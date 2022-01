NordVPN è la nostra prima scelta tra le VPN del 2022, ecco perché

A Techradar abbiamo provato molte VPN, tutte quelle più importanti e conosciute. E non ci basta provarle una volta, ma torniamo a verificare risultati e prestazioni periodicamente, per assicurarsi di fornirvi sempre la migliore selezione delle migliori VPN .

Ebbene, NordVPN è al momento la migliore VPN del 2022, ed è la VPN che consiglieremmo a chiunque in qualsiasi momento. Ci ha convinto per l’alto livello prestazionale, le funzioni extra, l’elevata sicurezza e la compatibilità impareggiabile. Ciliegina sulla torta, è anche una VPN relativamente poco costosa. Anzi, prendendo il piano di due anni potete avere un forte sconto, a cui si aggiungono 30 giorni di prova con formula “soddisfatti o rimborsati”.

Uno sconto del genere sarebbe già una ragione più che sufficiente per scegliere NordVPN, considerando anche il fatto che i concorrenti meno costosi, comunque sia, non riescono a offrire tutte le qualità di questo eccellente provider.

NordVPN è la migliore VPN del momento. Le connessioni sono veloci e ci sono oltre 5200 server in 60 paesi. La politica noLog e il KillSwitch assicurano la massima sicurezza e privacy in ogni momento. NordVPN è disponibile con uno sconto di oltre il 60%, approfittatene subito!

Una delle ragioni principali per abbonarsi a una VPN è la sicurezza, sia che si tratti di quella personale che di un’azienda. Usando NordVPN, potrete contare sul fatto che le vostre connessioni a Internet saranno molto più sicure e affidabili.

Potrete trasferire documenti riservati, mandare email e fare chiamate senza preoccuparvi di esporre informazioni a occhi indiscreti. NordVPN offre una crittografia di alto livello, grazie alla quale le vostre connessioni saranno al riparo da eventuali criminali, ma anche da governi troppo curiosi; persino il vostro Internet provider non potrà vedere i dati della vostra connessione.

Molti server e molti paesi

I pregi di NordVPN Prestazioni: streaming 4K/HDR

Oltre 5000 server in 60 paesi

Internet sicuro

Privacy

Policy no-log

Kill switch

Multipiattaforma

NordVPN, poi, ha oltre 5000 server in 60 paesi. Significa che con solo click potrete modificare la vostra connessione e far sì che il vostro dispositivo compaia come se fosse in un altro paese. Ciò è utile, ad esempio, per accedere a contenuti multimediali altrimenti inaccessibili. Ad esempio, può servire per guardare la RAI all’estero, oppure per vedere i contenuti BBC iPlayer dall’Italia.

Si tratta di un dettaglio davvero importante, perché sono ormai moltissime le persone che si trovano in un paese, e che vorrebbero vedere le piattaforme streaming di un altro.

All’interno della sola UE, per esempio, i cittadini europei si muovono di continuo, e ci sono milioni di europei che vivono in un paese diverso da quello in cui sono nati e cresciuti. Spagnoli in Italia, francesi in Germania, tedeschi in Olanda, olandesi in Portogallo e così via.

Se conoscete qualcuno che vorrebbe sentirsi un po’ più vicino a casa, allora NordVPN è una soluzione comoda e semplice da usare che permette, se non altro, di vedere i programmi televisivi del proprio paese di origine. Non sarà come la cucina della mamma, ma può fare davvero la differenza - ve lo diciamo per esperienza.

Privacy

NordVPN garantisce una navigazione sicura (Image credit: 123RF)

C’è poi la questione della privacy, sempre importantissima. Non tutti sanno, infatti, che quando andiamo online lasciamo molte tracce. Il nostro provider Internet (TIM, Vodafone, Iliad, etc…) può vedere cosa facciamo, quali articoli leggiamo, quali video guardiamo, quali file scarichiamo. E sanno se usiamo un normale browser, una certa app, un programma di posta elettronica, un programma di P2P o altro.

E lo stesso si può dire di Apple e Google: entrambe le aziende si sono dotate di politiche a difesa della privacy, e formalmente si impegnano a non sbirciare, a trattare le nostre informazioni con rispetto. Sono senz’altro degne di fiducia, ma tecnicamente sono molte le informazioni a cui hanno accesso.

Ebbene, con NordVPN invece potrete tenere la maggior parte di queste informazioni al sicuro tanto dal provider quanto (in parte) dal sistema operativo.

Inoltre NordVPN ha una rigida politica no-log. Significa che non tiene traccia dei dati di navigazione. In teoria potrebbero, e in teoria quei dati, se raccolti, potrebbero finire sotto gli occhi di qualcun altro. Ma in pratica NordVPN si impegna a non memorizzare alcun dato: significa che il sistema può vedere che sito visitate, ma di fatto non può dirlo a nessuno nemmeno volendo, perché appunto quel dato non è conservato in alcun modo.

NordVPN è la nostra VPN preferita per lo streaming multimediale, grazie a molti server e alle alte prestazioni. E la consigliamo anche per chi desidera una connessione sicura con la massima privacy. NordVPN è disponibile con uno sconto di oltre il 60%, approfittatene subito!

Prestazioni

Abbiamo accennato alla possibilità di guardare contenuti in streaming da altri paesi, grazie alla possibilità di collegarsi a server di nazioni diverse dalla prova. Ciò è utile e necessario a superare i blocchi geografici, ma non è sufficiente a garantire la migliore esperienza possibile.

Per questo, NordVPN offre anche server molto veloci, che permettono lo streaming di contenuti multimediali fino alla massima risoluzione. In altre parole, potrete vedere quello show giapponese che adorate, e potrete vederlo in 4K/HDR senza lag né rallentamenti. Il che è, chiaramente, una notizia meravigliosa.

Per lo sport in diretta

Una delle cose che si possono fare con NordVPN è guardare gli eventi sportivi in diretta, su qualsiasi canale vogliate, senza limitazioni geografiche. Volete vedere il basket NBA su un canale USA? Il campionato indiano di cricket? L’hockey su ghiaccio in canada? Oppure vi va di vedere una partita di calcio del campionato spagnolo, o magari di quello inglese?

In tutte queste situazioni, NordVPN vi permette di collegarvi a Internet come se foste nel paese corrispondente ai contenuti desiderati. E a quel punto avrete accesso immediato anche a tutte le relative piattaforme di streaming.

NordVPN è la nostra VPN preferita

Ci sono, dunque, moltissime eccellenti ragioni per scegliere NordVPN come migliore VPN del 2022. Sicurezza, privacy, prestazioni sono sicuramente quelle di cui si parla di più.

Ma c’è anche il fatto che c’è un’applicazione di NordVPN per ognuno dei vostri televisori, compreso il vostro SmartTV. E c’è un servizio di assistenza sempre pronto a rispondere entro 24 ore e a risolvere ogni possibile problema.

Il tutto per un prezzo che è semplicemente incredibile .

Per le immagini di questo articolo: 123RF