke ressurskrevende kunstnerisk stil. Dette er et spill vi har snakket om i årevis, selv om det ble ignorert under The Game Awards.