Hvordan se Super Bowl 2020 direkte

Natt til 4. februar er endelig tiden inne for et av årets største sportsarrangement, nemlig Super Bowl 2020, også Super Bowl LIV, fordi dette er 54. gangen arrangementet går av stabelen. Over 100 millioner TV-seere og ivrige fans samles for å heie på sitt favorittlag og se hvilket som lykkes i å bringe hjem tittelen som årets beste NFL-lag. Super Bowl er nesten for en helligdag å regne for amerikanere, og venner og familie samles for å kose seg med god mat, drikke og snacks.

Men Super Bowl er også utrolig populært her på den andre siden av Atlanteren, og derfor har vi samlet sammen alt du må vite om årets finale i NFL, inkludert hvor og når du kan se kampen, hvem som spiller og hvilke artister som underholder i pausen.

Slik ser du Super Bowl 2020 i Norge.

Raske fakta

Hva er det? Årets finale i den amerikanske fotballigaen NFL

Årets finale i den amerikanske fotballigaen NFL Når er det? Natt til mandag 4. februar kl. 00.30. (TV-sending fra kl. 23.10 3. februar)

Natt til mandag 4. februar kl. 00.30. (TV-sending fra kl. 23.10 3. februar) Hvem spiller? Kansas City Chiefs mot San Francisco 49ers

Kansas City Chiefs mot San Francisco 49ers Hvor skjer det? Hard Rock Stadium i Miami Gardens

Hard Rock Stadium i Miami Gardens Hvilke artister opptrer i pausen? Jennifer Lopez og Shakira

Jennifer Lopez og Shakira På hvilke kanaler går kampen? Viasat 4 og Viaplay

TV-kanaler og tider

I Norge kommer den 54. utgaven av Super Bowl til å sendes direkte på Viasat 4 og Viaplay.no. Studiosendingen starter kl. 23:10 norsk tid søndag kveld, og kampstart er kl. 00.30 natt til mandag 4. februar.

Du kan også strømme kampen direkte på Unibet TV. Da trenger du en konto på Unibet, og positiv saldo på spillerkontoen.

Hvor lenge kampen varer er usikkert, men du bør være forberedt på å sitte oppe store deler av natten. I og med at dette er Super Bowl så varer pausen ekstra lenge, og den totalen tiden kommer derfor fort opp i over tre timer.

Lag og sted

Årets Super Bowl (som er den 54. i rekken) kommer til å gå av stabelen i Hard Rock Stadium i Miami Gardens, og lagene som møtes er Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers.

San Francisco er det klart meste meritterte laget av de to med hele fem Super Bowl-titler, mens Kansas City Chief kun har vunnet det gjeve trofeet én gang. Er du usikker på hvem du skal heie på men liker å heie på «underdogen», så er altså Kansas City Chiefs det rette valget.

Artister og reklamepauser

Pauseshowet er en nesten like stor greie som selve kampen, og for artistene som blir invitert er det en stor ære å få opptre denne kvelden. Tidligere har noen av verdens største artister stått på scenen og underholdt millioner av seere. På den lange listen finner vi blant andre Beyonce, Bruno Mars, The Who, Coldplay, Travis Scott, Red Hot Chilipeppers, Nicki Minaj og mange flere.

I år er det Jennifer Lopez og Shakira som står for underholdningen, og du kan regne med at showet varer i 30-45 minutter.

En annen stor snakkis er reklamefilmene som vises i løpet av kampen. Noen av verdens største merkevarer som Porsche, Coca Cola, Facebook og mange flere betaler enorme summer for å få vise frem sine produkter i korte videoklipp for det enorme publikumet. Et reklameklipp på 60 sekunder koster rundt 11 millioner dollar, altså over 100 millioner kroner. Med så mange seere og så mange reklamekroner i sving er det heller ikke rart at selskapene gjør det de kan for å skille seg ut fra mengden, noe som gjerne resulterer i svært fantasifulle og minneverdige reklameklipp hvert år.

Dessverre sendes disse pausene kun i USA, og de blir dermed ikke mulig å se her hjemme under direktesendingen, men i og med at dette er en så stor snakkes så blir mange av dem gjort tilgjengelig på forhånd på nett. I tillegg vil du garantert også få mulighet til å se dem på YouTube i etterkant.