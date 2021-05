Fotobewerkingsprogramma Luminar AI maakt het bewerken van foto’s makkelijker

Jouw foto’s komen pas echt tot hun recht als je ze nabewerkt met een fotobewerkingsprogramma. Je wil echter niet de hoofdprijs betalen of veel tijd kwijt zijn aan het bewerken ervan. Luminar AI van Skylum is hiervoor dan ook uitermate geschikt. De software is beschikbaar voor een betaalbare prijs en is daarnaast erg makkelijk in gebruik.

Met Luminar AI kun je eindeloos je creativiteit kwijt. De software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om van jouw foto een meesterwerk te maken. De mogelijkheden zijn enorm. Als je zelf nog niet wegwijs bent in de wereld van fotobewerking, biedt Luminar AI alle handvatten die je nodig hebt.

Luminar AI is erg gebruiksvriendelijk en biedt oplossingen voor zowel nieuwelingen als doorgewinterde fotografen en fotobewerkers. Je hebt geen kennis van andere fotobewerkingsprogramma’s nodig. Zelfs als je dit wel hebt, is Luminar AI een geweldige manier om tijd te besparen. Je hoeft niet langer honderden stappen te doorlopen, zoals je gewend bent van andere fotobewerkingssoftware. Met slechts enkele muisklikken heb je de gewenste bewerking toegepast.

(Image credit: Skylum)

Wat kun je met Luminar AI?

Luminar AI biedt verschillende handige templates en bewerkingstoepassingen aan. Er zijn oneindig veel presets om uit te kiezen. Nadat je een foto hebt uitgekozen en ingeladen om te bewerken, doet Luminar AI aan de hand van kunstmatige intelligentie een aantal suggesties om de foto te verbeteren. Zo kun je een foto naar wens verbeteren door een van de ingebouwde filters toe te passen. Ook de zichtbaarheid van de template is naar wens in te stellen.

Je hoeft de suggesties natuurlijk niet op te volgen, maar het kan je een handige zet in de goede richting geven. Templates die je vaak gebruikt, kun je bovendien toevoegen aan je favorieten, zodat je deze makkelijk terug kunt vinden.

Ben je nog niet tevreden over de foto of wil je vanaf nul beginnen met bewerken, dan kun je de aanwezige gereedschappen gebruiken. Je kunt onder meer de belichting, compositie en kleur aanpassen. Er zijn echter ook nóg creatievere bewerkingen mogelijk. Zo kun je gemakkelijk realistische zonnestralen toevoegen, mist of nevel in de afbeelding plaatsen, of de huid van een geportretteerde egaliseren.

De slimme software kan bovendien achtergronden en objecten toevoegen aan foto’s die op een nauwkeurige manier overlopen in de rest van de afbeelding. Zo kun je een gebergte vol sneeuwtoppen toevoegen of een adelaar in de lucht laten zweven.

Bij portretten biedt Luminar AI de mogelijkheid om de oogkleur met een simpele klik te veranderen. Op een realistische manier maak je blauwe ogen bruin. Als het gezicht in een portret wat glanst is de spiegeling gemakkelijk weg te werken. Indien de lucht in een landschapsfoto vol met donkere wolken hangt, kun je deze in een mum van tijd veranderen in een zonnige lichtpartij. Dit is iets wat in de meeste fotobewerkingsprogramma’s veel tijd vergt, omdat je dan handmatig een masker moet maken.

(Image credit: Skylum)

Hoe start ik met Luminar AI?

Luminar AI is beschikbaar voor Windows en macOS. Je kunt de software als app of als plug-in voor Photoshop en Lightroom gebruiken. Je kunt Luminar AI dus ook in combinatie met een andere bewerkingssoftware gebruiken.

Ben jij er klaar voor om jouw foto’s naar een hoger niveau te tillen? Heb je geen zin in het bekijken van eindeloze tutorials om de software onder de knie te krijgen? Begin vandaag nog met Luminar AI en krijg exclusief 10 euro korting op jouw aankoop met de code TechRadarNL. *Niet beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingen.