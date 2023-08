Devolo Powerline-adapters brengen zonnepanelen in het thuisnetwerk

Zonnepanelen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de energierevolutie. Om bij te houden hoeveel energie er wordt opgewekt en opgeslagen vanaf uw eigen dak, moeten de omvormer en het opslagsysteem worden verbonden met het thuisnetwerk.

Het probleem ligt bij internet in de kelder

De omvormer is het hart van een zonnepanelensysteem. Het zet de gelijkstroom van de modules op het dak om in wisselstroom en regelt het systeem. Het probleem met de thuisnetwerkverbinding is dat de internetrouter meestal in het woongedeelte staat. Deze bevindt zich zelden in de kelder, waar omvormers en accu's meestal worden geplaatst. Netwerkbekabeling is eerder de uitzondering dan de regel in bestaande woningen. En in de meeste gevallen reikt het wifi-signaal nauwelijks tot in de kelder, laat staan in de garage waar je elektrische auto geparkeerd staat. Een uitdaging voor de installateur van de zonnepanelen en de huiseigenaar.

(Image credit: devolo)

Omvormers integreren in een thuisnetwerk met devolo Powerline

Het gebruik van Powerline-adapters van devolo voor het communiceren van data via de elektrische leidingen in huis biedt een snelle en eenvoudige oplossing om zonnepanelen aan te sluiten op het thuisnetwerk. Deze adapters transformeren de stroomvoorziening in een datanetwerk, zodat er een toegangspunt tot internet kan worden geïnstalleerd op elk stopcontact in huis. Dit houdt in dat je eenvoudigweg een adapter in een stopcontact in de buurt van de router steekt en een Ethernet-kabel gebruikt om de adapter met de router te verbinden. Extra devolo-adapters kunnen vervolgens in elk stopcontact in huis worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de directe omgeving van de omvormer, de accu of de laadpaal voor elektrische voertuigen.

(Image credit: devolo)

Deze worden vervolgens verbonden met de devolo Powerline-adapter, ook met behulp van een Ethernet-kabel. Als de apparaten van de zonnepanelen wifi ondersteunen, kan je als alternatief ook draadloos verbinding maken met de devolo wifi-adapter. Het grote voordeel van Powerline voor zowel installateur van zonnepanelen als de huiseigenaar is dat het verbinden van de verschillende componenten van het zonnepanelen systeem met internet geen routing van Ethernet-kabels door het huis vereist. Bovendien kunnen extra apparaten die compatibel zijn met het internet eenvoudig worden aangesloten, zelfs op een later tijdstip. Er staat niets in de weg om het systeem uit te breiden tot een energiesysteem met een accumulator, warmtepomp of laadpaal voor elektrische voertuigen.

(Image credit: devolo)

Het juiste productportfolio voor zonnepanelen

De Duitse netwerkspecialist devolo biedt op dit moment de krachtigste Powerline-adapters ter wereld aan - namelijk de producten in de devolo Magic 2-serie. Ze zijn beschikbaar als wifi-adapter met maximaal drie gigabit-verbindingen en als wifi-adapter met twee gigabit-poorten. Als goedkoper alternatief is de Magic 1-productserie beschikbaar.

