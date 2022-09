PSG – Juventus: slik ser du Champions League-kampen uansett hvor du befinner deg

Champions League og PSG – Juventus høres mer ut som en sluttspillkamp enn en gruppespill kamp. Men dette er altså begge lag sin første kamp i gruppespillet.

PSG har startet den hjemlige ligaen godt med Neymar, Kylian Mbappé og Lionel Messi i storform. Juventus er nødt til å ha en god plan om de skal demme opp for den offensive trioen.

Les videre for å finne ut hvor du kan se PSG – Juventus uansett hvor du befinner deg.

PSG vs Juventus Dato: Tirsdag 6. september Avspark: 21:00 Arena: Parc des Princes, Paris Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Som nevnt er PSG sin angrepstrio allerede i god gang med å finne formen. Så langt har de til sammen 17 mål og 12 assists i den franske ligaen. At PSG gjør det bra hjemme er forventet og ikke så rart. Lager har finansielle muskler rivaler ikke kan følge og laget er spekket med stjerner. Det eneste som mangler for PSG er en Champions League-seier, men her virker det som det hviler en liten forbannelse over klubben. I Champions League møter PSG tøffere motstand og det har visst seg at laget takler motgang dårlig. Den ene gangen laget har ligget under så langt i hjemlig- liga kokte det over for flere av stjernene og Neymar var heldig som ikke ble utvist. Vi får håpe for PSG sin skyld at laget har blitt tøffere om det skulle butte i mot.

Derfor kan første mål i kveld ha stor betydning. Om PSG får det er de i flytsonen, om Juventus skårer blir hjemmelaget frustrert. Juventus har flere som kan skape trøbbel for PSG. Spissen Dusan Vlahovic går nok litt under radaren på folk flest, men han har en skårings-statistikk som ligner Haaland sin. Angel Di Maria og Leandro Paredes har spilt for PSG og er nå i Juventus, noe som kanskje gir bortelaget litt info på hvordan man skal frustrere og ta poeng.

Hjemme i Serie-A har Juventus ikke tapt enda, men 3 uavgjort og 2 seire er ikke starten man hadde håpet på.

Les videre for å finne ut hvor du ser storkampen.

Se også vår: Slik ser du Premier League – uansett hvor du befinner deg (opens in new tab)

Slik ser du PSG – Juventus hvis du befinner deg i utlandet

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du PSG – Juventus i Norge

(opens in new tab) I Norge er det TV 2 som eier senderettighetene til Champions League-fotball frem til 2024. For å strømme på nett bruker du TV2 Play (opens in new tab)-appen. Det vil si at om du ønsker å se de norske sendingene, så må du abonnere på Total-pakken, til 399 kroner i måneden. Denne inkluderer også Premier League, La Liga, samt filmer og TV-serier og mye annet innhold. TV 2 har i disse dager kampanje hvor du får første måned til 99 kr.

Champions League gruppen til PSG – Juventus

Gruppe H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa