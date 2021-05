Samsung ha appena aggiunto al suo catalogo il nuovissimo Samsung Galaxy Book Pro 360, che arriva insieme al “fratello minore” Samsung Galaxy Book Pro. Si tratta di un notebook di ultima generazione che sin da subito si candida alle prime posizioni della nostra classifica dei migliori notebook 2-in-1 . Samsung al momento lo sta già proponendo sul sito Samsung Italia e al momento avrete in omaggio gli eccellenti Samsung Galaxy Buds Pro.

Trattandosi di un 2-in-1, naturalmente, lo schermo Super AMOLED è anche un touchscreen e le cerniere permettono di usare il dispositivo come un notebook, come un tablet o come uno schermo tattile da tavolo (modalità tenda).

Il nuovo Galaxy Book Pro 360 è disponibile in due varianti: 13,3” e 15,6”. In entrambi i casi abbiamo un computer che migliora enormemente la versione dell’anno scorso. A cominciare dal l'incredibile schermo Super AMOLED. È un dettaglio che da solo basterebbe a premiare questo prodotto: Samsung infatti riesce a offrire uno schermo di qualità altissima pur mantenendo un prezzo in linea con quello dei concorrenti. Il prezzo parte infatti da €1.599

Abbiamo poi processori Intel dii 11a generazione (Core i7-1165G7) con grafica Iris XE, fino a 16GB di RAM e veloci SSD NVMe (fino a 512GB). Inclusa nella confezione anche una nuova versione della Samsung Galaxy S Pen. La nuova versione è più lunga e più spessa, per una presa più sicura e una scrittura più confortevole.

Il nuovo Samsung Galaxy Book Pro 360 è un notebook 2-in-1 di ultima generazione. Vanta uno schermo Super AMOLED di altissima qualità, processori Intel di 11a generazione e un design compatto e leggerissimo. È già disponibile tramite il sito Samsung Italia, a partire da €1.599.

Nel caso del meno costoso Samsung Galaxy Book Pro, abbiamo solo la versione da 13”, il processore Intel Core i5-1135G7 con 8GB di RAM e lo schermo AMOLED. Tutte le altre caratteristiche restano le stesse, ma il prezzo è leggermente più basso: €1.259.

Samsung Galaxy Book Pro 360 ha tre porte USB-C, di cui una supporta il protocollo Thunderbolt 4 e non manca uno slot per schede microSD (un dettaglio che ormai non è più molto comune sui computer portatili).

Il confronto con i concorrenti rende questo Samsung Galaxy Book Pro 360 ancora più interessante. Rispetto a un prodotto comparabile di Dell o di HP, infatti, questo laptop sudcoreano costa quasi 200 euro in meno (parliamo del 13 pollici, a parità di specifiche), ma i concorrenti hanno uno schermo LCD, mentre Samsung offre un pannello sAMOLED e un pennino integrato.

(Image credit: Samsung)

Il tutto in un design moderno, elegante e compatto. Il modello da 13” pesa solo 1,04 Kg, che diventano 1,39 Kg per la variante da 15”. Davvero dei pesi piuma. Infine, vale la pena notare che Samsung ha un proprio ecosistema che rende più facile la condivisione dei dati tra i vari dispositivi, tramite Samsung DeX e Continuity. Il nuovo Samsung Galaxy Book Pro 360, poi, si inserisce nell’ecosistema SmartThings, insieme a televisori, soundbar, condizionatori e molto altro.

Al momento potete avere il nuovo Samsung Galaxy Book Pro 360 con il 10% sul prezzo ufficiale. Quindi invece di €1.599, il prezzo di partenza è fissato a €1.439. Una proposta davvero eccellente, e se state pensando a un nuovo computer portatile dovreste davvero prenderla in considerazione.