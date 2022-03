Slik ser du MotoGP 2022 live på nett: Få med deg alle sesongens Grand Prix-stevner

Alt ligger til rette for en makeløs kamp om MotoGP-trofeet i år. Forrige sesong ble Fabio Quartararo den nest yngste rytteren som kunne kalle seg verdensmester i MotoGP-sirkuset. Hovedrivalen denne gangen ser ut til å bli Marc Marquez, tilbake for fullt fra skade, den eneste mannen som har tatt tittelen ved en yngre alder. Slik ser du MotoGP 2022 live på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

MotoGP livestrøm 2022 Dato: 6. mars—6. november Neste evenement: Qatar GP, Losail International Circuit, Qatar Livestrøm: Viaplay Se hvor enn du befinner deg: Prøv vår VPN-testvinner, få pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd

El Diablo suste inn til sin første topplassering på pallen etter fem strake GP-seiere, men nå som Marquez er tilbake i form og vi har Francesco Bagnaias elleville avslutning av fjorårssesongen ferskt i minne, er det ingen tvil om at forventningene før MotoGP 2022 er til å ta og føle på.



Pecco, som kjører for Ducati Lenovo, fremprovoserte nok en svetteperle eller to fra Quartararo da han vant fire av de seks siste løpene i på tampen av foregående sesong, mens de andre to seierne gikk til Repsol Honda og Marquez, som endelig ser ut til å være fit for fight, etter to sesonger med skader.

Joan Mir, som kjører for Suzuki Ecstar, er fortsatt en mester i å ta poeng jevnt og trutt, selv om han flyr under radaren, og kan aldri avskrives – en evne Bagnaias lagkamerat Jack Miller burde ta lærdom av, om han har planer om å ta sikte på topplassering.



I årets sesong har vi 21 heseblesende løp å se frem mot, med endeløse mengder svidd gummi rundt hver en hårnålssving. Slik ser du MotoGP 2022 live på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du MotoGP 2021 om du er utenlands

Om du skulle finne på å være utenlands når MotoGP-sesongen pågår er sannsynligheten stor for at du ikke får samme innhold som du gjør når du er hjemme. Viaplay blokkerer tilgang til alle som forsøker å få tilgang til sendingene utenfor landegrensene. Dette er en form for geoblokkering, med andre ord sperring av tilgang om man er utenfor de digitale grensene til et område.



Heldigvis så finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er kjekk programvare som lar deg omgå de digitale grensene og derfor kan få tilgang til MotoGP-sendingene selv når du befinner deg utenlands. Dette er lovlig, rimelig og svært enkelt i bruk.

MotoGP 2022-kalenderen: løp og datoer

6. mars – Qatar Grand Prix

20. mars – Indonesia Pertamina Grand Prix

3. april – Gran Premio Michelin de la República Argentina

10. april – Red Bull Grand Prix of The Americas

24. april – Grande Prémio de Portugal

1. mai – Gran Premio Red Bull de España

15. mai – Shark Helmets Grand Prix de France

29. mai – Gran Premio d'Italia Oakley

5. juni – Gran Premi Monster Energy de Catalunya

19. juni – Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland

26. juni – Motul TT Assen

10. juli – Suomi Grand Prix

7. august – Monster Energy British Grand Prix

21. august – Motorrad Grand Prix von Österreich

4. september – Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

18. september – Gran Premio de Aragón

25. september – Japan Motul Grand Prix

2. oktober – Thailand Grand Prix

16. oktober – Australia Motorcycle Grand Prix

23. oktober – Malaysia Motorcycle Grand Prix

6. november – Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Så ser du MotoGP i Norge

Viaplay sender hele MotoGP-sesongen, både på nett og på Viasport 3 (gjerne via Allente).



Tjenesten har ingen bindingstid, og om du ønsker å få tilgang til sportsinnholdet på nett kan du tegne et abonnement på Viaplay Total til 329 kroner i måneden – gjør man det får man også tilgang til filmer og serier. Det finnes ingen egen pakke for kun sport.



Hvis du befinner deg utenlands og vil se de samme MotoGP-sendingene som du har hjemme i stua, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Hva er MotoGP?

Om du nylig har fått øynene opp for sporten, så kan det være greit med en liten gjennomgang.

Mesterskapet har eksistert siden 1949, hvilket gjør dette til det eldste motorsportmesterskapet i verden. Sesongen foregår vanligvis over hele verden, og i 2022-sesongen er det 21 løpsarrangementer.



Et Grand Prix-evenement strekker seg over tre dager, der de første to dagene brukes til trening og kvalifiseringsløp, mens selve hovedkonkurransen finner sted på søndager.

MotoGP er det høyeste nivået innen motorsykkelsporten, og alle de store produsentene deltar med sine egne lag, inkludert Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha og KTM. Alle tohjulinger på dette nivået ligger på 1000 cc, noe som gjør at disse monstermaskinene har mer enn nok krutt. Hastighetsrekorden ligger på 362,4 km/t (Johann Zarco og Brad Binder), noe som vitner om relativt hissige motorsykler.



Nivået under MotoGP er Moto2, dette er løp som kjøres med motorer på 600 cc, mens Moto3 (neste nivå ned) har motorer på 250 cc. Både Moto2 og Moto3 har en nedre aldersgrense på 16 år (for å delta i MotoGP må førerne være over 18 år.) De to lavere nivåene fungerer som trening, slik at førere kan lære seg sporten, og eventuelt ta spranget til den gjeveste turneringen – nemlig MotoGP. Det finnes til og med en MotoE-konkurranse, der man kjører elektriske motorsykler.



2022-sesongen er den 74 i rekken for MotoGP som mesterskap, og fortsetter spenningen fra fjoråret der Yamaha-rytteren Fabio Quartararo dro i land seieren, tett etterfulgt av Francesco Bagnaia (Ducati) og Joan Mir (Suzuki) på tredje.