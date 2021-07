HP+ is het slimme printsysteem dat vooruitdenkt

Vanwege de aanhoudende coronapandemie zijn we massaal vanuit huis gaan werken. Hoewel steeds meer kantoren de deuren voor personeel weer openen, blijft een aanzienlijk deel van de werknemers enkele dagen per week thuiswerken.

Op kantoor hebben de meeste werknemers de beschikking over een printer, maar nu is ook de behoefte aan een printer in huis toegenomen. Of je nu een overeenkomst wil ondertekenen, iets wil inscannen of een lange lap tekst wil lezen; er zijn genoeg redenen om een printer in huis te nemen.

Om printen nog toegankelijker en gemakkelijker te maken, heeft HP het slimme printsysteem HP+ in het leven geroepen. Dit cloudgebaseerde ecosysteem van HP maakt het mogelijk om op een veilige, productieve en duurzame manier te printen, waar en wanneer je maar wilt.

(Image credit: HP)

Geen gedoe

Met HP+ is jouw printer altijd gebruiksklaar. Dankzij de nieuwe Cloud Resiliency-functionaliteit detecteert de HP+ printer eventuele connectiviteitsproblemen. Deze worden automatisch voor je hersteld, waardoor je zonder vervelende onderbrekingen kunt printen. Bovendien print je gemakkelijk vanaf welke locatie dan ook, zonder gebonden te zijn aan een specifiek netwerk.

Veilig printen

HP+ printers beschikken over een ingebouwde beveiliging. Met Smart Security-monitoring worden malware-aanvallen gedetecteerd en voorkomen. Dankzij de Private Pickup-functie worden documenten bovendien pas vrijgegeven wanneer je bij de printer bent. Je kunt een print alvast naar je printer sturen en deze afdrukken en ophalen als je bij de printer bent.

Snel en gemakkelijk printen

Natuurlijk is gebruiksgemak van belang. Door het HP+ Smart Dashboard krijg je een handig overzicht van je printactiviteiten. Je kunt de inkthoeveelheid in de gaten houden, maar ook je abonnementen, beveiliging en connectiviteit beheren. Via de HP Smart-app op jouw smartphone kun je daarnaast gemakkelijk opdrachten naar je HP+ printer sturen.

Duurzaam printen

HP werkt aan een duurzame toekomst. Zo worden er met Instant Ink gebruikte inktcartridges gerecycled tot nieuwe cartridges. Daarnaast draagt HP met iedere afdruk door middel van HP+ bij aan investeringen in duurzame projecten. Met HP+ help je ontbossing tegen te gaan.

Vind de juiste HP+ printer

(Image credit: HP)

Om van de functies van HP+ gebruik te kunnen maken, heb je een geschikte printer nodig. HP+ is momenteel beschikbaar voor de volgende printerseries: HP LaserJet M200, HP OfficeJet Pro 8000e en 9000e, DeskJet 2700e en 4100e, en ENVY 6000e en 6400e. Geschikte modellen zijn te herkennen aan de kleine letter 'e' aan het einde van de productcode.

Als je een HP+ printer aanschaft, krijg je 6 maanden lang Instant Ink inbegrepen. Dit betekent dat er nieuwe inkt- of tonercartridges bij je thuis worden bezorgd vóórdat je zonder komt te zitten. Hierdoor kun je tot wel zeventig procent op je inkt- of tonerkosten besparen. Ook ontvang je één jaar extra HP-garantie en kun je twee jaar lang gebruik maken van de extra functies in de HP Smart-app.

HP OfficeJet Pro 8022e

Een van de geschikte printers met HP+ is de HP OfficeJet Pro 8022e. Naast de extra functionaliteiten die HP+ biedt, kun je behalve printen ook kopiëren, scannen en faxen. Voor extra gebruiksgemak print je automatisch dubbelzijdig en is er een automatische documentinvoer voor 35 pagina's beschikbaar. Pagina's zijn in een mum van tijd geprint, dankzij de printsnelheid tot twintig pagina's per minuut (zwart) en tien pagina's per minuut (kleur). De HP OfficeJet Pro 8022e biedt ruimte voor 225 vellen in de invoerlade.

De HP OfficeJet Pro 8022e is onder andere verkrijgbaar via de website van HP voor 158,99 euro.