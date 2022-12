EDITOR'S NOTE: NOVEMBER 2022 Deze maand hebben we onze best beoordeelde beeldschermen bekeken en bepaald welke het beste zijn voor MacBook Pro's. De Apple MacBook Pro heeft een geweldig beeldscherm. Toch is voor sommige taken een configuratie met meerdere schermen noodzakelijk. Daarom hebben we de beste monitoren voor het mobiele werkstation van Apple verzameld. Voordat je een impulsaankoop doet, moet je rekening houden met schermgrootte en beeldkwaliteit. Dat laatste is vooral belangrijk als je je MacBook Pro gebruikt voor fotobewerking of videobewerking op een tweede beeldscherm. Dat laat goedkope FHD- en QHD-monitoren buiten beschouwing, want je wilt iets dat zo dicht mogelijk bij het prachtige Liquid Retina XDR-scherm van de MacBook Pro komt. Hoewel veel beeldschermen 'werken' wanneer ze op een MacBook Pro worden aangesloten, is het beeld zelf slechts de helft van het verhaal, omdat je er urenlang voor zit. Modellen met een ingebouwde USB- of Thunderbolt-hub verminderen bijvoorbeeld de rommel op het bureau en stroomlijnen je workflow zonder extra afleidingen. -Collin Probst, B2B Hardware Editor

De nieuwe generatie USB-C monitoren biedt meer dan alleen een USB-C poort om de monitor mee aan te sluiten. USB-C-connectiviteit zorgt voor hogere overdrachtsnelheden en is in staat om video, gegevens en stroom tegelijkertijd over te dragen met slechts één kabel. De nieuwe M1 Max- en M1 Pro-processors van Apple verhogen het aantal externe beeldschermen dat je op een MacBook Pro kunt aansluiten tot vier, tegenover één bij de vorige generatie. USB-C brengt nog veel meer voordelen met zich mee, zoals hubs voor uitbreiding, en de kleinere, omkeerbare connector is draagbaarder en veel gemakkelijker te gebruiken dan met oudere kabels.

Hier zijn de modellen die wij beschouwen als de beste monitoren voor de Apple MacBook Pro.

De beste monitors voor de MacBook Pro 2022

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

Dell 2720Q (Image credit: Dell)

Deze Dell-monitor heeft met 27 inch het perfecte schermformaat voor bureauwerk. De kleuren zien er geweldig uit en het scherm is meer dan helder genoeg voor het meeste werk. De monitor kan in hoogte worden versteld en kan worden gedraaid en gekanteld voor ultiem comfort en ergonomie.

De beeldweergave is uitstekend dankzij de SDR 30-bit modus. Elke pixel kan worden opgebouwd uit meer dan een miljard kleurtinten. Ontwerpers zullen hem wellicht willen kalibreren, maar het volstaat dat het paneel +99% van sRGB en +95% van DCI-P3 dekt.

Het heeft ruime aansluitmogelijkheden: twee USB-C-poorten (een downstream, een upstream), drie USB-A-aansluitingen voor het aansluiten van randapparatuur, een DisplayPort en een HDMI-poort. Via USB-C kan hij je MacBook Pro van stroom en video voorzien met slechts één kabel. Hoewel er geavanceerdere monitoren beschikbaar zijn, is deze van Dell voor de meeste MacBook Pro-gebruikers de betere keuze. De kenmerkende driejarige garantie van Dell is bovendien een leuke bonus.

MSI Prestige PS341WU (Image credit: MSI)

2. MSI Prestige PS341WU 34 inch ultrawide monitor Beste 5K monitor voor de MacBook Pro Specificaties Schermformaat: 34 inch Resolutie: 5K2K (5120 x 2160) Helderheid: 50 cd/m² Max. schermhelderheid 600 cd/m² Poorten: DisplayPort 1.4, USB 3.2 (x3), USB-C specifications HDR HDR Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekende 5K2K resolutie + Nano IPS-paneel + Geweldige functies Redenen om te vermijden - Mac OS fix nodig voor kleine lettertypes - Ziet er goed uit maar voelt goedkoop aan

Het is geen Liquid Retina, maar het komt erg dicht in de buurt. De MSI Prestige PS341WU heeft een resolutie van 5.120 x 2.160 met een refresh rate van 60Hz voor een superieure beeldkwaliteit met heldere kleuren en een hoog contrast. Hij bereikt een uitstekende beeldkwaliteit dankzij het nano IPS-paneel van LG, waardoor hij ideaal is voor het maken van content en designwerk.

