Niet iedereen heeft plaats voor een joekel van een desktop en in dat geval zijn er handige barebone mini-pc's die slechts een fractie van de plaats innemen, maar wel dezelfde prestaties afleveren. De Shuttle XPC slim DH370 is zo'n barebone pc die je kan inrichten zoals je zelf wil en op veel verschillende manieren kan inzetten.

Een zwart doosje...

De Shuttle XPC slim DH370 is vooral gericht op bedrijven en kan o.a. gebruikt worden voor toepassingen in de zorg of om gokmachines aan te drijven. In principe kan je hem ook prima gebruiken als vervanger voor je desktop of om plaats te besparen in kleine kantoorruimtes. Je kan hem zelfs met een VESA-mount aan de muur (of onder een tafel) bevestigen om nog meer plaats te besparen.

Hij is ook niet gemaakt om het pronkstuk van je bureau te zijn. De matzwarte behuizing met ventilatieroosters straalt niet veel klasse uit en heel het apparaatje heeft een oubollige afwerking.

Ondanks dit saaie uiterlijk heb je wel de mogelijkheid om drie 4K-schermen aan te sluiten. Een klein nadeel is dat je hiervoor de keuze krijgt uit twee DisplayPorts en één HDMI-poort. Je kan ook een VGA-kabel aansluiten, maar daarvoor moet je eerst een tussenstuk bij Shuttle aankopen. We vonden het hier een vreemde keuze om wel een extra VGA-poort aan te bieden en maar één HDMI-poort, aangezien die aansluiting over het algemeen het meest gebruikt wordt.

Een laatste nadeel aan het design is het gebrek aan een USB-C-aansluiting. Er zijn in totaal acht traditionele usb-poorten aanwezig (4x USB 3.1 en 4x USB 3.0), waardoor je heel wat mogelijkheden krijgt om accessoires aan te sluiten. In 2019 is minstens één USB-C aansluiting echter gewenst.

Met de antennes voor een betere wifiverbinding lijkt het alsof je een vreemde router op je bureau hebt. (Image credit: Future)

...met veel inhoud

De mooie binnenkant van de Shuttle XPC slim DH370 deed ons meteen vergeten dat de buitenkant niet meer van deze tijd is. Ondanks zijn kleine formaat kan je de barebone uitrusten met maximaal 32GB-RAM, een Intel core i9-processor. Wil je slechts een Celeron-processor en 4GB RAM? Dan is dat ook geen probleem.

Met de juiste combinatie van processor en RAM-geheugen kan je dus probleemloos drie 4K-schermen aansluiten. Quasi alle 8e generatie Intel-processoren zijn compatibel met de Shuttle XPC slim DH370, maar bij de 9e generatie is de keuze iets beperkter. Al met al heb je toch heel wat keuze en Shuttle voorziet je bovendien van overzichtelijke lijsten op de website zodat je weet welke processoren en RAM-geheugens je kan aanschaffen.

Aansluitingen in overvloed, maar geen USB-C te bespeuren. (Image credit: Shuttle)

Een GPU kan je niet installeren, maar het is dan ook niet de bedoeling om zware grafische toepassingen en games te draaien met de Shuttle XPC slim DH370. Wat betreft opslag krijg je één opslagslot waar je een SATA harde schijf of SSD kan installeren. Meerdere SSD's aansluiten gaat niet door de kleine vormfactor van de Shuttle.

Het geheel wordt koel gehouden door twee kleine ventilatoren en warmtepijpen. Die twee ventilatoren zijn daarnaast verrassend stil en houden de bovenkant lekker koel. Onderaan kan het daarentegen redelijk warm worden. In onze Shuttle zat een Intel Core i3-processor, waardoor we niet veel moesten doen om de processor tot het uiterste te drijven. Op die momenten werd onderkant net iets te warm, dus je plaatst de Shuttle XPC slim DH370 het beste ergens waar hij niet aan de hitte van buitenaf wordt blootgesteld.

(Image credit: Shuttle)

Eindoordeel

De Shuttle XPC slim DH370 vervult zijn taak als barebone mini-pc prima. Binnenin kan je een hele reeks aan Intel-processoren (van Celeron tot i9) en maximaal 32GB DDR4-RAM installeren. Je kan hem zo krachtig (of net niet) maken als je wil, waardoor hij voor enorm veel toepassingen inzetbaar is.

Het ventilatiesysteem is echter niet optimaal, dus zorg ervoor dat je het apparaatje niet op een warme plaats installeert. Erg zichtbaar moet die plaats tot slot niet zijn, aangezien de buitenkant van de Shuttle wat verfijning mist. Niet alleen het design kan moderner, maar ook een extra HDMI-poort en enkele USB-C-poorten zouden de Shuttle XPC slim DH370 meteen een stuk nuttiger maken.