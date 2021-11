ParkVia: un sito internet che cambia il tuo modo di viaggiare

Spesso il fatto di dover prendere l'aereo è uno stress di per sé, bisogna arrivare diverse ore in anticipo, fare la coda per il check in e per il controllo sicurezza oltre allo stress dell'aereo stesso per alcuni. Ma quando a tutto questo si aggiunge la problematica del parcheggio in aeroporto, lì comincia a diventare un pochino pesante per molti, in particolare per le famiglie.

In effetti gli aeroporti hanno la reputazione di essere dei luoghi molto caotici dove si è sempre di corsa, e i loro parcheggi sono abbastanza costosi e spesso non è facile trovare un parcheggio il che porta i viaggiatori a girare per molto tempo in cerca di un posto auto libero rischiando quindi di arrivare in ritardo per il volo; o invece capita di spendere spendere tanto, a volte quanto il costo del biglietto stesso, per poter parcheggiare le loro auto.

L'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è un perfetto esempio per illustrare questa situazione. Grazie alla sua posizione strategica e alla più grande base Ryanair in Italia, l'aeroporto di Bergamo è il terzo scalo italiano in termini di traffico passeggeri. Questa grande popolarità ha una certa ripercussione sulla disponibilità di posti auto all'interno dei suoi parcheggi e capita che dei viaggiatori si ritrovino a vivere la situazione di cui abbiamo parlato sopra. Ma questo non è affatto una fatalità, vediamo perché.

Oggi con l'aiuto della tecnologia, e qui si parla in modo particolare di internet, la ricerca di un posto auto in aeroporto non è più sinonimo di giri infiniti e di tempo perso. In effetti ParkVia è nato per risolvere definitivamente questo problema.

Ma cos’è ParkVia?

ParkVia è un sito internet che ti propone una selezione dei migliori parcheggi nei principali aeroporti italiani come Bergamo Orio al Serio ai migliori prezzi . Inoltre, i prezzi che vedi su ParkVia sono uguali a quello che pagheresti direttamente in aeroporto. Il sito ParkVia è stato progettato per permetterti di prenotare un parcheggio in modo efficiente e veloce che tu lo usi dal tuo smartphone o dal pc.

Come funziona?

Per esempio se ti serve un posto auto dal 16 al 26 Dicembre di quest'anno ti basta semplicemente scegliere il tuo aeroporto di interesse (Bergamo in questo caso) e di impostare la data e l’orario di consegna e di ritiro dell’auto. Dopodiché il sito ti farà vedere tutte le soluzioni di parcheggio disponibili per le date indicate e ti basta solo scegliere quale preferisci in base a diversi criteri elencati nella pagina di ogni parcheggio come:

Una volta fatta la tua scelta, ti basta cliccare su “Prenota” e compilare il modulo di prenotazione. I dati richiesti agli utenti sono pochi affinché il processo di checkout sia il più fluido e veloce possibile, e le prenotazioni possono essere aggiornate o cancellate gratuitamente in un clic accedendo alla sezione Il mio profilo. Di solito il pagamento si fa in anticipo tramite circuito bancario elettronico (salvo eccezioni da parte dei parcheggi) con Visa, Mastercard, Amex, Paypal, Paysera o Braintree. Una volta effettuato il pagamento, riceverai in poco tempo una conferma sulla mail che hai indicato nel modulo di prenotazione.

Con ParkVia potrai confrontare i migliori parcheggi ai migliori prezzi comodamente da casa in tutta tranquillità e quindi iniziare il tuo viaggio senza alcun stress. Con ParkVia non sprecare più i tuoi soldi e la tua energia in ansia e stress, tieniteli per goderti il tuo viaggio!