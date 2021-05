Intel surclassa AMD Ryzen 5000 con le sue nuove CPU mobile

I primi benchmark realizzati da Intel sulle proprie CPU Tiger Lake-H di ultima generazione dicono che il top di gamma Core i9 11980HK sarà in grado di superare facilmente AMD Ryzen 9 5900 HX.

Tiger Lake-H porta per la prima volta Intel a competere sul piano dei processori mobile ad alte prestazioni realizzati con il nuovo processo a 10nm. Si incomincia peraltro a notare la presenza delle nuove CPU in una serie di portatili gaming di fascia alta realizzati da Acer, MSI e Razer.

Nel suo annuncio, Intel afferma che le CPU offriranno un notevole balzo delle prestazioni del 19% rispetto alla vecchia generazione di processori Comet Lake-H di decima generazione, e se i benchmark dell'azienda si riveleranno attendibili, potrebbero superare anche i modelli più prestazionali di AMD Ryzen 5000 mobile.

Secondo i benchmark realizzati da Intel, la CPU Core i9-11980HK, un processore con 8 core e clock fino a 5,0 GHz su singolo core e 4,5 GHz su tutti i core, sarà in grado di superare ampiamente le prestazioni di AMD Ryzen 9 5900 HX.

L'azienda rivendica importanti miglioramenti delle prestazioni in titoli chiave come Far Cry, Hitman 3 e Rainbow Six Siege, dove Tiger Lake-H batte AMD mediamente del 20%.

Intel afferma inoltre che il processore Core i5 11400H sarà in grado di superare AMD Ryzen 9 5900HS nelle prestazioni di gioco. Non sarà una vittoria netta come quella del 11980HK sul rivale, ma i benchmark mostrano che il processore Core i5 eguaglia o batte il chip AMD in una serie di titoli CPU-intensive.

Intel ha anche confrontato i benchmark dei nuovi processori con quelli di ultima generazione e come promesso il nuovo Core i9-11980HK supera del 19% il precedente Core i9-10980HK.

Ovviamente, si tratta di benchmark realizzati dal produttore stesso e pertanto non è detto che siano completamente attendibili; per avere la conferma di questi dati dovremo testare noi stessi i prodotti o confrontare i risultati con quelli prodotti da tester attendibili di terze parti.

La consegna ai produttori di notebook dei chip Intel Tiger Like-H è iniziata la scorsa settimana e a breve sarà possibile trovare questi prodotti nei listini dei maggiori shop della rete.

Fonte: Wccftech