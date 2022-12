OneDrive versus Sharepoint: welke moet je kiezen?

De verscheidenheid aan opties voor cloudopslag waaruit je momenteel kan kiezen kan overweldigend zijn. En wanneer twee daarvan ook nog eens worden aangeboden door hetzelfde bedrijf maakt dat de zaken er niet duidelijker op. Maar hoewel Microsoft zowel SharePoint als OneDrive creëerde, hebben de tools toch een aantal verschillen (maar ook genoeg overeenkomsten).

Een keuze maken tussen die twee hangt natuurlijk af van wat je exact zoekt. Sommigen kiezen eerder voor de beste cloudopslag voor documenten , anderen willen dan weer de beste cloudopslag voor foto's en er zijn mensen die niet minder dan de beste cloudopslag in het algemeen op hun verlanglijstje hebben staan.

Bij de keuze tussen OneDrive en SharePoint kan het misschien helpen om eerdere reviews van elk platform een keer te raadplegen. Bij Microsoft OneDrive valt bijvoorbeeld op dat het is ontworpen om quasi naadloos in te haken op andere features van Microsoft. Dat is een groot voordeel. Voor SharePoint Online is dat dan weer het gebruiksgemak.

De grote onderscheidende factor tussen SharePoint en OneDrive is misschien wel de focus van beide tools. Bij OneDrive is dat cloudopslag. SharePoint wordt dan weer best omschreven als managementsoftware voor documenten .

OneDrive versus SharePoint: features

Omdat Microsoft OneDrive minder uitgebreid is dan SharePoint, is het niet onlogisch dat het minder features bevat. Maar de zaken die het doet, doet het dan wel extreem goed. Naast basic cloudopslag biedt OneDrive ook mobiel scannen van documenten aan, integreert het makkelijk met Office en bevat het de mogelijkheid tot in-document opmerkingen en @mentions. OneDrive voorziet bovendien auto-save en versiegeschiedenis voor bestandstypes als Excel en Word.

Helaas hoort er bij OneDrive geen ongelimiteerde bare metal back-up voor je toestellen en is er geen ondersteuning voor externe en NAS-drives. Alleen voor je bestanden. Het gebruik van OneDrive is in elk geval wel erg intuïtief. Je kan een bestand of folder eenvoudigweg verslepen en in OneDrive droppen. Dit wordt automatisch gesynchroniseerd met de cloud, zodat je toegang hebt vanop eender welk toestel waarmee je kan inloggen op je OneDrive-account. Er is ook de optie om gewoon een kopie in de cloud te bewaren. Zo bespaar je opslag. Bestanden en folders met anderen delen is eveneens heel erg recht toe recht aan: OneDrive genereert een deelbare link voor jou.

SharePoint heeft een veel langere lijst aan features. Zo kunnen bedrijven via het platform een interne website aanmaken om samenwerkingen onder collega's te vergemakkelijken. Met OneDrive kan je ook samenwerken, maar dat is niet echt de bedoeling. SharePoint maakt deel uit van Office 365 en is ook een cloudoplossing met toegang vanop afstand via een online connectie, maar heeft meer in de aanbieding dan gewoon opslag.

Bij de specs van SharePoint horen ook: slimme oplossingen voor bedrijven, pagina-landmarks om documenten makkelijker terug te vinden, management van informatierechten en een mobielvriendelijke UI. Daarenboven voorziet SharePoint Team-sites voor samenwerkingen. Dat zijn locaties waar groepen kunnen samenwerken aan projecten en informatie delen.

OneDrive versus SharePoint: prestaties

OneDrive is snel en betrouwbaar en kan uitpakken met respectabele up- en downloadsnelheden. Tijdens tests deed OneDrive net iets meer dan vijf minuutjes over de upload van een bestand van 1GB. Datzelfde bestand downloaden duurde ongeveer zeven minuten. Hoewel die downloadsnelheid idealiter nog iets vlotter mocht zijn, is het het vermelden waard dat je de desktop client van OneDrive meestal gewoon op de achtergrond kan laten draaien en synchroniseren. Bestanden gaan op die manier vrij vlug beschikbaar zijn.

Omdat SharePoint niet echt een cloudopslag is, valt de vergelijking met OneDrive op dat vlak niet makkelijk. Er zijn echter verschillende manieren om SharePoint sneller te laten draaien. Beeldbestanden optimaliseren, het gebruik van webparts beperken, en de tool Paginadiagnose toepassen zijn drie effectieve middeltjes om de snelheid van SharePoint op te voeren.

OneDrive versus SharePoint: ondersteuning

Doordat zowel OneDrive als SharePoint onderdeel zijn van Microsoft is de ondersteuning vrij gelijkwaardig. Voor OneDrive zijn er heel wat online zelfhulpartikels, maar daarbuiten hulp krijgen is al wat moeilijker. Het klopt dat er meerdere kanalen beschikbaar zijn, via e-mail en telefoon, maar het is teleurstellend dat je door heel wat menu's moet bladeren om die te vinden.

Voor SharePoint zijn er ook heel wat online artikels beschikbaar over een breed aanbod aan onderwerpen. Van vragen als “Wat is SharePoint?” tot hoe je een SharePoint-site kunt aanmaken. Net als bij OneDrive is er genoeg hulp beschikbaar online, maar echt specifieke ondersteuning vinden is niet altijd even makkelijk.

OneDrive versus SharePoint: Prijs

OneDrive voorziet gebruikers van 5GB aan gratis opslag, waarbij betalende opties al beginnen bij 2 euro per maand per gebruiker. Bij de duurste variant van Business Standard profiteren gebruikers ook van de Office-tools. Dit abonnement komt op 10,5 euro per maand per gebruiker. De goedkoopste optie geeft je alleen toegang tot bestanden delen en opslagruimte, dus de duurdere opties kunnen best interessant zijn.

Interessant om weten, Microsoft 365 Business Basic kost 5,1 euro per maand per gebruiker en bevat toegang tot SharePoint. Dat is vergelijkbaar met abonnementen voor SharePoint Online waar OneDrive steeds mee in de bundel zit. Je kan natuurlijk altijd kiezen voor aparte toegang tot OneDrive, maar omdat beide systemen nogal met elkaar verweven zijn is het best moeilijk om prijzen echt te vergelijken.

OneDrive vs SharePoint: verdict

Ondanks enige overlapping (beide platformen zijn bijvoorbeeld geschikt voor data-opslag) hebben ze in principe elk een andere rol. Voor no-nonsens cloudopslag is vooral OneDrive de moeite waard, maar als je een tool wil om vlot samen te werken, is SharePoint het platform voor jou.