Luminar AI: foto's bewerken was nog nooit zo makkelijk

We bewerken allemaal wel eens foto's, wat erg veel tijd in beslag kan nemen. Gelukkig is er nu de intuïtieve en gemakkelijke fotobewerkingssoftware Luminar AI. Deze kan zowel als zelfstandige app, als in de vorm van een plug-in worden gebruikt.

Het programma richt zich op mensen die niet urenlang willen spenderen aan het tweaken van hun foto’s willen, maar liever snel een professioneel resultaat willen zien. Met slechts een paar klikken krijg je de resultaten waarvoor je bij andere fotobewerkingssoftware urenlang moet klikken. Dankzij de AI hoef je geen vele tutorials te bekijken. De kloof tussen software voor beginners en professionals is daardoor gedicht.

De software van Skylum is een combinatie tussen snelle resultaten en mogelijkheden om resultaten aan te passen naar jouw wensen en/of doelen. Je opent de foto en kiest een sjabloon om op de foto los te laten.

Deze vooraf ingestelde waarden geven een snel resultaat, waarbij foto’s transformeren in prachtige landschappen die zo in een magazine kunnen worden geplaatst. Aangezien niet iedereen dezelfde stijl heeft, kun je deze nieuwe look gemakkelijk veranderen als je het effect van het gebruikte sjabloon niet zo mooi vindt.

(Image credit: Skylum)

De grootste voordelen van AI in fotobewerking

Foto's bewerken is sneller dan ooit

Je hoeft niet langer over skills voor fotobewerking te beschikken, en al helemaal niets te weten over dingen als compositieregels. Je kunt het programma van Skylum al het werk laten doen, doordat het vanzelf kan inschatten wat jij als eindresultaat wil. Als je het resultaat iets te sterk vindt, kun je het effect aanpassen met behulp van de schuifknoppen.

Correcties kunnen automatisch worden doorgevoerd door de software, evenals de compositie en kleurbalans. Je kunt ook bepaalde delen van de foto bewerken met een ander effect, wat voor een hele creatieve manier van foto’s bewerken zorgt. Je bent hier gelukkig weinig tijd voor kwijt.

Luminar AI is erg makkelijk in gebruik

De knoppen, schuiven en lay-out zijn simpel gehouden, waardoor het in een oogopslag duidelijk is wat het doet. Wanneer je kiest voor een effect wordt dit meteen toegepast op de geselecteerde foto, waarna je kunt aangeven hoe sterk het effect moet zijn. De sterkte van het effect kun je instellen door de schuifknop te gebruiken.

Hierna kun je het effect gemakkelijk nog verder afstellen naar jouw wensen. De software is snel en overzichtelijk, wat prettig is voor zowel beginner als gevorderde. Het gebruikersgemak is vooral fijn wanneer het nog niet precies duidelijk is met welk effect de foto er het beste uit zal zien.

(Image credit: Skylum)

Je zal veel tijd besparen

Als je al goed voor ogen hebt hoe de foto eruit moet zien, ben je nog niet klaar. Je moet er immers nog achter komen hoe je de gewenste veranderingen doorvoert. Dit fotobewerkingsprogramma neemt deze hindernis weg, door duidelijk te laten zien wat een bepaalde handeling doet.

Dit levert veel tijdwinst op. Je hoeft immers niet te zoeken naar die ene specifieke functie waarbij je de donkere lucht met regenwolken kunt vervangen door een zomerse hemel met mooie kleuren. En dat met slechts een enkele druk op de knop.

Het gladstrijken van een gerimpelde huid in familiefoto’s is snel gepiept door te klikken op de knop 'huid corrigeren'. Een automatische compositie is een ook veelgebruikte optie. Hierbij bepaalt de software zelf wat de beste samenstelling is aan de hand van gecompliceerde algoritmes.

Het fotobewerkingsprogramma kan ook suggesties doen om bepaalde delen van de foto scherper te stellen, om zo de aandacht naar een bepaald gebied in de foto te trekken.

Professionele bewerkingen zonder ervaring

Welke reden je ook hebt om gebruik te willen maken van een fotobewerkingsprogramma, met Luminar AI maak je professionele bewerking mogelijk zonder jarenlange ervaring nodig te hebben.

Je kunt met gemak portretten en familiefoto’s aanpassen. Zelfs zonder know-how van professionele fotobewerkingen kan iedereen goed uit de voeten met deze software. Het werkt snel en makkelijk.

(Image credit: Skylum)

Luminar AI houdt alles overzichtelijk

De aanpassingen die worden uitgevoerd zijn onderverdeeld in bewerkingen en sjablonen. Luminar AI past deze bewerking zelf toe op de manier waarvan het algoritme denkt dat dit het beste is voor de foto. Met slechts een enkele klik gebeurt dit, waardoor je veel nadenken, stress en tijd bespaart.

Er worden ook suggesties gedaan nadat is bepaald om wat voor afbeelding het gaat. Wanneer je een berglandschap selecteert om te bewerken, krijg je mogelijk de suggestie om de kleurbalans automatisch aan te laten passen. Wanneer je een portret selecteert, krijg je wellicht een suggestie om de huid glad te strijken op het voorhoofd van de persoon.

Supersnelle uitgebreide bewerkingen

Luminar AI is snel en makkelijk in gebruik, maar als je het fijn vindt om uren achter de computer te zitten om foto’s te bewerken en alle details perfect aan jouw wensen wil laten aansluiten, is de software misschien niet de beste optie voor jou. Het draait bij Luminar AI immers om het makkelijker en sneller maken van fotobewerking zonder daarbij alle technische details te hoeven kennen.



Draait het bij jou meer om een mooi eindresultaat en hoef je niet zo nodig dagenlang aan foto’s te werken, dan past deze software zeker bij jou.

(Image credit: Skylum)

Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van je eigen foto's, ga dan naar www.skylum.com om Luminar AI vandaag nog te gebruiken. De software zal uw bewerkingsworkflow radicaal veranderen, door professionele technieken te vereenvoudigen en complexe taken snel en gemakkelijk te maken.



Wanneer je Luminar AI aanschaft, kun je de exclusieve kortingscode TechRadarBE gebruiken om 10 euro te besparen op de prijs van de software, die beschikbaar is met een enkele of dubbele computerlicentie. *Kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.