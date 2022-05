Per il migliore elettrodomestico ci vuole la migliore assistenza

Ognuno di noi, ogni tanto, si trova a scegliere un nuovo elettrodomestico. Può essere una lavatrice o un frigorifero, o magari un aspirapolvere o una friggitrice ad aria .

In ogni caso, ciò che facciamo tutti è cercare di informarci il meglio possibile, così da comprare il miglior prodotto sulla piazza. Magari andiamo a leggere qualche recensione, meglio se approfondita e scritta da un esperto. E magari cerchiamo qualche lista con i migliori prodotti disponibili nella categoria che ci interessa. Noi a Techradar lo sappiamo, perché le nostre guide sono create da esperti proprio per aiutare tutti a trovare il miglior prodotto in ogni categoria.

Dopo un processo più o meno lungo, riusciamo a trovare il prodotto giusto per noi. Evviva! Già, ma se ci fosse dell’altro?

Elettrodomestici, assistenza ed estensione di garanzia

Electrolux Assistenza Zero Pensieri L’assistenza electrolux aggiunge un ulteriore livello di protezione alla garanzia standard di due anni. Potrete non pagare l’uscita del tecnico, oppure contare sulla riparazione del prodotto e persino sulla sua sostituzione. Scopri di più su Electrolux Assistenza Zero Pensieri.

Una volta comprato il nuovo elettrodomestico, i pensieri arrivano ancora prima di portarlo a casa. La garanzia base sarà sufficiente? E se mi si rompe fuori garanzia, quanto mi costa ripararlo? E se devo chiamare un tecnico, chissà quanto chiedono!?

Preoccupazioni più che legittime. Per esempio, prendiamo una lavatrice da 1.000 euro, da cui ci aspettiamo un ciclo di vita di 8-10 anni. La garanzia legale copre i primi due anni, con alcuni limiti, dopodiché un eventuale guasto è tutto a carico del proprietario. Stiamo parlando di riparazioni potenzialmente molto costose, e quando si scopre che la nostra lavatrice da 1.000 euro ne costerà altri 300 per una riparazione … beh in genere nessuno prende bene una notizia simile.

Per evitare brutte sorprese, molti decidono di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva; e anche qui si potrebbe aprire un grande capitolo su quanto dovrebbe pesare questo elemento nella scelta del vostro prossimo elettrodomestico.

Secondo noi di Techradar, non vale la pena di prendere una bella lavatrice, o un bel forno o una bella lavastoviglie, se poi non si può contare allo stesso tempo su un’estensione di garanzia che sia di qualità, che sia affidabile e che copra davvero tutte le evenienze. Se il venditore o il produttore non offrono questo tipo di copertura, suggeriamo di orientarsi su qualcosa di diverso.

Electrolux Assistenza Zero Pensieri

Molti produttori di elettrodomestici offrono una qualche forma di garanzia estesa, così come molti negozi. Ma tra le varie opportunità esistenti, crediamo che l’offerta Electrolux Assistenza Zero Pensieri sia tra le migliori in assoluto.

Electrolux Assistenza Zero Pensieri offre copertura fuori garanzia, in tre diverse varianti.

Electrolux Assistenza Zero Pensieri Basic Potrete contare su un tecnico specializzato Electrolux che, su appuntamento, verrà a casa vostra per valutare l'entità del guasto e fornirà un preventivo di riparazione. Potrete poi prenotare l’intervento di riparazione. In concreto, quindi, con Electrolux Assistenza Zero Pensieri Basic non si paga l’uscita del tecnico. È già un bel passo avanti, rispetto al doverla pagare solo per sentirsi dire “mi spiace, è da buttare”. In quest'ultimo caso, inoltre, Electrolux Assistenza Zero Pensieri Basic include uno sconto di €40 sull’acquisto di un nuovo prodotto. C’è anche uno sconto del 30% sull’acquisto di accessori e prodotti per la pulizia dell'elettrodomestico stesso. Electrolux Assistenza Zero Pensieri Basic costa solo 60 euro.

Electrolux Assistenza Zero Pensieri Standard Electrolux Assistenza Zero Standard offre tutti i vantaggi del pacchetto Basic, a cui aggiunge la riparazione del vostro elettrodomestico Electrolux presso un centro assistenza autorizzato. La riparazione del guasto è assicurata, ricambi e manodopera inclusi nel prezzo. Se l’elettrodomestico non dovesse essere riparabile, Electrolux ve lo rimborsa (meno il costo dell’uscita). Electrolux Assistenza Zero Pensieri Standard costa €179

Electrolux Assistenza Zero Pensieri Plus Electrolux Assistenza Zero Pensieri Plus include tutti i pregi di Electrolux Assistenza Zero Pensieri Standard, ma aggiunge una protezione che copre anche i danni accidentali. In caso di guasto, avrete la riparazione o, se necessario, la sostituzione dell’elettrodomestico. Consegna e installazione sono comprese nel prezzo. Electrolux Assistenza Zero Pensieri Plus costa €99 + €11,90 al mese.

Non è obbligatoria ma …

Passato qualche anno è molto meglio domandarsi “ma che l’ho presa a fare?”, piuttosto che pentirsi e scoprirsi a pensare “avrei dovuto prendere l’estensione di garanzia”.

Se capita davvero che l’elettrodomestico si rompa, e capita che sia necessario un intervento fuori garanzia, allora ecco che tutti diventiamo maestri del senno di poi. Magari, se stiamo parlando di un prodotto particolarmente economico, allora può valere il discorso “se si rompe ne compro un altro”, e allora l’estensione di garanzia potrebbe anche non interessarvi.

Ma, come sempre, chi più spende meno spende. Tanto per cominciare, tra i prodotti di primissimo prezzo non troverete cose di buona qualità (a meno di promozioni molto vantaggiose). Quindi, giocoforza, se volete un prodotto che sia almeno dignitoso, bisogna alzare il budget.

Inoltre, spendere poco e cambiare spesso gli elettrodomestici e i dispositivi è un’azione dannosa per l’ambiente. Più a lungo teniamo i nostri prodotti, e quindi riparandoli quando è necessario, e più basso sarà il nostro impatto ambientale calcolato su molti anni. Comprare cose economiche e cambiarle molto spesso, invece, equivale a generare una maggiore quantità di rifiuti - che è l’esatto contrario di ciò che vorremmo.

La cosa migliore da fare, dunque, è spendere un po’ di più e orientarsi su prodotti di qualità.

A quel punto, è doveroso preoccuparsi della vita del vostro elettrodomestici. Mettersi al riparo da spese impreviste non è obbligatorio, e sicuramente potreste pensare che non vale la pena di spendere altro denaro per una protezione aggiuntiva, di cui magari non avrete mai bisogno.

È vero, è lo stesso discorso delle assicurazioni. Potete anche non sottoscriverla e vivere felici, ma la maggior parte delle persone si sentirà più serena con una protezione aggiuntiva.

Dunque, consigliamo di prendere sempre una protezione aggiuntiva sui vostri elettrodomestici, e anche su quei dispositivi che pensate di tenere più di qualche anno. Sicuramente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e simili rientrano nella categoria.

È una spesa extra che vale la pena di fare praticamente per tutti, tranne per quelle persone a cui non dà nessun fastidio l’eventualità di spendere centinaia di euro all’improvviso per una riparazione non prevista.