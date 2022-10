Liverpool – Rangers: Slik ser du Champions League- kampen uansett hvor du befinner deg

Liverpool – Rangers

Liverpool – Rangers er en kamp med to storlag i hver sin liga. I Champions League sin gruppe A, har Liverpool åpnet best av lagene og er klare favoritter på hjemmebane.

Med sin 2-1 seier hjemme mot Ajax sist ristet Liverpool av seg skuffelsen fra bortetapet mot Napoli i åpningsrunden. Seieren mot Ajax er Liverpool sin eneste seier på de 4 siste kampene, noe som er unormalt svakt av de røde. Derfor kan en hjemmekamp mot Rangers gjøre godt for Liverpool om de leverer som de har gjort før.

Gjestene fra Skottland har havnet i en veldig tøff gruppe og Rangers har tapt begge sine to første. Dermed er de nødt til å få et resultat om de skal være med videre i Europa sin elite-cup.



Les videre for å finne ut hvor du kan se Liverpool - Rangers på TV eller nett i Norge.

Liverpool – Rangers Dato: Tirsdag 4. september Avspark: 21:00 Arena: Anfield, Liverpool Strøm på nett: TV2 Play Se på TV: TV2 Sport Premium Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Sist runde i sine respektive hjemlige ligaer hadde Rangers mest å juble for. De vant hele 4-0 borte i sin kamp.

Klopp sine gutter kjempet seg tilbake etter å ha ligget under 0-2 mot Brighton og snudde til 3-2. Dessverre for hjemmelaget holdt det ikke, og Brighton fikk både en redusering og et poeng hjem fra Merseyside.

Uavgjort resultatet føyer seg inn i en rekke skuffende resultater for Liverpool denne sesongen. Laget er nesten ikke til å kjenne igjen, og forsvarsspillet har fått mye kritikk. To seiere på syv ligakamper er sjelden kost for fans.

Lagene møtes to ganger på rad i Champions League og seier mot Rangers hjemme og borte vil gjøre mye for plasseringen dem i gruppe A. 6 poeng fra to kamper mot Rangers er noe de fleste tror Liverpool vil klare, men det har bredt seg en usikkerhet i den røde delen av byen. Håpet lever, og det blir to kamper som begge lag må vinne.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Liverpool – Rangers uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Liverpool- Rangers hvis du befinner deg i utlandet

Slik ser du Liverpool – Rangers i Norge

(Åpnes i ny fane) I Norge er det TV 2 som eier senderettighetene til Champions League-fotball frem til 2024. For å strømme på nett bruker du TV2 Play (Åpnes i ny fane)-appen. Det vil si at om du ønsker å se de norske sendingene, så må du abonnere på Total-pakken, til 399 kroner i måneden. Denne inkluderer også Premier League, La Liga, samt filmer og TV-serier og mye annet innhold. TV 2 har i disse dager kampanje hvor du får første måned til 99 kr.

Champions League gruppen til Liverpool

Gruppe A

Liverpool

Napoli

Ajax

Rangers