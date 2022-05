Real Madrid – Manchester City: Slik ser du semifinalen i Champions League, uansett hvor du befinner deg

Etter en målfest av dimensjoner forrige kamp, er forventningene skyhøye foran det definitive toppmøtet i kveld, i det Pep Guardiola og Manchester City tar turen til Santiago Bernabéu for å spille den avgjørende kampen mot Carlo Ancelottis Real Madrid. City har en hårfin fordel før kveldens match med ett mål mer etter sjumålskampen på Etihad Stadium forrige uke.



Lagoppsetningen er klar, og Real ønsker både Karim Benzema, Vinicus Jr og Toni Kroos tilbake i startelleveren etter at de fikk noen minutter hvile i helgen. David Alaba, som mange forventet skulle hoppe bukk over kampen grunnet skade, dukker overraskende nok også opp på benken.



City har også styrket besetningen vesentlig før kveldens avspark med Kyle Walker tilbake fra skade på høyresiden. Kevin de Bruyne, Bernardo Silva og Riyad Mahrez erstatter Nathan Ake, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling og Jack Grealish kontra laget som møtte Leeds i helgen.



Se Real Madrid spille mot Manchester City live på nett

Real Madrid vs. Manchester City Dato: Onsdag, 4. mai Avspark: 21:00 Arena: Santiago Bernabéu Stadium, Madrid Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

En framifrå angrepsfotball ble spilt av Premier League-laget forrige gang, noe som førte til dominans i store perioder av kampen. Både Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden og Bernardo Silva kunne notere susere i nota.



Real var heller ingen sinker i møte med blåtrøyene, og klarte å kare seg tilbake inn i kampen med to scoringer av veteranen Karim Benzema og ett av den brasilianske stjernen Vinícius Júnior – La Liga-toppene er i høyeste grad med på leken. Ett skarve mål står mellom lagene per nå, og det er ingenting som tyder på at målfesten skal avta.



City angrer nok allerede på at de ikke klarte å punktere oppgjøret forrige uke, for nå ligger første Champions League-trofé farlig nærme. Klarer Pep å bryte ned Real-forsvaret like effektivt som forrige gang, eller får vi se en oppvisning i trener-briljans fra Ancelotti?



Slik ser du Champions League-kampen mellom Real Madrid og Manchester City på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Champions League-fotball om du befinner deg i utlandet

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions League-kamper på nett, særlig om man befinner seg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Champions League-fotball i Norge