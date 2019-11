Synology DS1019+

Met zijn basisprijs van zo'n 700 euro (exclusief schijven) bevindt de DS1019+ zich op de grens van heel veeleisende thuisgebruikers en KMO's. Welke doelgroep je ook bent, de prestaties zullen niet teleurstellen en dankzij de gerenommeerde DSM-software hoef je ook geen serverbeheerder aan te nemen om de NAS in te stellen en te onderhouden. Daardoor is de NAS ideaal geschikt voor iedereen die een betrouwbare server wil, maar de kopzorgen tot een minimum wil beperken.

Het DS1019+ bureaumodel van Synology biedt ruimte voor vijf harde schijven en ziet er daardoor een beetje uit als een miniatuur wasstraat. Naast de drive bays vind je een led voor de systeemstatus en nog vijf andere leds die de schijfactiviteit visualiseren. Op de ommezijde vind je vervolgens twee Gigabit LAN-poorten. Deze kan je gebruiken om twee netwerkverbindingen te combineren zodat je hogere snelheden behaalt (link aggregation) of als failover wanneer een van de netwerken het zou begeven. Ook vind je er een USB 3.0-poort en een eSATA-aansluiting. Zo kan je bijvoorbeeld een externe harde schijf rechtstreeks aan de NAS koppelen om sneller bestanden te kunnen overzetten. Tot slot vind je nog een stroomaansluiting en resetknop.

(Image credit: Synology)

Onderaan de NAS vind je twee openingen die je toegang geven tot de M.2 NVMe SSD-sloten. Concreet kan je hiermee NVMe SSD cache opzetten om de lees- en schrijfsnelheden nog wat verder op te trekken. Bestanden die frequent worden gebruikt, zijn zo sneller te openen en bewerken.

Kijken we verder dan de behuizing, dan vinden we krachtige hardware die in staat is tot 4K-videotranscodering.

(Image credit: Synology)

Prestaties

Concreet vinden we een quad-core processor, 8GB geheugen (twee 4GB geheugenmodules) en een lees- en schrijfsnelheid van meer dan 225 MB/s, zelfs bij gecodeerde gegevens. Met die specificaties is er realtime 4K-videotranscodering mogelijk. Plaats je de NAS in een zakelijke omgeving, dan zal je die hardware waarschijnlijk vooral gebruiken voor het draaien van lichte virtuele machines. Het draaien van zwaardere virtuele machines zal immers niet lukken, want daar schiet de processor wat tekort.

Gebruikservaring

Net zoals wat je van Synology kan verwachten, is de NAS klaarmaken voor gebruik een ware verademing. Schijven installeren doe je zonder dat er schroeven nodig zijn (behalve wanneer je 2,5-inch schijven of SSD's wil installeren). In de vijf drive bays kan je 70TB kwijt (14TB per schijf). Is dat niet voldoende, dan kan je die capaciteit verdubbelen met een DX517-uitbreidingseenheid van Synology. De totale capaciteit bedraagt zo 140TB. Uiteraard kan je ook minder schijven installeren, wij gebruikten drie Western Digital Red Pro-schijven van 12TB. Na de installatie van de schijven neemt de software je meteen aan de hand om de rest van de installatie te voltooien.

Concreet houdt dat in dat je naar find.synology.com surft om de installatiewizard te starten. Even je harde schijven formatteren en een administratoraccount aanmaken en de eerste stap is gezet. Alvorens je de NAS effectief kan gebruiken, zal je wel nog even een volume moeten aanmaken en de gewenste RAID-optie selecteren. Vaak zal je hier kiezen voor SHR (Synology Hybrid RAID).

Kies je voor Synology, dan weet je dat je ook betaalt voor het gerenommeerde DSM-besturingssysteem. Je NAS uitbreiden met extra functionaliteiten kan eenvoudig (en visueel) met de Package Manager. Zo voeg je bijvoorbeeld zonder problemen een Plex-server of backup van je G Suite-omgeving toe aan je NAS. Concreet helpt de software je om het meeste uit je NAS te halen, ongeacht hoeveel kennis je hebt over het beheren van een server. Dan betaal je voor je systeem wel wat meer dan bij concurrenten, maar achteraf bespaar je je heel wat kopzorgen door de intuïtieve software.

(Image credit: Synology)

Doelgroep

Als thuisgebruiker is de DS1019+ natuurlijk een droom om een gigantische Plex-bibliotheek op uit te bouwen, maar dan bots je al snel tegen het prijskaartje. Vul je de NAS met vijf schijven van 14TB, dan kom je uit op een totaalprijs van 3000 euro (vijf schijven en de NAS zelf). Als thuisgebruiker is dat moeilijk te verantwoorden, als (klein) bedrijf is die prijs al veel beter te verantwoorden. Tot slot is het voor die prijs wel jammer dat het systeem niet beschikt over een 10gb-ethernetpoort.