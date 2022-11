Polen – Argentina: slik ser du fotball-VM uansett hvor du befinner deg

Polen – Argentina er siste kamp for begge lagene i den jevne gruppe C. Polen har fire poeng, Argentina og Saudi-Arabia tre og Mexico ligger nederst med ett poeng.

Polakkene åpnet med en tam 0-0 kamp mot Mexico, men reiste seg med en 2-0-triumf over Saudi-Arabia. Argentina hadde en krise-åpning med tap mot Saudi Arabia, men de også skjerpet seg og slo Mexico.

Argentina er det laget i gruppen som likevel har skuffet mest. Det er litt fantasiløst offensivt og laget skåret ikke målene man trodde de skulle få. Som flere ganger før var det Lionel Messi reddet Argentina og klinket inn den forløsende 1-0 skåringen sist.

Uansett start, så har Argentina og Polen fått de poengene de trenger for å ha skjebnen sin i egne hender. Dette blir en spennende kamp!



Polen – Argentina

Polen – Argentina Dato: 30.november Klokkeslett: 20:00 Arena: Stadium 974 · Ras Abu Aboud Se kampen på TV: TV2 Direkte Se kampen på nett: TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Sist kamp fikk endelig Robert Lewandowski sin første VM-skåring. Man kunne se hvor mye det betydde for han og forhåpentligvis blir det ketchup-effekt for stor-scoreren. Seieren mot Saudi Arabia sist gjør at Polen leder gruppen med et poeng før møte med, to ganger verdensmester, Argentina.

Et Messi-inspirert Argentina står i veien for Polen sin videre suksess, men begge lagene må vinne for ALLE lagene i gruppe C har mulighet til å gå videre før siste runde.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