De nieuwe golf "5K2K" monitoren combineert de horizontale resolutie van een 5K display met de verticale resolutie van een 4K display. Dit zorgt voor een groter scherm, een betere pixeldichtheid en dus een betere beeldkwaliteit en scherpte.

De MSI Prestige PS341WU past mooi bij de MacBook Pro dankzij de USB-C connectiviteit, inclusief opladen. Als extraatje krijg je DisplayPort en HDMI poorten waarbij de laatste beperkt zijn door bandbreedtebeperkingen van HDMI tot 3.840 bij 2.160 bij 60Hz.

Lees hier onze MSI Prestige PS341WU review.

BenQ DesignVue PD3220U (Image credit: Benq)

3. BenQ DesignVue PD3220U monitor Beste monitor voor fotografie Specificaties Schermformaat: 32 inch Resolutie: 4K UHD (3480 x 2160) Helderheid: 250 cd/m2 (300 in HDR modus) Poorten: USB-C Thunderbolt 3 (x1) (PD 85W, Displayport Alt Mode, Data), USB-C (x 1) (Thunderbolt 3 out PD 35W), DisplayPort 1.4 (x1), USB-A Type 3.1 (x3) downstream specifications Colour Blauw Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gekalibreerd voor nauwkeurigheid + Thunderbolt 3 connectiviteit + Pantone gevalideerd + Bedrade afstandsbediening + Ingebouwde KVM schakelaar + Ingebouwde luidsprekers Redenen om te vermijden - Mist volledige Adobe RGB kleurschema - Interne voeding

Benq's DesignView biedt prachtige kleuren bij 3840x2160 pixels (UHD) met 140 pixels per inch, met een gekalibreerd scherm met precies de juiste specificaties, en dat alles in een behoorlijk formaat voor elke desktop met 31,5 inch. In termen van reproduceerbare kleuren biedt het scherm 100 procent van het sRGB-spectrum en het video-equivalent van Rec. 709 en ondersteunt het de HDR-modus die handig is voor video-editors. Daarnaast verminderen de Darkroom- en Low Blue Light-kijkmodi de vermoeidheid van de ogen.

De geanodiseerde metalen standaard ziet er goed uit en biedt veel instelmogelijkheden. Je kunt hem in hoogte verstellen, kantelen, en draaien. De vier randen zijn zo dun dat de fysieke bediening verborgen is achter de rechter onderrand en een kleine joystick voor het navigeren door de menu's op het scherm. Met de 'Hotkey Puck' bedrade afstandsbediening kan je probleemloos schakelen tussen verschillende kleurmodi.

Door zijn interne KVM (Keyboard, Video, and Mouse) switch is hij zeer geschikt voor multi-monitor setups (en multi-computers) omdat hij gemakkelijk kan schakelen tussen twee computers of twee monitoren. Aan poorten geen gebrek: Display Port 1.2, Mini Display Port 1.2, twee HDMI 2.0, USB 3.1 hub (vier downstream en één upstream), USB mini B, twee USB Type C met Thunderbolt 3, en een 3,5 mm stereo hoofdtelefoonuitgang. Er wordt een Thunderbolt 3 kabel meegeleverd, waardoor data en stroom met één kabel via één van de aansluitingen kan worden overgedragen en dat is voldoende om de MacBook Pro op te laden. Bovendien biedt BenQ 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.

Lees hier onze BenQ DesignVue PD3220U review. (opens in new tab)

ASUS ProArt Display PA279CV (Image credit: Asus)

4. ASUS ProArt Display PA279CV 27 inch monitor Op een na beste optie voor fotografie met een MacBook Pro Specificaties Schermformaat: 27 inch Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160) Helderheid: 350 cd/m2 Poorten: USB 3.1 Type-C (upstream, 65W power, DP Alt Mode), USB 3.0 Type-A (Downstream) (x4) DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x2), anti-diefstal Kensington Lock specifications HDR HDR Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Megekko NL (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Brede kijkhoeken. + Uitstekend kleurenspectrum + Zeer ergonomisch + Groot scherm en hoge resolutie + Ingebouwde liniaal als hulpmiddel bij het meten Redenen om te vermijden - Interne voeding

De ASUS ProArt Display PA279CV is een geweldige monitor met zijn dunne randen en eenvoudige ontwerp. Dit is een 4K-update van de QHD PA278CV. Content creators en mediaprofessionals zullen profiteren van de sRGB-kleurenspectrum. Je zal geen problemen hebben met het bewerken van foto's of video's, en op grafisch gebied is deze monitor erg indrukwekkend.

