Inter – Bayern München: Slik ser du Champions League- kampen uansett hvor du befinner deg

Inter – Bayern München er nok et toppoppgjør man får servert allerede i gruppespillet i årets utgave av Champions League.

Rivalene fra gruppe C har begge hatt frustrerende oppkjøringer til kampen. Inter har akkurat tapt et intenst byderby, mens Bayern måtte ta til takke med uavgjort for andre gang på rad. Det er ekstremt viktig å få en god start i denne gruppen som også har Barcelona i seg. Siste laget FC Viktoria Plzeň, blir nok hakkekyllingen i gruppen.

Les videre for hvordan du kan se storkampen direkte i Norge.

Inter – Bayern München Dato: Onsdag 7. september Avspark: 21:00 Arena: Giuseppe Meazza, Milano Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Inter har tatt steg mot gammel storhet de siste årene. Sist sesong ble likevel litt sur i fotballstrømpa for «Nerazzurri». De kom på andreplass i ligaen rett bak rival AC Milan og tapte også cupfinalen mot Juventus. Til tross for dette må første året til Simone Inzaghi som trener sees som suksess. Så alle sure fotballstrømper lukter nå litt freshere.

Romelu Lukaku er tilbake i Inter, men sliter med en hofte får oppgjøret. Inter har startet serien hjemme litt tregt, så de får håpe at de får en pangstart når det tyske storlaget kommer på besøk.

Bayern er jo en bauta i i europeisk cup sammenheng. Sadio Mané er naturlig nok en helt ny trussel på topp og målene har allerede begynt å tikke inn. Mange var nok redde for at tapet på målgarantist Robert Lewandowski ville gjøre skade, men det ser bra ut så langt. Nevnte Lewandowski får forresten et møte gamle lagkamerater senere i dette gruppespillet. Det blir også litt av en kamp.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Inter – Bayern München uansett hvor de befinner deg

Se også vår: Slik ser du Premier League – uansett hvor du befinner deg (opens in new tab)

Slik ser du Inter – Bayern München hvis du befinner deg i utlandet

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Champions League-sendingene fra utlandet.

Slik ser du Inter – Bayern München i Norge

(opens in new tab) I Norge er det TV 2 som eier senderettighetene til Champions League-fotball frem til 2024. For å strømme på nett bruker du TV2 Play (opens in new tab)-appen. Det vil si at om du ønsker å se de norske sendingene, så må du abonnere på Total-pakken, til 399 kroner i måneden. Denne inkluderer også Premier League, La Liga, samt filmer og TV-serier og mye annet innhold. TV 2 har i disse dager kampanje hvor du får første måned til 99 kr.

Champions League gruppen til Inter – Bayern München

Gruppe C

Bayern

Barcelona

Inter

Plzeň