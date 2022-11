Skihopp-sesongen 2022/23: Full oversikt over TV-tider og hopprenn

Skihopp-sesongen startet 25.november. Det betyr at det er bare å sette seg godt til rette og kose seg med all den deilige sporten vinteren har å by på. Denne sesongen er det masse å se frem til, og flere kanaler som viser diverse sportsgrener.

Så, glem kontroversielle fotball-vm og se heller på skihopp. Her er oversikten du trenger for å få med deg hvert eneste luftige sekund.

TV-rettighetene er deles mellom Viaplay, TV 2 og NRK. Disse deler på å vise Skihopp 2022-23 sesongen.

Skihopp 2022 og 2023 (Image credit: Getty Images / INA FASSBENDER) Dato: 20. november - 2 april Se mesterskapet på TV: NRK, TV2 Se mesterskapet på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane), TV2 Play (Åpnes i ny fane) Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Denne helgen sesongåpnet langrennsutøverne på Beitostølen. Fra da og til langt ut i april er det masse vintersport man kan kose seg med. Skihopperne er også klare, så bare sett deg godt til rette og studer vår oversikt over hopprenn fremover.

Hopp på TV

(Image credit: Pyeongchang2018)

Fredag 25. november: Verdenscupåpning

16.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)



Lørdag 26. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 27. november:

09.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 2. desember:

16.30: Hopp, kvalifisering, kvinner (TV 2)

Søndag 4. desember:

16.30: Hopp, kvinner, stor bakke (TV 2)

Fredag 9. desember:

11.45: Hopp, menn (Viaplay)



Lørdag 10. desember:

11.45: Hopp, blandet lagkonkurranse (Viaplay)



Søndag 11. desember:

12.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

15.45: Hopp, menn (Viaplay)



Fredag 16. desember:

15.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

Lørdag 17. desember:

16.00: Hopp, menn (Viaplay)



Søndag 18. desember:

12.30: Hopp, menn (Viaplay)



Onsdag 28. desember: Hoppuka for kvinner og menn

14.15: Hoppuka, kvinner, 1. renn, kvinner (TV 2)

16.30: Hoppuka, menn, 1. renn, kvalifisering (Viaplay)

Torsdag 29. desember:

13.00: Hoppuka, kvinner, 2. renn (Viaplay)

16.30: Hoppuka, menn, 1. renn (Viaplay og NRK radio)



Lørdag 31. desember:

14.00: Hoppuka, menn, 2. renn, kvalifisering (Viaplay)

16.00: Hoppuka, kvinner, 3. renn (Viaplay)

Søndag 1. januar: Hoppuka avgjøres, nyttårshopprenn i Garmisch-Partenkirchen.

14.00: Hoppuka, menn, 2. renn (Viaplay og NRK radio)

16.30: Hoppuka, kvinner, 4. renn (Viaplay)



Tirsdag 3. januar:

13.30: Hoppuka, menn, 3. renn, kvalifisering (TV 2)

Onsdag 4. januar:

13.30: Hoppuka, menn, 3. renn (TV 2)



Torsdag 5. januar:

16.30: Hoppuka, menn, 4. renn, kvalifisering (TV 2)

Fredag 6. januar: Hoppuka avgjøres

16.30: Hoppuka, menn, 4. renn (TV 2 og NRK radio)

Lørdag 7. januar:

08.30: Hopp, kvinner (Viaplay)

Søndag 8. januar:

02.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Fredag 13. januar:

09.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Lørdag 14. januar:

09.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, lagkonkurranse, menn (Viaplay)



Søndag 15. januar:

08.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 20. januar:

06.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

08.00: Hopp, menn (Viaplay)

Lørdag 21. januar:

06.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

08.00: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 22. januar:

00.30: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

02.00: Hopp, menn (Viaplay)

Lørdag 28. januar:

16.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Søndag 29. januar:

15.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

Fredag 3. februar:

16.00: Hopp, blandet lagkonkurranse (Viaplay)

Lørdag 4. februar:

12.15: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.10: Hopp, menn (Viaplay)

Søndag 5. februar:

11.45: Hopp, kvinner (Viaplay)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 10. februar:

16.00: Hopp, kvinner (TV 2)

23.00: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)



