USA – Iran: slik ser du VM-kampen uansett hvor du befinner deg

USA – Iran er en fotballkamp, men det er ikke uten politiske undertoner. Pressekonferansen før kampen har fått mye oppmerksomhet, noe kampen også fikk lenge før kampstart.

Vi satset på at spillerne og fans holder seg til fotball i kveld, man skal jo tross alt visst ikke blande sport og politikk. Før kampen i gruppe-B, står Iran med tre poeng, mens USA har to poeng.

USA imponerte mot Wales, men evnet ikke ta seieren i land, og måtte nøye seg med 1-1. Fredag ble det nok et uavgjort i den av mesterskapets kjedeligste kamper så langt: 0-0 mot England. Iran vant etter to overtidsmål mot Wales, før den kampen gikk laget på en real 6-2 smell mot England.

Iran har det stort sett i egne hender for ett poeng vil mest sannsynlig holde til avansement. Vi ser for oss et Iransk lag som ligger nedpå og kontrer mot et aggressivt USA som må vinne.



USA – Iran

USA – Iran Dato: 29.november Klokkeslett: 20:00 Arena: Al-Thumama Stadium · Al-Thumama Se kampen på TV: NRK 3 Se kampen på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

VM 2022 har så langt vært blandede følelser for USA. De har vist at de kan levere på øverste nivå, og overrasket flere. Likevel har resultatene uteblitt, og nå må de vinne.

Spesielt midtbanen med trioen Tyler Adams, Yusuf Musah og Weston McKennie har imponert.

Med et uavgjort kan Iran for første gang komme seg videre fra et gruppespill. Det ville vært svært overraskende etter starten de fikk mot England. Kan laget gi sitt hardt pressede folk noe å juble for?

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