De monitor heeft een plastic standaard met een metalen finish en een clip aan de achterkant voor kabelbeheer. De stroom- en OSD-knoppen bevinden zich rechtsonder op het toestel, en er is een ingebouwde liniaal op de onderste rand om contentmakers en fotobewerkers te helpen. De matte antireflecterende coating zorgt voor levendige kleuren met 100% sRGB kleurnauwkeurigheid en is meer dan voldoende voor de meeste werkdoeleinden, en biedt 178-graden kijkhoeken. Het heeft ook twaalf vooraf ingestelde modi, tegenover acht bij de PA278CV, waardoor het een uitstekende keuze is voor fotobewerkers die een MacBook Pro gebruiken.

Dit beeldscherm heeft een sterke selectie van poorten, namelijk 2x HDMI v2, 1x DisplayPort v1.2, USB-C met 65W Power Delivery, en 4x USB 3.1 type-A downstream poorten. USB-C met Power Delivery is handig omdat je video, audio en gegevens kunt ontvangen terwijl je je MacBook Pro oplaadt, aangezien het beeldscherm tot 65W stroom levert.

LG 27MD5KL-B 27-inch Ultrafine 5K monitor (Image credit: LG)

5. LG 27MD5KL-B 27 inch Ultrafine 5K monitor Beste monitor voor productiviteit met de MacBook Pro Specificaties Schermformaat: 27 inch Resolutie: 5K (5120 x 2880) Helderheid: 500 cd/m2 Poorten: DisplayPort, HDMI 2.0, USB-C (1 x upstream, 3x downstream) specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Informatique NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gegarandeerde MacOS-compatibiliteit van LG + Thunderbolt 3 met 94W oplaad vermogen Redenen om te vermijden - Goed formaat, maar niet de grootste monitor

Schermgrootte is één ding, maar als je alleen voor schermgrootte gaat zonder rekening te houden met de resolutie dan krijg je alleen maar grotere pixels en minder details. De 27MD5KL-B van LG is een monitor met een top 5K-resolutie in een Mac-vriendelijk pakket met gegarandeerde Mac OS-compatibiliteit. Het ontwerp is sober, met zwarte plastic randen, en heeft handige hoogte/kantelverstelling plus VESA-montagecompatibiliteit voor het geval je hem aan de muur wilt bevestigen.

Door de 5K resolutie heeft deze monitor 50% meer pixels dan 4K, en de 27-inch schermgrootte betekent 218 pixels per inch voor scherpe tekst en foto's, maar belangrijker veel belangrijker: meer informatie op het scherm. Deze monitor heeft een beeldverhouding van 16:9 en 500 nits. Hij levert helder wit beeld en gedetailleerd zwart dankzij de contrastverhouding van 1100:1. Deze monitor komt het dichtst bij de Liquid Retina van Apple zonder dat je blut wordt.

De uitbreidingspoorten bevinden zich aan de achterkant. Met één upstream- en drie downstream USB type C-aansluitingen is het aansluiten van uw MacBook Pro een fluitje van een cent. Je kan een iPad Pro of zelfs je iPhone op het scherm aansluiten.

Drie factoren hebben bijgedragen aan onze beslissing om dit beeldscherm uit te roepen tot het beste beeldscherm voor productiviteit voor de MacBook Pro: de 218 PPI, de ingebouwde MacOS-ondersteuning en de camera en microfoon in het midden bovenaan. Dit betekent dat je met een enkel USB-C snoer volledige functionaliteit krijgt op een groot helder extern scherm, en dat je tegelijkertijd de MacBook Pro oplaadt met zijn meer dan ruime 94W via Thunderbolt.

Hoe we de beste MacBook Pro monitor kiezen

Hoewel de nieuwe 2021 MacBook Pro-modellen nog steeds een tweede HDMI-beeldscherm ondersteunen via een HDMI 2.0-aansluiting en native DisplayPort-uitvoer via USB-C, vinden we dat beeldschermen met USB-C-poorten de meest praktische keuze zijn. Vervolgens moet je kijken naar de resolutie van het scherm: grote schermformaten zijn weliswaar handig, maar Full HD en Quad-HD voldoen niet meer. Ondanks hun bodemprijzen zijn geen van beide goed genoeg voor de productiviteitsbehoeften van moderne software.

Daarom hebben we de beste monitoren voor de MacBook Pro met een minimale resolutie van 4K, tegenwoordig de gouden standaard, op een rijtje gezet. Daaronder benadrukken we waar mogelijk monitoren met USB-C-connectiviteit.