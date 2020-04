iPhone 12 Pro Max, ecco come sarà

Non è mai troppo presto per le indiscrezioni sugli iPhone. Recentemente sono trapelati i render che svelano il design del prossimo top di gamma Apple, l’ iPhone 12 Pro Max , la cui presentazione è prevista fra sei mesi.

La scoperta si deve al canale Youtube EverythingApplePro , che è riuscito a mettere le mani sui primi rendering CAD dell’iPhone 12 Pro Max, i quali mostrano il design e il corpo del dispositivo da tutte le angolazioni. Detto questo, l’uscita del suddetto smartphone è prevista fra 6 mesi e lo stesso autore afferma che a questo punto il design “dovrebbe essere completo al 70%”.

L’iPhone 12 Pro Max (e probabilmente l'intera serie iPhone 12 ) vanterà un design più spigoloso e un corpo più sottile, che lo renderanno più simile all’iPad Pro 2020 che ai suoi predecessori.

Il display sarà da 6,7 pollici e il rapporto schermo-corpo sarà ottimizzato grazie a cornici più sottili, che gli conferiranno un aspetto all'avanguardia e uno spessore di soli 7,4mm.

L'altro grande cambiamento coinvolge il comparto fotografico, dato che l’ iPhone 12 Pro dovrebbe integrare un sensore LiDAR, che diventerebbe la quarta fotocamera posteriore. Le quattro lenti saranno posizionate in un comparto fotografico di forma quadrata dallo spessore minimo. A confronto, il comparto fotografico posteriore dell’iPhone 11 Pro sporge maggiormente.

La fotocamera frontale sarà integrata nel classico notch, che sembra sarà notevolmente più piccolo, inoltre supporterà la tecnologia Face ID. Gli iPhone 2020 dovrebbero supportare il 5G , mentre il pulsante di accensione dovrebbe essere spostato leggermente più in basso lungo il lato destro per una maggiore comodità di utilizzo.

Pare che sarà incluso anche un connettore intelligente per gli accessori, su uno dei lati. Sull'iPad Pro questo viene utilizzato per collegare la Smart Keyboard, ma la sua funzione sull'iPhone 12 Pro rimane al momento poco chiara. Purtroppo sembra che gli iPhone 2020 manterranno la porta Lightning, senza passare allo standard USB-C.

La gamma iPhone 11 ha avuto un discreto successo e sembra che Apple voglia continuare il trend attraverso una moltitudine di nuove funzionalità e un design più moderno. Come sempre, vi ricordiamo che per il momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi prendetele con le pinze, ma restate sintonizzati su TechRadar per ulteriori novità.