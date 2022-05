Villarreal – Liverpool: Slik ser du semifinalen i Champions League, uansett hvor du befinner deg

Villarreal har to mål de må ta igjen i det Liverpool entrer El Madrigal i andre semifinaleoppgjør mellom de to i Champions League. Unai Emerys menn er kjent som et lag som kan takle det meste, kanskje særlig europeiske storklubber, men rødtrøyene ble for sterke forrige onsdag. Villarreal kan trøste seg med at det kun er to mål det er snakk om. Finner de en sprekk i Liverpool-forsvaret når det britiske klubben gjester Estadio de la Cerámica i kveld?



Se Villarreal spille mot Liverpool live på nett med en VPN, uansett hvor du befinner deg i verden.

Villarreal vs. Liverpool Dato: Tirsdag, 3. mai Avspark: 21:00 Arena: Estadio de la Cerámica, Villarreal Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Store deler av forrige kamp ble spilt i og rundt 16-meteren til Villarreal, og Gerónimo Rulli var en standhaftig sisteskanse i 50 minutter før presset ble overveldende. Submarino amarillo ble senket etter å ha vært utsatt for endeløse Liverpool-bølger.



Jorden Hendersons forsøk på en crossball rikosjetterte via Pervis Estupiñán og endte på et vis over hodet på den argentinske keeperen, mens Sadio Mané gjorde kort prosess med nok en scoring to minutter senere.



Et lite øyeblikk så det svært stygt ut for Villarreal, og de pessimistiske så for seg et grelt sluttresultat. Spanjolene hadde ingen skudd på mål, og lå for det meste bakpå i et forsøk på å holde ut, men er på ingen måte ute av dansen ennå. Gultrøyene har ikke tapt på hjemmebane på over fem måneder, men med sentrale spillere som Raúl Albiol og Gerard Moreno skadet må det en betydelig innsats til for å ha noen sjanse mot Liverpool.

Slik ser du Champions League-fotball om du befinner deg i utlandet

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om man befinner seg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du Champions League-fotball i Norge