Lørdag 11. februar:

09.00: Hopp, kvinner (TV 2)

16.00: Hopp, menn (Viaplay)

23.00: Hopp, superlagkonkurranse, menn (Viaplay)



Søndag 12. februar:

14.45: Hopp, kvalifisering, menn (Viaplay)

16.15: Hopp, menn (Viaplay)

Fredag 17. februar

13.30: Hopp, menn, kvalifisering (NRK)

15.00: Hopp, kvinner (NRK)

Lørdag 18. februar

10.00 Hopp, kvinner (NRK)

16.20: Hopp, menn (NRK)



Søndag 19. februar:

16.10: Laghopp, menn (NRK)

Onsdag 22. februar: Ski VM

16.30: Hopp: kvalifisering, normalbakke, kvinner



Torsdag 23. februar:

17.00: Hopp: normalbakke, kvinner

Fredag 24. februar:

17.45: Hopp: kvalifisering, normalbakke, menn



Lørdag 25. februar:

12.15: Hopp: lagkonkurranse, kvinner

17.00: Hopp: normalbakke, menn



Søndag 26. februar:

17.00: Hopp: blandet lagkonkurranse

17.00: Hopp: blandet lagkonkurranse



Tirsdag 28. februar:

18.30: Hopp: kvalifisering, stor bakke, kvinner

Onsdag 1. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, kvinner



Torsdag 2. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, kvalifisering, menn



Fredag 3. mars:

17.30: Hopp, stor bakke, menn



Lørdag 4. mars:

16.30: Hopp, lagkonkurranse, stor bakke



Fredag 10. mars:

17.00: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn (NRK)

20.00: Raw Air: Hopp, kvalifisering, kvinner (NRK)

Lørdag 11. mars:

15.15: Raw Air: Hopp, menn (NRK)

18.20: Raw Air: Hopp, kvinner (NRK)

Søndag 12. mars:

11.30: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn (NRK)

13.15: Raw Air: Hopp, kvalifisering, kvinner (NRK)

14.15: Raw Air: Hopp, kvinner (NRK)

16.30: Raw Air: Hopp, menn (NRK)



Mandag 13. mars:

16.30: Raw Air: Hopp, kvinner, Lillehammer (TV 2)

20.30: Raw Air: Hopp, kvalifisering, menn, Lillehammer (TV 2)

Tirsdag 14. mars:

16.10: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

Onsdag 15. mars:

16.30: Raw Air: Hopp, kvinner, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

19.15: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2 og NRK radio)

Torsdag 16.mars:

16.30: Raw Air: Hopp, menn, Lillehammer (TV 2)



Fredag: 17 mars:

17.00: Raw Air: Skiflyging, menn, kvalifisering, Vikersund (TV 2)



Lørdag: 18 mars:

16.30: Raw Air: Skiflyging, menn, Vikersund (TV 2 og NRK radio)



Søndag: 19 mars:

10.00: Raw Air: Skiflyging, kvinner, Vikersund (TV 2 og NRK radio)

16.00: Raw Air: Skiflyging, menn, Vikersund (TV 2 og NRK radio)

Fredag 24. mars:

17.00: Hopp, kvinner (Viaplay)

Lørdag 25. mars:

16.00: Laghopp, menn (Viaplay)

Søndag 26. mars:

15.15: Hopp, menn (Viaplay)

Torsdag 30. mars:

10.00: Skiflyging fra Planica, menn (Viaplay)



Fredag 31. mars:

14.00: Skyflyging fra Planica, menn (Viaplay)



Lørdag 1. april:

10.00: Skyflyging fra Planica, laghopp, menn (Viaplay)



Søndag 2. april:

10.00: Skyflyging fra Planica, menn (Viaplay)

Hvem viser skihopp på TV 2022/2023

I Norge er det NRK, Viaplay og TV2 som deler på rettighetene til hopprenn som vises på TV og nett.

For å strømme på Viaplay og TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Vintersporten som som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Les mer om TV2 Play og hvilket abonnement du trenger her. (Åpnes i ny fane)

Les mer om Viaplay og hvilket abonnement du trenger her. (Åpnes i ny fane)

Slik ser du skihopp om du befinner deg utenlands

De tre rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.