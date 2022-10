ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, sconto Amazon sul migliore aspirapolvere al mondo

Siamo ormai nell’ultima parte dell’anno, il momento in cui quasi tutti noi consideriamo qualche scheda extra. Magari è il momento buono per un nuovo aspirapolvere robot , soprattutto se è un prodotto straordinario come l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI.

Progettato con la prestigiosa collaborazione del designer Jacob Jensen, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha un look raffinato ed elegante; potrete inserirlo in qualsiasi ambiente senza timore, sapendo che non dovrete preoccuparvi di dover posizionare un oggetto “funzionale ma brutto”. ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, infatti, esteticamente non delude.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è, inoltre, soprattutto uno dei robot aspirapolvere più avanzati e moderni al mondo, se non il primo della lista. Include infatti lo svuotamento automatico della polvere, cambia l’acqua durante il lavaggio, ed è in grado di lavare e asciugare autonomamente le spazzole.

Lui lavora, tu ti rilassi

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI si occupa di aspirare pavimenti e tappeti, e si svuota da solo sfruttando il sacchetto da 3 litri nascosto nella base di ricarica. Significa che non dovete più svuotare l’aspirapolvere, ma solo cambiare il sacchetto ogni due mesi circa. Tutto qui, per il resto ci pensa lui!

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI si occupa anche di lavare i pavimenti, e anche per questa attività offre una notevole autonomia. Nella base infatti ci sono due serbatoi da 4 litri, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. Basterà ricordarsi di riempire uno e svuotare l’altro.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI infatti torna alla base quando serve, durante il lavaggio, per fare il pieno di acqua pulita e scaricare quella sporca. Non solo questo, perché questo incredibile robot aspirapolvere fa anche il lavaggio delle spazzole, e poi le asciuga con aria calda.

Pulizia intelligente ed efficace

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha una potenza di aspirazione di ben 5.000 PA, uno dei valori più alti che abbiamo mai visto. Insieme alla spazzola di nuova generazione, significa che questo aspirapolvere è incredibilmente efficace nel raccogliere polvere e sporcizia. Anche perché ha due spazzoline esterne che portano la sporcizia sotto al ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, rendendo più facile l’aspirazione. La maggior parte dei prodotti concorrenti, invece, ne ha solo una.

Quando passa al lavaggio, invece, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha due spazzole separate, che ruotano (fino a 80 giri al minuto) e premono sul pavimento, esercitando fino a 6 Newton di pressione. Il risultato è un pavimento bello pulito, come lo lavereste voi.

In altre parole, quello di ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è il sistema di lavaggio più avanzato al mondo: può rimuovere anche le macchie più difficili, comprese quelle di caffè.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI può contare su un sistema di mappatura migliorato: sa riconoscere la forma della vostra casa, separando correttamente le stanze. Soprattutto, però, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è perfettamente in grado di vedere ed evitare gli ostacoli.

Se lasciate in giro un paio di scarpe o un cavo, nessun problema: ECOVACS DEEBOT X1 OMNI può comunque finire le operazioni di pulizia, limitandosi a evitare (con precisione) il problema. E questo include anche la sporcizia lasciata dagli animali di casa. È il sistema più avanzato al mondo, per quanto riguarda la capacità di evitare gli ostacoli.

Tramite l’applicazione ECOVACS, poi, è facile gestire la vostra abitazione anche se si tratta di una casa a più piani. Nell’app avrete tutta la mappa sotto controllo, e potrete programmare cicli di pulizia con la massima libertà, secondo le vostre esigenze.

Sempre nell’applicazione, potrete vedere il video in diretta di ciò che c’è davanti al vostro ECOVACS DEEBOT X1 OMNI. La videocamera integrata, infatti, è connessa e favorisce un controllo remoto più preciso e più utile.

A proposito di controllo, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI si può usare anche tramite comodissimi comandi vocali. Usando YIKO, l’assistente vocale sviluppato da ECOVACS, c’è una lunghissima lista di possibili comandi. Per esempio, potete dirgli cose come “vai a pulire sotto il letto”, il che è una cosa davvero fantastica. Ma volendo ci si può affidare anche a Google Assistant o Alexa, rinunciando però alle funzioni più avanzate.

Per la casa o il negozio

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è un robot versatile, potente ed efficace, capace di pulire e lavare grandi superfici. Chiaramente è l’ideale per abitazioni di grande dimensioni, ma non è da escludere l’idea di usarlo per il vostro negozio, di qualsiasi tipo sia.

Non è difficile infatti pensare all’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI che pulisce il pavimento durante le ore di chiusura, così voi rientrate il giorno dopo e trovate tutto il lavoro fatto. Semplice, efficiente, e 100% relax.

Non troverete di meglio.